https://ria.ru/20211215/khramy-1763823879.html
В Госдуме хотят разрешить посещать храмы без QR-кодов
В Госдуме хотят разрешить посещать храмы без QR-кодов - РИА Новости, 15.12.2021
В Госдуме хотят разрешить посещать храмы без QR-кодов
Госдума будет рекомендовать правительству РФ ко второму чтению законопроекта о QR-кодах в общественных местах проработать вопрос возможности посещения храмов... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T12:58
2021-12-15T12:58
2021-12-15T12:58
религия
общество
госдума рф
россия
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569977938_0:190:2967:1859_1920x0_80_0_0_87faa27717325490e86e53a04ff456ee.jpg
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Госдума будет рекомендовать правительству РФ ко второму чтению законопроекта о QR-кодах в общественных местах проработать вопрос возможности посещения храмов без предъявления сертификатов, говорится в проекте постановления, текст которого опубликован в думской электронной базе данных.Проект постановления подготовлен профильным комитетом по безопасности и противодействию коррупции, который во вторник рекомендовал палате принять в первом чтении правительственный законопроект о введении QR-кодов в общественных местах.Так, депутаты предлагают рассмотреть вопрос предоставления гражданам возможности "посещения культовых зданий и сооружений, находящихся в пользовании религиозных организаций, без предъявления документации, если иное решение не принято высшим должностным лицом субъекта РФ".Внесенный 12 ноября в Госдуму правительством законопроект предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации.
https://ria.ru/20210403/maski-1604023444.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569977938_119:0:2848:2047_1920x0_80_0_0_930ea7e7702b25455e0c2b4d6e1a3232.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, госдума рф, россия, коронавирус в россии
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Госдума
будет рекомендовать правительству РФ
ко второму чтению законопроекта о QR-кодах в общественных местах проработать вопрос возможности посещения храмов без предъявления сертификатов, говорится в проекте постановления, текст которого опубликован в думской электронной базе данных.
Проект постановления подготовлен профильным комитетом по безопасности и противодействию коррупции, который во вторник рекомендовал палате принять в первом чтении правительственный законопроект о введении QR-кодов в общественных местах.
Так, депутаты предлагают рассмотреть вопрос предоставления гражданам возможности "посещения культовых зданий и сооружений, находящихся в пользовании религиозных организаций, без предъявления документации, если иное решение не принято высшим должностным лицом субъекта РФ".
Внесенный 12 ноября в Госдуму правительством законопроект предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации.