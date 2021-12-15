Умер младший брат Ким Ир Сена
Младший брат Ким Ир Сена политик Ким Ен Чжу умер в КНДР на 102-м году жизни
МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Скончался младший брат основателя КНДР Ким Ир Сена Ким Ён Чжу, действующий лидер страны Ким Чен Ын послал во вторник венок к его гробу, передает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) в среду.
По данным ЦТАК, двоюродный дед Ким Чен Ына, Ким Ён Чжу был лауреатом Ордена Ким Ир Сена и Ордена Ким Чен Ира, Героем КНДР и бывшим почетным заместителем председателя Президиума Верховного Народного Собрания. Он "долгое время" занимал важные партийные и государственные должности, "самоотверженно боролся за претворение в жизнь линий и курса партии", внес большой вклад в динамичное ускорение социалистического строительства, укрепление и развитие КНДР.
Точная дата смерти Ким Ён Чжу не сообщается. "Венок от имени уважаемого товарища Ким Чен Ына 14 декабря возложен к гробу покойника", - сообщает ЦТАК.
Как отмечает южнокорейское агентство Рёнхап, Ким Ён Чжу родился в 1920 году и в эпоху Ким Ир Сена занимал важную позицию в партии, пока в 1973 году его не сменил племянник и будущий лидер страны Ким Чен Ир. В течение примерно 20 лет после этого Ким Ён Чжу фактически не участвовал в политике. В 1993 году он вернулся на политическую арену в качестве члена политбюро и вице-президента страны, а в 2009 году был избран почетным заместителем председателя Президиума ВНС КНДР.
В последний раз Ким Ён Чжу появлялся в государственных СМИ КНДР в 2015 году. Он был запечатлен кланяющимся фотографиям бывших лидеров КНДР после голосования на местных выборах.
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