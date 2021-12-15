https://ria.ru/20211215/kino-1763703755.html

Новые "Матрица", "Человек-паук" и "Елки". Что в кино на этой неделе

Новые "Матрица", "Человек-паук" и "Елки". Что в кино на этой неделе - РИА Новости, 15.12.2021

Новые "Матрица", "Человек-паук" и "Елки". Что в кино на этой неделе

В прокате — царство франшиз. На экраны выходят долгожданная "Матрица" и очередной "Человек-паук". Не обошлось и без новогодних "Елок". Но есть и фестивальные... РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T08:00

2021-12-15T08:00

2021-12-15T07:55

неаполь

италия

ольга бузова

иван ургант

филипп киркоров

сергей светлаков

паоло соррентино

киану ривз

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости, Анна Нехаева. В прокате — царство франшиз. На экраны выходят долгожданная "Матрица" и очередной "Человек-паук". Не обошлось и без новогодних "Елок". Но есть и фестивальные фильмы: "Остров Бергмана" Мии Хансен-Лев и "Рука Бога" Паоло Соррентино. О лучших премьерах — в материале РИА Новости.Школьник, человек, паукТретий фильм о Питере Паркере в исполнении Тома Холланда "Человек-паук: Нет пути домой" решили выпустить на день раньше остальных релизов. Его можно посмотреть уже 15 декабря.Действие начинается сразу после окончания второй части, "Вдали от дома", когда злодей Мистерио (Джейк Джилленхол) раскрыл личность супергероя. Теперь весь мир знает, кто же на самом деле Человек-паук. Питера подозревают в убийстве Мистерио, и он обращается к Доктору Стрэнджу (Бенедикт Камбербэтч), чтобы тот помог вернуть ему анонимность.Но это не удается, и герои только выпускают в мир злодеев из других вселенных. Появятся даже Зеленый гоблин (Уиллем Дефо), который уже возникал в экранизации комиксов про Человека-паука с Тоби Магуайером, и Доктор Осьминог (Альфред Молина)."Человек-паук: Нет пути домой" гораздо мрачнее предыдущих частей. Героям приходится принимать серьезные решения и иметь дело с последствиями. Из картины исчезает легкость и невозмутимость, характерная для Паркера в исполнении Холланда. Но это также означает, что экранизация комикса становится своеобразной историей взросления.Новая "Матрица"Легендарная франшиза, которая опередила время и служила источником вдохновения для многих режиссеров, актеров, фешен-индустрии, опять на экранах.В фильме "Матрица: Воскрешение" Ланы Вачовски нас ждет воссоединение Киану Ривза и Кэрри-Энн Мосс в культовых ролях Нео и Тринити, а еще новые персонажи и непредсказуемый сюжет.Тот же мир двух реальностей: повседневной и той, что за ней скрывается. Чтобы выяснить истину, мистер Андерсон (Ривз) встает на путь самопознания.Говоря о работе с Ланой Вачовски, Ривз признавался, что как кинематографист она необыкновенно прогрессивна, ей интересно естественное освещение, рядом с камерой превращается в другого человека.Таким и получилось продолжение "Матрицы" — неожиданным, дерзким и увлекательным.Таинственный островФильм лауреатки международных кинофестивалей Мии Хансен-Лев "Остров Бергмана" позволит по-новому взглянуть на личность и творчество знаменитого режиссера.Пара американских кинематографистов Крис (Вики Крипс) и Тони (Тим Рот) приезжает на шведский остров Форё, который вдохновлял Ингмара Бергмана. Они собираются работать там над сценариями своих картин, но все идет не по плану. Герои узнают много нового о себе, отношениях и в целом задумаются о собственной жизни. А грань между реальностью и вымыслом постепенно стирается.Эта картина — не столько дань уважения мастеру, сколько своеобразное паломничество к "месту силы". Зритель видит, что происходит, когда творческие люди попадают под чары легендарного автора.Знакомые герои со всей страныКакой Новый год без очередных "Елок"! По традиции лента состоит из нескольких историй, происходящих накануне праздника в разных городах. В первой новелле Женя (Сергей Светлаков) приглашает друга Бориса (Иван Ургант) с семьей встретить Новый год у него в Саранске. Только вызванный Дед Мороз неожиданно падает без чувств, и двум семьям придется что-то придумывать, чтобы праздник не сорвался."Время изменилось — сюжет и шутки будут под стать этим переменам, — отмечает Светлаков. — Юмор станет более дерзким, но это по-прежнему кино, которое создаст праздничное настроение под Новый год для всей семьи".В других новеллах Дарья Мороз и Антон Богданов разыскивают своих пропавших перед праздником детей, а Евгений Кулик пытается найти подставную герлфренд, чтобы не идти на вечеринку одному.Также в фильме снялись Филипп Киркоров (в роли чоповца), Ольга Бузова (никого не играет, просто выступает на открытии аквапарка в Тюмени).Авторы уверяют, что "Елки" вновь принесут полтора часа счастья и подарят зрителям веру в новогоднее чудо. Вот только вряд ли это произойдет в кинотеатре — крупные сети отказались от проката комедии, потому что ее онлайн-релиз назначили на 30 декабря.От Италии — на "Оскар"А вот картина Паоло Соррентино с одним из главных итальянских актеров современности, Тони Сервилло, выходит сразу на Netflix, но не включить ее в список премьер было бы неправильно.Фильм "Рука Бога", номинированный от Италии на "Оскар", уже получил все возможные призы Венецианского кинофестиваля, где состоялась премьера: Гран-при жюри, особый приз жюри, премию Марчелло Мастроянни, награды лучшей актрисе и актеру, а также за лучший дебют итальянского артиста (Филиппо Скотти).Название отсылает к знаменитому голу, забитому Диего Марадоной. Действие происходит в Неаполе 1980-х, молодой человек по имени Фабьетто ждет визита великого футболиста в город и пытается разобраться с семейными драмами.Соррентино отходит от карикатурности и вычурности "Молодого папы" и "Лоро", сосредотачиваясь на истории взросления. Несмотря на живописные пейзажи, характерную итальянскую атмосферу жизнелюбия, картина получается совсем не сказочной, а очень правдивой.

https://ria.ru/20211213/matritsa-1762999753.html

https://ria.ru/20211214/serialy-1763524148.html

неаполь

италия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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