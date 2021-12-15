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ЗОЖ
https://ria.ru/20211215/kholesterin-1763879612.html
Назван неожиданный напиток для снижения холестерина
Назван напиток, помогающий снизить холестерин и защитить сердце - РИА Новости, 15.12.2021
Назван неожиданный напиток для снижения холестерина
Употребление сывороточного протеина помогает снизить уровень "плохого" холестерина и повысить содержание в организме "хорошего", что позволит защитить сердце,... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T16:09
2021-12-15T16:09
зож
общество
здоровье
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Употребление сывороточного протеина помогает снизить уровень "плохого" холестерина и повысить содержание в организме "хорошего", что позволит защитить сердце, говорится в публикации Express.В статье отмечается, что сывороточный белок как правило используют для повышения мышечной массы. Он выпускается в виде порошка для изготовления коктейлей."Наряду с включением сывороточного протеина в ваш рацион питания вы также можете увеличить употребление гораздо более доступных продуктов, которые помогут снизить уровень плохого холестерина", — говорится в материале.Также авторы статьи рекомендовали есть продукты с высоким содержанием растворимых пищевых волокон. Достаточно всего трех граммов этих веществ в сутки. В публикации также призвали включить в рацион больше фруктов и овощей, овсянки и заменить привычные макароны цельнозерновыми. Также, помимо питания, важна физическая активность — прежде всего, аэробные нагрузки.
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общество, здоровье
16:09 15.12.2021
 
Назван напиток, помогающий снизить холестерин и защитить сердце

Daily Express назвала сывороточный белок эффективным средством для снижения холестерина

© РИА Новости / Евгений Самарин / Перейти в фотобанкДиагностический медицинский прибор в одной из больниц Москвы
Диагностический медицинский прибор в одной из больниц Москвы - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
© РИА Новости / Евгений Самарин
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Употребление сывороточного протеина помогает снизить уровень "плохого" холестерина и повысить содержание в организме "хорошего", что позволит защитить сердце, говорится в публикации Express.
В статье отмечается, что сывороточный белок как правило используют для повышения мышечной массы. Он выпускается в виде порошка для изготовления коктейлей.
"Наряду с включением сывороточного протеина в ваш рацион питания вы также можете увеличить употребление гораздо более доступных продуктов, которые помогут снизить уровень плохого холестерина", — говорится в материале.
Также авторы статьи рекомендовали есть продукты с высоким содержанием растворимых пищевых волокон. Достаточно всего трех граммов этих веществ в сутки. В публикации также призвали включить в рацион больше фруктов и овощей, овсянки и заменить привычные макароны цельнозерновыми. Также, помимо питания, важна физическая активность — прежде всего, аэробные нагрузки.
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