13:17 15.12.2021 (обновлено: 16:56 15.12.2021)
Россиянина признали виновным по делу об убийстве Хангошвили в Берлине
Россиянина приговорили к пожизненному заключению по делу об убийстве Хангошвили в Берлине
© REUTERS / Christophe GateauУчастники процесса по делу россиянина Вадима Соколова (Красикова), обвиняемого в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в суде Берлина
БЕРЛИН, 15 дек — РИА Новости. Высший суд Берлина признал россиянина Вадима Соколова (Красикова) виновным в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили и приговорил его к пожизненному заключению, заявил председательствующий судья Олаф Арнольди.
Такого наказания для обвиняемого требовала прокуратура: ведомство считает, что убийство было совершено по заданию "от государственных ведомств правительства Российской Федерации". Защита настаивала на том, что доказательная база недостаточна.
Посол России в Германии Сергей Нечаев назвал вынесенный приговор необъективным и политическим. По его словам, это отягощает и без того непростые отношения стран.
Дипломат подчеркнул, что этот "недружественный акт" не останется без ответа.
В августе 2019 года 40-летнего Хангошвили застрелили в берлинском парке Тиргартен. Подозреваемым стал Вадим Соколов — по версии немецкого следствия, его настоящая фамилия Красиков. У россиянина якобы было задание ликвидировать грузинского гражданина, с 2016 года проживавшего в Германии в статусе беженца. Утверждается, что фигурант подъехал к Хангошвили на велосипеде и выстрелил в него из пистолета Glock 26 с глушителем. Тот скончался на месте. В 2020 году в Берлине начались слушания по этому делу.
По данным источников РИА Новости в российских силовых структурах, Хангошвили был активным участником террористического подполья на Северном Кавказе, входил в группировки Шамиля Басаева, Хаттаба и других главарей. Он занимался подготовкой нападения на школу в Беслане, взрыва поезда в московском метро в 2004 году и других терактов, в результате которых погибли сотни людей.
В России расследовали причастность Хангошвили к терроризму, но после его гибели уголовные дела закрыли, сообщали агентству в СК.