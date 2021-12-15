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В Госдуме хотят разрешить посещать храмы без QR-кодов

В Госдуме хотят разрешить посещать храмы без QR-кодов - РИА Новости, 15.12.2021

В Госдуме хотят разрешить посещать храмы без QR-кодов

Госдума будет рекомендовать правительству РФ ко второму чтению законопроекта о QR-кодах в общественных местах проработать вопрос возможности посещения храмов... РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T12:58

2021-12-15T12:58

2021-12-15T12:58

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Госдума будет рекомендовать правительству РФ ко второму чтению законопроекта о QR-кодах в общественных местах проработать вопрос возможности посещения храмов без предъявления сертификатов, говорится в проекте постановления, текст которого опубликован в думской электронной базе данных.Проект постановления подготовлен профильным комитетом по безопасности и противодействию коррупции, который во вторник рекомендовал палате принять в первом чтении правительственный законопроект о введении QR-кодов в общественных местах.Так, депутаты предлагают рассмотреть вопрос предоставления гражданам возможности "посещения культовых зданий и сооружений, находящихся в пользовании религиозных организаций, без предъявления документации, если иное решение не принято высшим должностным лицом субъекта РФ".Внесенный 12 ноября в Госдуму правительством законопроект предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации.

https://ria.ru/20210403/maski-1604023444.html

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общество, госдума рф, россия, коронавирус в россии