Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211215/kino-1763703755.html
Новые "Матрица", "Человек-паук" и "Елки". Что в кино на этой неделе
Новые "Матрица", "Человек-паук" и "Елки". Что в кино на этой неделе - РИА Новости, 15.12.2021
Новые "Матрица", "Человек-паук" и "Елки". Что в кино на этой неделе
В прокате — царство франшиз. На экраны выходят долгожданная "Матрица" и очередной "Человек-паук". Не обошлось и без новогодних "Елок". Но есть и фестивальные... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T08:00
2021-12-15T07:55
неаполь
италия
ольга бузова
иван ургант
филипп киркоров
сергей светлаков
паоло соррентино
киану ривз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0e/1763654778_108:0:3750:2048_1920x0_80_0_0_d61687962454b6510ea7fb4b82e29c10.jpg
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости, Анна Нехаева. В прокате — царство франшиз. На экраны выходят долгожданная "Матрица" и очередной "Человек-паук". Не обошлось и без новогодних "Елок". Но есть и фестивальные фильмы: "Остров Бергмана" Мии Хансен-Лев и "Рука Бога" Паоло Соррентино. О лучших премьерах — в материале РИА Новости.Школьник, человек, паукТретий фильм о Питере Паркере в исполнении Тома Холланда "Человек-паук: Нет пути домой" решили выпустить на день раньше остальных релизов. Его можно посмотреть уже 15 декабря.Действие начинается сразу после окончания второй части, "Вдали от дома", когда злодей Мистерио (Джейк Джилленхол) раскрыл личность супергероя. Теперь весь мир знает, кто же на самом деле Человек-паук. Питера подозревают в убийстве Мистерио, и он обращается к Доктору Стрэнджу (Бенедикт Камбербэтч), чтобы тот помог вернуть ему анонимность.Но это не удается, и герои только выпускают в мир злодеев из других вселенных. Появятся даже Зеленый гоблин (Уиллем Дефо), который уже возникал в экранизации комиксов про Человека-паука с Тоби Магуайером, и Доктор Осьминог (Альфред Молина)."Человек-паук: Нет пути домой" гораздо мрачнее предыдущих частей. Героям приходится принимать серьезные решения и иметь дело с последствиями. Из картины исчезает легкость и невозмутимость, характерная для Паркера в исполнении Холланда. Но это также означает, что экранизация комикса становится своеобразной историей взросления.Новая "Матрица"Легендарная франшиза, которая опередила время и служила источником вдохновения для многих режиссеров, актеров, фешен-индустрии, опять на экранах.В фильме "Матрица: Воскрешение" Ланы Вачовски нас ждет воссоединение Киану Ривза и Кэрри-Энн Мосс в культовых ролях Нео и Тринити, а еще новые персонажи и непредсказуемый сюжет.Тот же мир двух реальностей: повседневной и той, что за ней скрывается. Чтобы выяснить истину, мистер Андерсон (Ривз) встает на путь самопознания.Говоря о работе с Ланой Вачовски, Ривз признавался, что как кинематографист она необыкновенно прогрессивна, ей интересно естественное освещение, рядом с камерой превращается в другого человека.Таким и получилось продолжение "Матрицы" — неожиданным, дерзким и увлекательным.Таинственный островФильм лауреатки международных кинофестивалей Мии Хансен-Лев "Остров Бергмана" позволит по-новому взглянуть на личность и творчество знаменитого режиссера.Пара американских кинематографистов Крис (Вики Крипс) и Тони (Тим Рот) приезжает на шведский остров Форё, который вдохновлял Ингмара Бергмана. Они собираются работать там над сценариями своих картин, но все идет не по плану. Герои узнают много нового о себе, отношениях и в целом задумаются о собственной жизни. А грань между реальностью и вымыслом постепенно стирается.Эта картина — не столько дань уважения мастеру, сколько своеобразное паломничество к "месту силы". Зритель видит, что происходит, когда творческие люди попадают под чары легендарного автора.Знакомые герои со всей страныКакой Новый год без очередных "Елок"! По традиции лента состоит из нескольких историй, происходящих накануне праздника в разных городах. В первой новелле Женя (Сергей Светлаков) приглашает друга Бориса (Иван Ургант) с семьей встретить Новый год у него в Саранске. Только вызванный Дед Мороз неожиданно падает без чувств, и двум семьям придется что-то придумывать, чтобы праздник не сорвался."Время изменилось — сюжет и шутки будут под стать этим переменам, — отмечает Светлаков. — Юмор станет более дерзким, но это по-прежнему кино, которое создаст праздничное настроение под Новый год для всей семьи".В других новеллах Дарья Мороз и Антон Богданов разыскивают своих пропавших перед праздником детей, а Евгений Кулик пытается найти подставную герлфренд, чтобы не идти на вечеринку одному.Также в фильме снялись Филипп Киркоров (в роли чоповца), Ольга Бузова (никого не играет, просто выступает на открытии аквапарка в Тюмени).Авторы уверяют, что "Елки" вновь принесут полтора часа счастья и подарят зрителям веру в новогоднее чудо. Вот только вряд ли это произойдет в кинотеатре — крупные сети отказались от проката комедии, потому что ее онлайн-релиз назначили на 30 декабря.От Италии — на "Оскар"А вот картина Паоло Соррентино с одним из главных итальянских актеров современности, Тони Сервилло, выходит сразу на Netflix, но не включить ее в список премьер было бы неправильно.Фильм "Рука Бога", номинированный от Италии на "Оскар", уже получил все возможные призы Венецианского кинофестиваля, где состоялась премьера: Гран-при жюри, особый приз жюри, премию Марчелло Мастроянни, награды лучшей актрисе и актеру, а также за лучший дебют итальянского артиста (Филиппо Скотти).Название отсылает к знаменитому голу, забитому Диего Марадоной. Действие происходит в Неаполе 1980-х, молодой человек по имени Фабьетто ждет визита великого футболиста в город и пытается разобраться с семейными драмами.Соррентино отходит от карикатурности и вычурности "Молодого папы" и "Лоро", сосредотачиваясь на истории взросления. Несмотря на живописные пейзажи, характерную итальянскую атмосферу жизнелюбия, картина получается совсем не сказочной, а очень правдивой.
https://ria.ru/20211213/matritsa-1762999753.html
https://ria.ru/20211214/serialy-1763524148.html
неаполь
италия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0e/1763654778_420:0:3151:2048_1920x0_80_0_0_f6eb78e4eed5f62fe68d37503fc5d109.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
неаполь, италия, ольга бузова, иван ургант, филипп киркоров, сергей светлаков, паоло соррентино, киану ривз, netflix, том холланд, никита ефремов, оскар (премия), миа васиковска, бенедикт камбербэтч, уиллем дефо, знаменитости, кино и сериалы, что посмотреть
08:00 15.12.2021
 

Новые "Матрица", "Человек-паук" и "Елки". Что в кино на этой неделе

© Marvel Studios Inc. (2021)Кадр из фильма "Человек-паук: Нет пути домой"
Кадр из фильма Человек-паук: Нет пути домой
© Marvel Studios Inc. (2021)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости, Анна Нехаева. В прокате — царство франшиз. На экраны выходят долгожданная "Матрица" и очередной "Человек-паук". Не обошлось и без новогодних "Елок". Но есть и фестивальные фильмы: "Остров Бергмана" Мии Хансен-Лев и "Рука Бога" Паоло Соррентино. О лучших премьерах — в материале РИА Новости.

Школьник, человек, паук

Третий фильм о Питере Паркере в исполнении Тома Холланда "Человек-паук: Нет пути домой" решили выпустить на день раньше остальных релизов. Его можно посмотреть уже 15 декабря.
Действие начинается сразу после окончания второй части, "Вдали от дома", когда злодей Мистерио (Джейк Джилленхол) раскрыл личность супергероя. Теперь весь мир знает, кто же на самом деле Человек-паук. Питера подозревают в убийстве Мистерио, и он обращается к Доктору Стрэнджу (Бенедикт Камбербэтч), чтобы тот помог вернуть ему анонимность.
© Marvel Studios Inc. (2021)Холланд и Камбербэтч в фильме "Человек-паук: Нет пути домой"
Кадр из фильма Человек-паук: Нет пути домой
© Marvel Studios Inc. (2021)
Холланд и Камбербэтч в фильме "Человек-паук: Нет пути домой"
Но это не удается, и герои только выпускают в мир злодеев из других вселенных. Появятся даже Зеленый гоблин (Уиллем Дефо), который уже возникал в экранизации комиксов про Человека-паука с Тоби Магуайером, и Доктор Осьминог (Альфред Молина).
"Человек-паук: Нет пути домой" гораздо мрачнее предыдущих частей. Героям приходится принимать серьезные решения и иметь дело с последствиями. Из картины исчезает легкость и невозмутимость, характерная для Паркера в исполнении Холланда. Но это также означает, что экранизация комикса становится своеобразной историей взросления.
© Marvel Studios Inc. (2021)Кадр из фильма "Человек-паук: Нет пути домой"
Кадр из фильма Человек-паук: Нет пути домой
1 из 3
Кадр из фильма "Человек-паук: Нет пути домой"
© Marvel Studios Inc. (2021)
© Marvel Studios Inc. (2021)

Сцена из фильма "Человек-паук: Нет пути домой"

Кадр из фильма Человек-паук: Нет пути домой
2 из 3

Сцена из фильма "Человек-паук: Нет пути домой"

© Marvel Studios Inc. (2021)
© Marvel Studios Inc. (2021)

Молина в фильме "Человек-паук: Нет пути домой"

Кадр из фильма Человек-паук: Нет пути домой
3 из 3

Молина в фильме "Человек-паук: Нет пути домой"

© Marvel Studios Inc. (2021)
1 из 3
Кадр из фильма "Человек-паук: Нет пути домой"
© Marvel Studios Inc. (2021)
2 из 3

Сцена из фильма "Человек-паук: Нет пути домой"

© Marvel Studios Inc. (2021)
3 из 3

Молина в фильме "Человек-паук: Нет пути домой"

© Marvel Studios Inc. (2021)

Новая "Матрица"

Легендарная франшиза, которая опередила время и служила источником вдохновения для многих режиссеров, актеров, фешен-индустрии, опять на экранах.
В фильме "Матрица: Воскрешение" Ланы Вачовски нас ждет воссоединение Киану Ривза и Кэрри-Энн Мосс в культовых ролях Нео и Тринити, а еще новые персонажи и непредсказуемый сюжет.
Кадр из фильма Матрица: Воскрешение
13 декабря, 08:00Культура
Приянка Чопра: на съемках "Матрицы" я нашла друзей на всю жизнь
Тот же мир двух реальностей: повседневной и той, что за ней скрывается. Чтобы выяснить истину, мистер Андерсон (Ривз) встает на путь самопознания.

"Мне как актеру казалось, что мой персонаж получил отличное развитие в трилогии — связал реальный мир и Матрицу, установил равновесие между миром машин и людей, — рассуждает Ривз. — Но Лана спросила: "Как насчет того, чтобы рассказать завязанную на Нео и Тринити историю любви?", и для меня это прозвучало захватывающе".

© Warner Bros.

Ривз в фильме "Матрица: Воскрешение"

Кадр из фильма Матрица: Воскрешение
1 из 3

Ривз в фильме "Матрица: Воскрешение"

© Warner Bros.
© Warner Bros.Кадр из фильма "Матрица: Воскрешение"
Кадр из фильма Матрица: Воскрешение
2 из 3
Кадр из фильма "Матрица: Воскрешение"
© Warner Bros.
© Warner Bros.

Ривз в фильме "Матрица: Воскрешение"

Кадр из фильма Матрица: Воскрешение
3 из 3

Ривз в фильме "Матрица: Воскрешение"

© Warner Bros.
1 из 3

Ривз в фильме "Матрица: Воскрешение"

© Warner Bros.
2 из 3
Кадр из фильма "Матрица: Воскрешение"
© Warner Bros.
3 из 3

Ривз в фильме "Матрица: Воскрешение"

© Warner Bros.
Говоря о работе с Ланой Вачовски, Ривз признавался, что как кинематографист она необыкновенно прогрессивна, ей интересно естественное освещение, рядом с камерой превращается в другого человека.

"В ней есть непосредственность, которая все меняет", — поясняет актер.

Таким и получилось продолжение "Матрицы" — неожиданным, дерзким и увлекательным.
© Warner Bros.Кадр из фильма "Матрица: Воскрешение"
Кадр из фильма Матрица: Воскрешение
1 из 3
Кадр из фильма "Матрица: Воскрешение"
© Warner Bros.
© Warner Bros.

Ривз в фильме "Матрица: Воскрешение"

Кадр из фильма Матрица: Воскрешение
2 из 3

Ривз в фильме "Матрица: Воскрешение"

© Warner Bros.
© Warner Bros.

Сцена из фильма "Матрица: Воскрешение"

Кадр из фильма Матрица: Воскрешение
3 из 3

Сцена из фильма "Матрица: Воскрешение"

© Warner Bros.
1 из 3
Кадр из фильма "Матрица: Воскрешение"
© Warner Bros.
2 из 3

Ривз в фильме "Матрица: Воскрешение"

© Warner Bros.
3 из 3

Сцена из фильма "Матрица: Воскрешение"

© Warner Bros.

Таинственный остров

Фильм лауреатки международных кинофестивалей Мии Хансен-Лев "Остров Бергмана" позволит по-новому взглянуть на личность и творчество знаменитого режиссера.
© Предоставлено кинокомпанией "Экспонента Фильм"Кадр из фильма "Остров Бергмана"
Кадр из фильма Остров Бергмана
© Предоставлено кинокомпанией "Экспонента Фильм"
Кадр из фильма "Остров Бергмана"
Пара американских кинематографистов Крис (Вики Крипс) и Тони (Тим Рот) приезжает на шведский остров Форё, который вдохновлял Ингмара Бергмана. Они собираются работать там над сценариями своих картин, но все идет не по плану. Герои узнают много нового о себе, отношениях и в целом задумаются о собственной жизни. А грань между реальностью и вымыслом постепенно стирается.
© Предоставлено кинокомпанией "Экспонента Фильм"Кадр из фильма "Остров Бергмана"
Кадр из фильма Остров Бергмана
© Предоставлено кинокомпанией "Экспонента Фильм"
Кадр из фильма "Остров Бергмана"

"Это исследование того, почему нас так привлекает аура Бергмана, — рассказывает режиссер. — Его творчество уникально. Он снял так много фильмов, он же написал и сценарии, еще работал в театре. Это меня увлекло. Можно ли зарабатывать на жизнь, иметь семью и оставаться художником — или нужно быть монстром, чтобы создать великое произведение?

Эта картина — не столько дань уважения мастеру, сколько своеобразное паломничество к "месту силы". Зритель видит, что происходит, когда творческие люди попадают под чары легендарного автора.
© Предоставлено кинокомпанией "Экспонента Фильм"Кадр из фильма "Остров Бергмана"
Кадр из фильма Остров Бергмана
1 из 3
Кадр из фильма "Остров Бергмана"
© Предоставлено кинокомпанией "Экспонента Фильм"
© Предоставлено кинокомпанией "Экспонента Фильм"

Васиковска в фильме "Остров Бергмана"

Кадр из фильма Остров Бергмана
2 из 3

Васиковска в фильме "Остров Бергмана"

© Предоставлено кинокомпанией "Экспонента Фильм"
© Предоставлено кинокомпанией "Экспонента Фильм"

Сцена из фильма "Остров Бергмана"

Кадр из фильма Остров Бергмана
3 из 3

Сцена из фильма "Остров Бергмана"

© Предоставлено кинокомпанией "Экспонента Фильм"
1 из 3
Кадр из фильма "Остров Бергмана"
© Предоставлено кинокомпанией "Экспонента Фильм"
2 из 3

Васиковска в фильме "Остров Бергмана"

© Предоставлено кинокомпанией "Экспонента Фильм"
3 из 3

Сцена из фильма "Остров Бергмана"

© Предоставлено кинокомпанией "Экспонента Фильм"

Знакомые герои со всей страны

Какой Новый год без очередных "Елок"! По традиции лента состоит из нескольких историй, происходящих накануне праздника в разных городах. В первой новелле Женя (Сергей Светлаков) приглашает друга Бориса (Иван Ургант) с семьей встретить Новый год у него в Саранске. Только вызванный Дед Мороз неожиданно падает без чувств, и двум семьям придется что-то придумывать, чтобы праздник не сорвался.
© Фото предоставлено пресс-службой фильмаСъемки фильма "Елки 8"
Съемки фильма Елки 8
© Фото предоставлено пресс-службой фильма
Съемки фильма "Елки 8"
"Время изменилось — сюжет и шутки будут под стать этим переменам, — отмечает Светлаков. — Юмор станет более дерзким, но это по-прежнему кино, которое создаст праздничное настроение под Новый год для всей семьи".
В других новеллах Дарья Мороз и Антон Богданов разыскивают своих пропавших перед праздником детей, а Евгений Кулик пытается найти подставную герлфренд, чтобы не идти на вечеринку одному.
© Фото предоставлено пресс-службой фильма

Кулик на съемках фильма "Елки 8"

Съемки фильма Елки 8
1 из 3

Кулик на съемках фильма "Елки 8"

© Фото предоставлено пресс-службой фильма
© Фото предоставлено пресс-службой фильма

Светлаков на съемках фильма "Елки 8"

Съемки фильма Елки 8
2 из 3

Светлаков на съемках фильма "Елки 8"

© Фото предоставлено пресс-службой фильма
© Фото предоставлено пресс-службой фильма

Ефремов на съемках фильма "Елки 8"

Съемки фильма Елки 8
3 из 3

Ефремов на съемках фильма "Елки 8"

© Фото предоставлено пресс-службой фильма
1 из 3

Кулик на съемках фильма "Елки 8"

© Фото предоставлено пресс-службой фильма
2 из 3

Светлаков на съемках фильма "Елки 8"

© Фото предоставлено пресс-службой фильма
3 из 3

Ефремов на съемках фильма "Елки 8"

© Фото предоставлено пресс-службой фильма
Также в фильме снялись Филипп Киркоров (в роли чоповца), Ольга Бузова (никого не играет, просто выступает на открытии аквапарка в Тюмени).
Авторы уверяют, что "Елки" вновь принесут полтора часа счастья и подарят зрителям веру в новогоднее чудо. Вот только вряд ли это произойдет в кинотеатре — крупные сети отказались от проката комедии, потому что ее онлайн-релиз назначили на 30 декабря.

От Италии — на "Оскар"

© Netflix (2021)Кадр из фильма "Рука Бога"
Кадр из фильма Рука Бога
© Netflix (2021)
Кадр из фильма "Рука Бога"
А вот картина Паоло Соррентино с одним из главных итальянских актеров современности, Тони Сервилло, выходит сразу на Netflix, но не включить ее в список премьер было бы неправильно.
Фильм "Рука Бога", номинированный от Италии на "Оскар", уже получил все возможные призы Венецианского кинофестиваля, где состоялась премьера: Гран-при жюри, особый приз жюри, премию Марчелло Мастроянни, награды лучшей актрисе и актеру, а также за лучший дебют итальянского артиста (Филиппо Скотти).
© Gianni Fiorito

Филиппо Скотти в фильме "Рука Бога"

Кадр из фильма Рука бога
1 из 4

Филиппо Скотти в фильме "Рука Бога"

© Gianni Fiorito
© Netflix (2021)Кадр из фильма "Рука Бога"
Кадр из фильма Рука Бога
2 из 4
Кадр из фильма "Рука Бога"
© Netflix (2021)
© Netflix (2021)

Сцена из фильма "Рука Бога"

Кадр из фильма Рука Бога
3 из 4

Сцена из фильма "Рука Бога"

© Netflix (2021)
© Netflix (2021)

Фрагмент фильма "Рука Бога"

Кадр из фильма Рука Бога
4 из 4

Фрагмент фильма "Рука Бога"

© Netflix (2021)
1 из 4

Филиппо Скотти в фильме "Рука Бога"

© Gianni Fiorito
2 из 4
Кадр из фильма "Рука Бога"
© Netflix (2021)
3 из 4

Сцена из фильма "Рука Бога"

© Netflix (2021)
4 из 4

Фрагмент фильма "Рука Бога"

© Netflix (2021)
Название отсылает к знаменитому голу, забитому Диего Марадоной. Действие происходит в Неаполе 1980-х, молодой человек по имени Фабьетто ждет визита великого футболиста в город и пытается разобраться с семейными драмами.
Соррентино отходит от карикатурности и вычурности "Молодого папы" и "Лоро", сосредотачиваясь на истории взросления. Несмотря на живописные пейзажи, характерную итальянскую атмосферу жизнелюбия, картина получается совсем не сказочной, а очень правдивой.
Кадр из сериала Эмили в Париже
14 декабря, 08:00Культура
Сериалы декабря: Саманта в Лондоне, Эмили в Париже, а Геральт ищет ответы
 
КультураНеапольИталияОльга БузоваИван УргантФилипп КиркоровСергей СветлаковПаоло СоррентиноКиану РивзNetflixТом ХолландНикита ЕфремовОскар (премия)Миа ВасиковскаБенедикт КамбербэтчУиллем ДефоЗнаменитостиКино и сериалычто посмотреть
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:22Макрон вновь упрекнул Австралию за ситуацию с подлодками
02:18"Омикрон" перекинулся на переносчиков чумы
02:17Аналитик рассказал, кому лучше не менять рубли на доллары
02:16Украина решила стать лидером в развитии водородной энергетики
02:08"Гадость льют": как часто надо мыть машину зимой
02:03Глава МИД Ирана обвинил Запад в стагнации переговоров по СВПД в Вене
01:56СМИ: в Ливии вооруженные люди захватили здание правительства
01:51Российский дипломат напомнила о преступлениях Запада против других народов
01:44На Украине назвали "фатальную" ошибку Зеленского
01:39НАСА в очередной раз отложило запуск телескопа "Джеймс Уэбб"
01:35При расследовании убийства Кеннеди проверяли документы о коммунистах
01:21Глава Евросовета пригрозил жесткими мерами по ситуации вокруг Украины
01:16Автоэксперт объяснил, нужно ли прогревать автомобиль с коробкой-автоматом
01:14Европарламент исправил опечатки в грамоте, выданной "Алескею" Навальному
01:01Участники саммита "Восточного партнерства" осудили действия Лукашенко
00:51ЕС выразил готовность предоставлять вакцины от COVID-19 "народу Белоруссии"
00:47ЕС и "Восточное партнерство" обсудили "общую обеспокоенность" по Украине
00:43Украина, Грузия и Молдавия призвали ЕС признать их европейскую перспективу
00:38Американские F-15 прибыли в Румынию для "усиления присутствия НАТО"
00:28Мишель заявил, что ЕС поддержит реформы в странах "Восточного партнерства"
Лента новостейМолния
Макрон вновь упрекнул Австралию за ситуацию с подлодками"Омикрон" перекинулся на переносчиков чумыАналитик рассказал, кому лучше не менять рубли на долларыУкраина решила стать лидером в развитии водородной энергетики"Гадость льют": как часто надо мыть машину зимойГлава МИД Ирана обвинил Запад в стагнации переговоров по СВПД в ВенеСМИ: в Ливии вооруженные люди захватили здание правительстваРоссийский дипломат напомнила о преступлениях Запада против других народовНа Украине назвали "фатальную" ошибку ЗеленскогоНАСА в очередной раз отложило запуск телескопа "Джеймс Уэбб" При расследовании убийства Кеннеди проверяли документы о коммунистахГлава Евросовета пригрозил жесткими мерами по ситуации вокруг УкраиныАвтоэксперт объяснил, нужно ли прогревать автомобиль с коробкой-автоматомЕвропарламент исправил опечатки в грамоте, выданной "Алескею" НавальномуУчастники саммита "Восточного партнерства" осудили действия ЛукашенкоЕС выразил готовность предоставлять вакцины от COVID-19 "народу Белоруссии"ЕС и "Восточное партнерство" обсудили "общую обеспокоенность" по УкраинеУкраина, Грузия и Молдавия призвали ЕС признать их европейскую перспективуАмериканские F-15 прибыли в Румынию для "усиления присутствия НАТО"Мишель заявил, что ЕС поддержит реформы в странах "Восточного партнерства"