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Умер младший брат Ким Ир Сена
Умер младший брат Ким Ир Сена - РИА Новости, 15.12.2021
Умер младший брат Ким Ир Сена
Скончался младший брат основателя КНДР Ким Ир Сена Ким Ён Чжу, действующий лидер страны Ким Чен Ын послал во вторник венок к его гробу, передает Центральное... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T10:23
2021-12-15T10:23
в мире
кндр (северная корея)
ким чен ир
ким чен ын
ким ир сен
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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Скончался младший брат основателя КНДР Ким Ир Сена Ким Ён Чжу, действующий лидер страны Ким Чен Ын послал во вторник венок к его гробу, передает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) в среду.По данным ЦТАК, двоюродный дед Ким Чен Ына, Ким Ён Чжу был лауреатом Ордена Ким Ир Сена и Ордена Ким Чен Ира, Героем КНДР и бывшим почетным заместителем председателя Президиума Верховного Народного Собрания. Он "долгое время" занимал важные партийные и государственные должности, "самоотверженно боролся за претворение в жизнь линий и курса партии", внес большой вклад в динамичное ускорение социалистического строительства, укрепление и развитие КНДР.Точная дата смерти Ким Ён Чжу не сообщается. "Венок от имени уважаемого товарища Ким Чен Ына 14 декабря возложен к гробу покойника", - сообщает ЦТАК.Как отмечает южнокорейское агентство Рёнхап, Ким Ён Чжу родился в 1920 году и в эпоху Ким Ир Сена занимал важную позицию в партии, пока в 1973 году его не сменил племянник и будущий лидер страны Ким Чен Ир. В течение примерно 20 лет после этого Ким Ён Чжу фактически не участвовал в политике. В 1993 году он вернулся на политическую арену в качестве члена политбюро и вице-президента страны, а в 2009 году был избран почетным заместителем председателя Президиума ВНС КНДР.В последний раз Ким Ён Чжу появлялся в государственных СМИ КНДР в 2015 году. Он был запечатлен кланяющимся фотографиям бывших лидеров КНДР после голосования на местных выборах.
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в мире, кндр (северная корея), ким чен ир, ким чен ын, ким ир сен
10:23 15.12.2021
 
Умер младший брат Ким Ир Сена

Младший брат Ким Ир Сена политик Ким Ен Чжу умер в КНДР на 102-м году жизни

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкТриумфальные ворота в Пхеньяне
Триумфальные ворота в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Скончался младший брат основателя КНДР Ким Ир Сена Ким Ён Чжу, действующий лидер страны Ким Чен Ын послал во вторник венок к его гробу, передает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) в среду.
По данным ЦТАК, двоюродный дед Ким Чен Ына, Ким Ён Чжу был лауреатом Ордена Ким Ир Сена и Ордена Ким Чен Ира, Героем КНДР и бывшим почетным заместителем председателя Президиума Верховного Народного Собрания. Он "долгое время" занимал важные партийные и государственные должности, "самоотверженно боролся за претворение в жизнь линий и курса партии", внес большой вклад в динамичное ускорение социалистического строительства, укрепление и развитие КНДР.
Точная дата смерти Ким Ён Чжу не сообщается. "Венок от имени уважаемого товарища Ким Чен Ына 14 декабря возложен к гробу покойника", - сообщает ЦТАК.
Как отмечает южнокорейское агентство Рёнхап, Ким Ён Чжу родился в 1920 году и в эпоху Ким Ир Сена занимал важную позицию в партии, пока в 1973 году его не сменил племянник и будущий лидер страны Ким Чен Ир. В течение примерно 20 лет после этого Ким Ён Чжу фактически не участвовал в политике. В 1993 году он вернулся на политическую арену в качестве члена политбюро и вице-президента страны, а в 2009 году был избран почетным заместителем председателя Президиума ВНС КНДР.
В последний раз Ким Ён Чжу появлялся в государственных СМИ КНДР в 2015 году. Он был запечатлен кланяющимся фотографиям бывших лидеров КНДР после голосования на местных выборах.
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