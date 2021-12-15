https://ria.ru/20211215/kholesterin-1763879612.html
Назван неожиданный напиток для снижения холестерина
Назван напиток, помогающий снизить холестерин и защитить сердце - РИА Новости, 15.12.2021
Назван неожиданный напиток для снижения холестерина
Употребление сывороточного протеина помогает снизить уровень "плохого" холестерина и повысить содержание в организме "хорошего", что позволит защитить сердце,... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T16:09
2021-12-15T16:09
2021-12-15T16:09
зож
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Употребление сывороточного протеина помогает снизить уровень "плохого" холестерина и повысить содержание в организме "хорошего", что позволит защитить сердце, говорится в публикации Express.В статье отмечается, что сывороточный белок как правило используют для повышения мышечной массы. Он выпускается в виде порошка для изготовления коктейлей."Наряду с включением сывороточного протеина в ваш рацион питания вы также можете увеличить употребление гораздо более доступных продуктов, которые помогут снизить уровень плохого холестерина", — говорится в материале.Также авторы статьи рекомендовали есть продукты с высоким содержанием растворимых пищевых волокон. Достаточно всего трех граммов этих веществ в сутки. В публикации также призвали включить в рацион больше фруктов и овощей, овсянки и заменить привычные макароны цельнозерновыми. Также, помимо питания, важна физическая активность — прежде всего, аэробные нагрузки.
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общество, здоровье
Назван напиток, помогающий снизить холестерин и защитить сердце
Daily Express назвала сывороточный белок эффективным средством для снижения холестерина
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости.
Употребление сывороточного протеина помогает снизить уровень "плохого" холестерина и повысить содержание в организме "хорошего", что позволит защитить сердце, говорится в публикации Express
.
В статье отмечается, что сывороточный белок как правило используют для повышения мышечной массы. Он выпускается в виде порошка для изготовления коктейлей.
"Наряду с включением сывороточного протеина в ваш рацион питания вы также можете увеличить употребление гораздо более доступных продуктов, которые помогут снизить уровень плохого холестерина", — говорится в материале.
Также авторы статьи рекомендовали есть продукты с высоким содержанием растворимых пищевых волокон. Достаточно всего трех граммов этих веществ в сутки. В публикации также призвали включить в рацион больше фруктов и овощей, овсянки и заменить привычные макароны цельнозерновыми. Также, помимо питания, важна физическая активность — прежде всего, аэробные нагрузки.