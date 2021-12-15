https://ria.ru/20211215/ivanovo-1763793297.html

Иваново станет одним из самых освещенных городов России

Иваново станет одним из самых освещенных городов России - РИА Новости, 15.12.2021

Иваново станет одним из самых освещенных городов России

В Иванове до конца года освещение появится почти на 500 улицах в рамках совместной программы с компанией "Россети", город станет одним из самых освещенных в... РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T10:56

2021-12-15T10:56

2021-12-15T10:56

ивановская область

иваново

станислав воскресенский

россети

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ИВАНОВО, 15 дек – РИА Новости. В Иванове до конца года освещение появится почти на 500 улицах в рамках совместной программы с компанией "Россети", город станет одним из самых освещенных в России, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства."Несколько лет назад город Иваново был очень темным, на улицах использовались старые натриевые лампы. В 2018 году в регионе реализован проект по модернизации уличного освещения "Светлый город": в Иванове установили энергоэффективные светодиодные светильники. В результате, как показали экспертные замеры, на некоторых улицах стало светлее в четыре раза. Но треть улиц областного центра не имели уличного освещения вообще. Чтобы эту проблему исправить, совместно с компанией "Россети" и городскими властями разработали программу, по итогам реализации которой число улиц города, где есть освещение, доведут до 95%", – сказал собеседник агентства.По его словам, программа затронет почти 50 тысяч жителей всех четырех районов областного центра, для которых родные улицы станут более комфортными и безопасными. В ближайшие несколько недель в рамках завершающего этапа программы освещение появится на 318 улицах. Ранее в этом году свет появился на 133 улицах, а на 38 организовали дополнительное освещение.Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский отметил, что изначально программу планировали реализовать в течение нескольких лет. "Буквально недавно договорились с "Россетями": работы полностью завершим в течение ближайших нескольких недель. Мы планировали разбить проект на несколько лет, начиная с 2021 года, а основную часть провести в будущем году. Но, согласитесь, все-таки актуально освещение именно сейчас, зимой, когда практически полдня темно, а это ещё и вопросы безопасности. Часть линий заключительного этапа уже смонтировали, осталось сделать финальный рывок", – процитировали в пресс-службе слова Воскресенского.Программу уличного освещения разработают и для других городов региона: в планах – Кинешма, Шуя, Вичуга.

https://ria.ru/20211213/blagoustroystvo-1763404726.html

иваново

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иваново, станислав воскресенский, россети