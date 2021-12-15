https://ria.ru/20211215/khangoshvili-1763827965.html

Россиянина признали виновным по делу об убийстве Хангошвили в Берлине

Россиянина признали виновным по делу об убийстве Хангошвили в Берлине - РИА Новости, 15.12.2021

Россиянина признали виновным по делу об убийстве Хангошвили в Берлине

Высший суд Берлина признал россиянина Вадима Соколова (Красикова) виновным в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили и приговорил его к пожизненному... РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T13:17

2021-12-15T13:17

2021-12-15T16:56

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германия

зелимхан хангошвили

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БЕРЛИН, 15 дек — РИА Новости. Высший суд Берлина признал россиянина Вадима Соколова (Красикова) виновным в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили и приговорил его к пожизненному заключению, заявил председательствующий судья Олаф Арнольди.Такого наказания для обвиняемого требовала прокуратура: ведомство считает, что убийство было совершено по заданию "от государственных ведомств правительства Российской Федерации". Защита настаивала на том, что доказательная база недостаточна.Посол России в Германии Сергей Нечаев назвал вынесенный приговор необъективным и политическим. По его словам, это отягощает и без того непростые отношения стран.Дипломат подчеркнул, что этот "недружественный акт" не останется без ответа.В августе 2019 года 40-летнего Хангошвили застрелили в берлинском парке Тиргартен. Подозреваемым стал Вадим Соколов — по версии немецкого следствия, его настоящая фамилия Красиков. У россиянина якобы было задание ликвидировать грузинского гражданина, с 2016 года проживавшего в Германии в статусе беженца. Утверждается, что фигурант подъехал к Хангошвили на велосипеде и выстрелил в него из пистолета Glock 26 с глушителем. Тот скончался на месте. В 2020 году в Берлине начались слушания по этому делу.По данным источников РИА Новости в российских силовых структурах, Хангошвили был активным участником террористического подполья на Северном Кавказе, входил в группировки Шамиля Басаева, Хаттаба и других главарей. Он занимался подготовкой нападения на школу в Беслане, взрыва поезда в московском метро в 2004 году и других терактов, в результате которых погибли сотни людей.В России расследовали причастность Хангошвили к терроризму, но после его гибели уголовные дела закрыли, сообщали агентству в СК.

https://ria.ru/20210112/khangoshvili-1592660364.html

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в мире, берлин (город), германия, зелимхан хангошвили