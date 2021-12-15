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В РПЦ призвали отказаться от QR-кодов во всех храмах
В РПЦ призвали отказаться от QR-кодов во всех храмах - РИА Новости, 15.12.2021
В РПЦ призвали отказаться от QR-кодов во всех храмах
Все храмы должны быть выведены из-под ограничений, связанных с QR-кодами, заявила РИА Новости руководитель правового управления Московской патриархии игумения... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T22:03
2021-12-15T22:03
московская патриархия
госдума рф
русская православная церковь
россия
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Все храмы должны быть выведены из-под ограничений, связанных с QR-кодами, заявила РИА Новости руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега).Проект постановления Госдумы, опубликованный в думской электронной базе данных, гласит, что Дума рекомендует правительству РФ ко второму чтению законопроекта о QR-кодах в общественных местах проработать ряд вопросов. Среди них, в частности, возможность "посещения культовых зданий и сооружений, находящихся в пользовании религиозных организаций, без предъявления документации, если иное решение не принято высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации"."В заключении комитета предлагается вывести из-под ограничений, связанных с этими QR-кодами, только те здания и сооружения, которые находятся в пользовании религиозных организаций. А у нас очень много храмов, которые находятся в собственности религиозных организаций, а также тех храмов, которые построены хозяйственным способом, являются так называемыми самовольными постройками, и не оформлены на них права религиозных организаций", - сказала игумения.Они не зарегистрированы ни в собственность, ни в пользование религиозных общин, добавила Чернега, и так как эта категория храмов не охвачена, возможную поправку, по ее мнению, нужно скорректировать. Исходить, отметила глава правового управления РПЦ, стоит из использования здания для богослужений."Неважно, на каком праве оно принадлежит религиозной организации. Сейчас, хочу подчеркнуть, говорится только о тех храмах, которые находятся в пользовании. Есть и другие варианты оформления имущественных прав", - заключила она.Внесенный 12 ноября в Госдуму правительством законопроект предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации.
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московская патриархия, госдума рф, русская православная церковь, россия
22:03 15.12.2021
 
В РПЦ призвали отказаться от QR-кодов во всех храмах

Игуменья Ксения Чернега призвала вывести храмы из-под связанных с QR-кодами ограничений

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЖенщина склоняется перед иконой Богоматери
Женщина склоняется перед иконой Богоматери - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Все храмы должны быть выведены из-под ограничений, связанных с QR-кодами, заявила РИА Новости руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега).
Проект постановления Госдумы, опубликованный в думской электронной базе данных, гласит, что Дума рекомендует правительству РФ ко второму чтению законопроекта о QR-кодах в общественных местах проработать ряд вопросов. Среди них, в частности, возможность "посещения культовых зданий и сооружений, находящихся в пользовании религиозных организаций, без предъявления документации, если иное решение не принято высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации".
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"В заключении комитета предлагается вывести из-под ограничений, связанных с этими QR-кодами, только те здания и сооружения, которые находятся в пользовании религиозных организаций. А у нас очень много храмов, которые находятся в собственности религиозных организаций, а также тех храмов, которые построены хозяйственным способом, являются так называемыми самовольными постройками, и не оформлены на них права религиозных организаций", - сказала игумения.
Они не зарегистрированы ни в собственность, ни в пользование религиозных общин, добавила Чернега, и так как эта категория храмов не охвачена, возможную поправку, по ее мнению, нужно скорректировать. Исходить, отметила глава правового управления РПЦ, стоит из использования здания для богослужений.
"Неважно, на каком праве оно принадлежит религиозной организации. Сейчас, хочу подчеркнуть, говорится только о тех храмах, которые находятся в пользовании. Есть и другие варианты оформления имущественных прав", - заключила она.
Внесенный 12 ноября в Госдуму правительством законопроект предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации.
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