https://ria.ru/20211215/kennedi-1763944313.html
В США рассекретили сотни документов об убийстве президента Кеннеди
В США рассекретили сотни документов об убийстве президента Кеннеди - РИА Новости, 15.12.2021
В США рассекретили сотни документов об убийстве президента Кеннеди
Власти США обнародовали в среду почти полторы тысячи ранее закрытых документов, которые связаны с расследованием убийства президента Джона Кеннеди в 1963 году. РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T20:35
2021-12-15T20:35
2021-12-15T21:34
в мире
сша
джон кеннеди (политик)
даллас
джо байден
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148613/83/1486138304_0:554:2864:2165_1920x0_80_0_0_7a1b0f99350ac4b38d5795dc325fdee0.jpg
ВАШИНГТОН, 15 дек - РИА Новости. Власти США обнародовали в среду почти полторы тысячи ранее закрытых документов, которые связаны с расследованием убийства президента Джона Кеннеди в 1963 году.Подборка отсканированных материалов появилась на сайте национальных архивов США."В соответствии с предписанием президента (США Джо) Байдена от 22 октября 2021 года национальные архивы сегодня опубликовали 1491 документ", - говорится в пресс-релизе Национального управления архивов и записей.На протяжении следующего года планируется оценить возможность предания огласке еще 14 тысяч документов. Начиная с 1992 года, когда был принят закон об обнародовании материалов расследования, национальные архивы опубликовали свыше 250 тысяч соответствующих записей - 90% своей коллекции.Американский президент Джон Кеннеди был застрелен в Далласе 22 ноября 1963 года. Расследование установило, что убийство совершил Ли Харви Освальд, действовавший в одиночку. Освальд был застрелен через два дня после задержания. На протяжении более, чем полувека возникали многочисленные теории о том, кому могло быть выгодно убийство Кеннеди, но ни одна из них не получила официального подтверждения.
сша
даллас
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148613/83/1486138304_0:285:2864:2433_1920x0_80_0_0_e2bad7723f7af861c74bdaa8c19eac8c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, джон кеннеди (политик), даллас, джо байден
20:35 15.12.2021 (обновлено: 21:34 15.12.2021)
В США рассекретили сотни документов об убийстве президента Кеннеди
Власти США рассекретили сотни документов о расследовании убийства президента Кеннеди