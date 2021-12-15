https://ria.ru/20211215/kabul-1763861886.html

Карзай объяснил, зачем "пригласил" талибов в Кабул после бегства Гани

Карзай объяснил, зачем "пригласил" талибов в Кабул после бегства Гани - РИА Новости, 15.12.2021

Карзай объяснил, зачем "пригласил" талибов в Кабул после бегства Гани

Экс-президент Афганистана Хамид Карзай признался, что "пригласил" в августе движение "Талибан"* в афганскую столицу Кабул для "защиты населения" после бегства... РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T15:25

2021-12-15T15:25

2021-12-15T15:25

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кабул (город)

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хамид карзай

мохаммад хасан ахунд

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Экс-президент Афганистана Хамид Карзай признался, что "пригласил" в августе движение "Талибан"* в афганскую столицу Кабул для "защиты населения" после бегства Ашрафа Гани."Это была просьба (к талибам - ред.) прийти и защитить население, чтобы страна и город не погрузились в хаос... Правительство "Талибана"* и мы, население Афганистана, должны делать все, что необходимо в пределах страны", - заявил Карзай в интервью агентству Ассошиэйтед Пресс.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20211207/oon-1762563297.html

кабул (город)

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в мире, кабул (город), оон, талибан, афганистан, хамид карзай, мохаммад хасан ахунд