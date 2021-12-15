https://ria.ru/20211215/kapcha-1763824092.html

Памфилова попросила снять "капчу" с сайта с результатами выборов

Памфилова попросила снять "капчу" с сайта с результатами выборов - РИА Новости, 15.12.2021

Памфилова попросила снять "капчу" с сайта с результатами выборов

Председатель ЦИК Элла Памфилова отдала распоряжение федеральному центру информатизации при ЦИК России снять "капчу" с сайта с результатами выборов izbirkom.ru. РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T12:59

2021-12-15T12:59

2021-12-15T12:59

политика

выборы

цик рф

михаил попов

федеральный центр информатизации

элла памфилова

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Председатель ЦИК Элла Памфилова отдала распоряжение федеральному центру информатизации при ЦИК России снять "капчу" с сайта с результатами выборов izbirkom.ru."Мы экспертному сообществу обещали, что как только кампания официально закончится, мы снимем капчу. Сегодня я могу сказать официально: пожалуйста, сделайте это. Она выполнила свою функцию, система была защищена, слава Богу, сбоев никаких не было, атак не было, а сейчас мы ее снимаем", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в среду.По итогам единого дня голосования в 2020 году многие эксперты высказывали претензии к появлению множественных проверок пользователей (капчи) на сайте с результатами выборов. После этого Михаил Попов покинул по собственному желанию должность руководителя Федерального центра информатизации при ЦИК, на этот пост был назначен Александр Сокольчук, ранее занимавший пост заместителя руководителя ФЦИ.

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политика, выборы, цик рф, михаил попов, федеральный центр информатизации, элла памфилова, россия