https://ria.ru/20211215/kholesterin-1763879612.html

Назван неожиданный напиток для снижения холестерина

Назван напиток, помогающий снизить холестерин и защитить сердце - РИА Новости, 15.12.2021

Назван неожиданный напиток для снижения холестерина

Употребление сывороточного протеина помогает снизить уровень "плохого" холестерина и повысить содержание в организме "хорошего", что позволит защитить сердце,... РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T16:09

2021-12-15T16:09

2021-12-15T16:09

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Употребление сывороточного протеина помогает снизить уровень "плохого" холестерина и повысить содержание в организме "хорошего", что позволит защитить сердце, говорится в публикации Express.В статье отмечается, что сывороточный белок как правило используют для повышения мышечной массы. Он выпускается в виде порошка для изготовления коктейлей."Наряду с включением сывороточного протеина в ваш рацион питания вы также можете увеличить употребление гораздо более доступных продуктов, которые помогут снизить уровень плохого холестерина", — говорится в материале.Также авторы статьи рекомендовали есть продукты с высоким содержанием растворимых пищевых волокон. Достаточно всего трех граммов этих веществ в сутки. В публикации также призвали включить в рацион больше фруктов и овощей, овсянки и заменить привычные макароны цельнозерновыми. Также, помимо питания, важна физическая активность — прежде всего, аэробные нагрузки.

https://ria.ru/20211213/ananasy-1763578342.html

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