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Ивановская область
https://ria.ru/20211215/ivanovo-1763793297.html
Иваново станет одним из самых освещенных городов России
Иваново станет одним из самых освещенных городов России - РИА Новости, 15.12.2021
Иваново станет одним из самых освещенных городов России
В Иванове до конца года освещение появится почти на 500 улицах в рамках совместной программы с компанией "Россети", город станет одним из самых освещенных в... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T10:56
2021-12-15T10:56
ивановская область
иваново
станислав воскресенский
россети
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ИВАНОВО, 15 дек – РИА Новости. В Иванове до конца года освещение появится почти на 500 улицах в рамках совместной программы с компанией "Россети", город станет одним из самых освещенных в России, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства."Несколько лет назад город Иваново был очень темным, на улицах использовались старые натриевые лампы. В 2018 году в регионе реализован проект по модернизации уличного освещения "Светлый город": в Иванове установили энергоэффективные светодиодные светильники. В результате, как показали экспертные замеры, на некоторых улицах стало светлее в четыре раза. Но треть улиц областного центра не имели уличного освещения вообще. Чтобы эту проблему исправить, совместно с компанией "Россети" и городскими властями разработали программу, по итогам реализации которой число улиц города, где есть освещение, доведут до 95%", – сказал собеседник агентства.По его словам, программа затронет почти 50 тысяч жителей всех четырех районов областного центра, для которых родные улицы станут более комфортными и безопасными. В ближайшие несколько недель в рамках завершающего этапа программы освещение появится на 318 улицах. Ранее в этом году свет появился на 133 улицах, а на 38 организовали дополнительное освещение.Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский отметил, что изначально программу планировали реализовать в течение нескольких лет. "Буквально недавно договорились с "Россетями": работы полностью завершим в течение ближайших нескольких недель. Мы планировали разбить проект на несколько лет, начиная с 2021 года, а основную часть провести в будущем году. Но, согласитесь, все-таки актуально освещение именно сейчас, зимой, когда практически полдня темно, а это ещё и вопросы безопасности. Часть линий заключительного этапа уже смонтировали, осталось сделать финальный рывок", – процитировали в пресс-службе слова Воскресенского.Программу уличного освещения разработают и для других городов региона: в планах – Кинешма, Шуя, Вичуга.
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иваново, станислав воскресенский, россети
10:56 15.12.2021
 

Иваново станет одним из самых освещенных городов России

© РИА Новости / Мария Сибирякова / Перейти в фотобанкГорода России. Иваново
Города России. Иваново - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
© РИА Новости / Мария Сибирякова
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ИВАНОВО, 15 дек – РИА Новости. В Иванове до конца года освещение появится почти на 500 улицах в рамках совместной программы с компанией "Россети", город станет одним из самых освещенных в России, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.
"Несколько лет назад город Иваново был очень темным, на улицах использовались старые натриевые лампы. В 2018 году в регионе реализован проект по модернизации уличного освещения "Светлый город": в Иванове установили энергоэффективные светодиодные светильники. В результате, как показали экспертные замеры, на некоторых улицах стало светлее в четыре раза. Но треть улиц областного центра не имели уличного освещения вообще. Чтобы эту проблему исправить, совместно с компанией "Россети" и городскими властями разработали программу, по итогам реализации которой число улиц города, где есть освещение, доведут до 95%", – сказал собеседник агентства.
Города России. Иваново - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
13 декабря, 10:25Ивановская область
За четыре года в Ивановской области благоустроили более 400 территорий
По его словам, программа затронет почти 50 тысяч жителей всех четырех районов областного центра, для которых родные улицы станут более комфортными и безопасными. В ближайшие несколько недель в рамках завершающего этапа программы освещение появится на 318 улицах. Ранее в этом году свет появился на 133 улицах, а на 38 организовали дополнительное освещение.
Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский отметил, что изначально программу планировали реализовать в течение нескольких лет. "Буквально недавно договорились с "Россетями": работы полностью завершим в течение ближайших нескольких недель. Мы планировали разбить проект на несколько лет, начиная с 2021 года, а основную часть провести в будущем году. Но, согласитесь, все-таки актуально освещение именно сейчас, зимой, когда практически полдня темно, а это ещё и вопросы безопасности. Часть линий заключительного этапа уже смонтировали, осталось сделать финальный рывок", – процитировали в пресс-службе слова Воскресенского.
Программу уличного освещения разработают и для других городов региона: в планах – Кинешма, Шуя, Вичуга.
 
Ивановская областьИвановоСтанислав ВоскресенскийРоссети
 
 
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