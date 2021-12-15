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В МИД прокомментировали решение Швейцарии об экстрадиции Клюшина в США
В МИД прокомментировали решение Швейцарии об экстрадиции Клюшина в США - РИА Новости, 15.12.2021
В МИД прокомментировали решение Швейцарии об экстрадиции Клюшина в США
Москва разочарована вердиктом Швейцарии об экстрадиции россиянина Владислава Клюшина в США, сообщила в ходе брифинга официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T16:21
2021-12-15T16:57
сша
россия
в мире
швейцария
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Москва разочарована вердиктом Швейцарии об экстрадиции россиянина Владислава Клюшина в США, сообщила в ходе брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Вынуждены констатировать, что швейцарские правоохранительные структуры проигнорировали доводы адвокатов о политической составляющей дела и безосновательно отклонили встречный запрос генпрокуратуры нашей страны о выдаче, также предпочли принять вызывающие большие сомнения обвинения американской стороны, которая продолжает практиковать инициировать арест россиян в третьих странах и добиваться их выдачи в США", - добавила Захарова. Она выразила сожаление в связи с тем, что доводы российской стороны не были услышаны. По словам Марии Захаровой, россиянину оказывается вся необходимая консульская поддержка."Защита продолжит задействовать все предусмотренные швейцарским законодательством правовые возможности для воспрепятствования выдаче российского гражданина США", - подчеркнула она.В понедельник швейцарский Федеральный уголовный суд отклонил апелляцию на решение об экстрадиции в США российского бизнесмена Владислава Клюшина, так как не увидел политического подтекста в деле против россиянина.Клюшин был арестован в Швейцарии 21 марта по запросу США, где он обвиняется в инсайдерской торговле ценными бумагами на основе похищенной и непубличной информации с участием нескольких сообщников. Клюшин является учредителем компании "М13", которая специализируется на информационных технологиях в области медиамониторинга.Федеральное управление юстиции Швейцарии в конце июня удовлетворило запрос США об экстрадиции российского бизнесмена. Позднее защита Клюшина обжаловала это решение в Федеральном уголовном суде.Ранее источник, знакомый с ходом расследования в отношении бизнесмена, сообщал РИА Новости, что "разведка Швейцарии активно работала и, более того, сотрудничала с иностранными спецслужбами по персоне Клюшина". По его словам, данная информация подтверждается документами из электронной системы PES, содержащей данные о событиях и принятых мерах по обеспечению внутренней и внешней безопасности Федеральной службы разведки Швейцарии.
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сша, россия, в мире, швейцария, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова
16:21 15.12.2021 (обновлено: 16:57 15.12.2021)
 
В МИД прокомментировали решение Швейцарии об экстрадиции Клюшина в США

Захарова: Россия разочарована вердиктом Швейцарии об экстрадиции бизнесмена Клюшина в США

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Москва разочарована вердиктом Швейцарии об экстрадиции россиянина Владислава Клюшина в США, сообщила в ходе брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы глубоко разочарованы вынесенным федеральным ведомством юстиции Швейцарии вердиктом об удовлетворении американского запроса об экстрадиции российского гражданина в США", - рассказала она.
"Вынуждены констатировать, что швейцарские правоохранительные структуры проигнорировали доводы адвокатов о политической составляющей дела и безосновательно отклонили встречный запрос генпрокуратуры нашей страны о выдаче, также предпочли принять вызывающие большие сомнения обвинения американской стороны, которая продолжает практиковать инициировать арест россиян в третьих странах и добиваться их выдачи в США", - добавила Захарова. Она выразила сожаление в связи с тем, что доводы российской стороны не были услышаны. По словам Марии Захаровой, россиянину оказывается вся необходимая консульская поддержка.
"Защита продолжит задействовать все предусмотренные швейцарским законодательством правовые возможности для воспрепятствования выдаче российского гражданина США", - подчеркнула она.
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В понедельник швейцарский Федеральный уголовный суд отклонил апелляцию на решение об экстрадиции в США российского бизнесмена Владислава Клюшина, так как не увидел политического подтекста в деле против россиянина.
Клюшин был арестован в Швейцарии 21 марта по запросу США, где он обвиняется в инсайдерской торговле ценными бумагами на основе похищенной и непубличной информации с участием нескольких сообщников. Клюшин является учредителем компании "М13", которая специализируется на информационных технологиях в области медиамониторинга.
Федеральное управление юстиции Швейцарии в конце июня удовлетворило запрос США об экстрадиции российского бизнесмена. Позднее защита Клюшина обжаловала это решение в Федеральном уголовном суде.
Ранее источник, знакомый с ходом расследования в отношении бизнесмена, сообщал РИА Новости, что "разведка Швейцарии активно работала и, более того, сотрудничала с иностранными спецслужбами по персоне Клюшина". По его словам, данная информация подтверждается документами из электронной системы PES, содержащей данные о событиях и принятых мерах по обеспечению внутренней и внешней безопасности Федеральной службы разведки Швейцарии.
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