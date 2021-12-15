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В США рассекретили сотни документов об убийстве президента Кеннеди

В США рассекретили сотни документов об убийстве президента Кеннеди - РИА Новости, 15.12.2021

В США рассекретили сотни документов об убийстве президента Кеннеди

Власти США обнародовали в среду почти полторы тысячи ранее закрытых документов, которые связаны с расследованием убийства президента Джона Кеннеди в 1963 году. РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T20:35

2021-12-15T20:35

2021-12-15T21:34

в мире

сша

джон кеннеди (политик)

даллас

джо байден

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ВАШИНГТОН, 15 дек - РИА Новости. Власти США обнародовали в среду почти полторы тысячи ранее закрытых документов, которые связаны с расследованием убийства президента Джона Кеннеди в 1963 году.Подборка отсканированных материалов появилась на сайте национальных архивов США."В соответствии с предписанием президента (США Джо) Байдена от 22 октября 2021 года национальные архивы сегодня опубликовали 1491 документ", - говорится в пресс-релизе Национального управления архивов и записей.На протяжении следующего года планируется оценить возможность предания огласке еще 14 тысяч документов. Начиная с 1992 года, когда был принят закон об обнародовании материалов расследования, национальные архивы опубликовали свыше 250 тысяч соответствующих записей - 90% своей коллекции.Американский президент Джон Кеннеди был застрелен в Далласе 22 ноября 1963 года. Расследование установило, что убийство совершил Ли Харви Освальд, действовавший в одиночку. Освальд был застрелен через два дня после задержания. На протяжении более, чем полувека возникали многочисленные теории о том, кому могло быть выгодно убийство Кеннеди, но ни одна из них не получила официального подтверждения.

сша

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в мире, сша, джон кеннеди (политик), даллас, джо байден