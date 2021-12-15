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Голикова подвела первые итоги модернизации первичного звена здравоохранения
Голикова подвела первые итоги модернизации первичного звена здравоохранения - РИА Новости, 15.12.2021
Голикова подвела первые итоги модернизации первичного звена здравоохранения
За первый год модернизации первичного звена здравоохранения в РФ, по предварительным данным, из запланированных 379 объектов уже построен 91, заявила... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T15:48
2021-12-15T15:48
2021-12-15T15:48
экономика
здравоохранение
татьяна голикова
россия
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. За первый год модернизации первичного звена здравоохранения в РФ, по предварительным данным, из запланированных 379 объектов уже построен 91, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова."Конечно, год еще не закончился, но подводя первые предварительные итоги первого года реализации, отмечу, что из запланированных к началу строительства 379 объектов уже построен 91 объект здравоохранения в 11 регионах, из них опережающими темпами лицензии получены по 16 объектам, все они уже начали свою деятельность", - сказала Голикова на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.Ранее указывалось, что на модернизацию первичного звена здравоохранения за пять лет планируется потратить более 500 миллиардов рублей, в 2021 году на эти цели выделяется 100 миллиардов рублей, проект затронет более 3 тысяч учреждений. Если модернизация будет удачно реализована и станет аккуратно выполняться регионами, то это затронет в 2021 году уже 40 миллионов россиян.
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экономика, здравоохранение, татьяна голикова, россия
Голикова подвела первые итоги модернизации первичного звена здравоохранения
Вице-премьер Голикова подвела первые итоги модернизации первичного звена здравоохранения