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Памфилова попросила снять "капчу" с сайта с результатами выборов
Памфилова попросила снять "капчу" с сайта с результатами выборов - РИА Новости, 15.12.2021
Памфилова попросила снять "капчу" с сайта с результатами выборов
Председатель ЦИК Элла Памфилова отдала распоряжение федеральному центру информатизации при ЦИК России снять "капчу" с сайта с результатами выборов izbirkom.ru. РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T12:59
2021-12-15T12:59
политика
выборы
цик рф
михаил попов
федеральный центр информатизации
элла памфилова
россия
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Председатель ЦИК Элла Памфилова отдала распоряжение федеральному центру информатизации при ЦИК России снять "капчу" с сайта с результатами выборов izbirkom.ru."Мы экспертному сообществу обещали, что как только кампания официально закончится, мы снимем капчу. Сегодня я могу сказать официально: пожалуйста, сделайте это. Она выполнила свою функцию, система была защищена, слава Богу, сбоев никаких не было, атак не было, а сейчас мы ее снимаем", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в среду.По итогам единого дня голосования в 2020 году многие эксперты высказывали претензии к появлению множественных проверок пользователей (капчи) на сайте с результатами выборов. После этого Михаил Попов покинул по собственному желанию должность руководителя Федерального центра информатизации при ЦИК, на этот пост был назначен Александр Сокольчук, ранее занимавший пост заместителя руководителя ФЦИ.
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политика, выборы, цик рф, михаил попов, федеральный центр информатизации, элла памфилова, россия
12:59 15.12.2021
 
Памфилова попросила снять "капчу" с сайта с результатами выборов

Председатель ЦИК Памфилова попросила снять "капчу" с сайта с результатами выборов

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова проводит заседание ЦИК РФ
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова проводит заседание ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Председатель ЦИК Элла Памфилова отдала распоряжение федеральному центру информатизации при ЦИК России снять "капчу" с сайта с результатами выборов izbirkom.ru.
"Мы экспертному сообществу обещали, что как только кампания официально закончится, мы снимем капчу. Сегодня я могу сказать официально: пожалуйста, сделайте это. Она выполнила свою функцию, система была защищена, слава Богу, сбоев никаких не было, атак не было, а сейчас мы ее снимаем", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в среду.
По итогам единого дня голосования в 2020 году многие эксперты высказывали претензии к появлению множественных проверок пользователей (капчи) на сайте с результатами выборов. После этого Михаил Попов покинул по собственному желанию должность руководителя Федерального центра информатизации при ЦИК, на этот пост был назначен Александр Сокольчук, ранее занимавший пост заместителя руководителя ФЦИ.
Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
12:16
ЦИК подготовил доклад, опровергающий данные о лишенных избирательного права
 
ПолитикаВыборыЦИК РФМихаил ПоповФедеральный центр информатизацииЭлла ПамфиловаРоссия
 
 
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