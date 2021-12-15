https://ria.ru/20211215/istyazanie-1763832126.html

В Омске женщине вынесли приговор за истязание сына

В Омске женщине вынесли приговор за истязание сына - РИА Новости, 15.12.2021

В Омске женщине вынесли приговор за истязание сына

Жительница Омска, истязавшая своего сына, приговорена почти к 5 годам лишения свободы, а ее подруга-соучастница - почти к 4 годам, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T13:38

2021-12-15T13:38

2021-12-15T13:38

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Жительница Омска, истязавшая своего сына, приговорена почти к 5 годам лишения свободы, а ее подруга-соучастница - почти к 4 годам, сообщается на сайте СК РФ.Дело об истязании ребенка было заведено в 2020 году. Сообщалось, что ребенок со своей матерью жил в семье у многодетной знакомой. Дело взяли под контроль центральный аппарат СК и Генпрокуратура РФ. Обвинение было предъявлено матери мальчика и ее знакомой, беременной четвертым ребенком."Приговором суда одной из фигуранток по делу назначено наказание в виде трех лет девяти месяцев лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора до достижения ее детьми 14-летнего возраста. Матери ребенка назначено наказание в виде в виде четырех лет 10 месяцев лишения свободы, она взята под стражу в зале суда", - говорится в сообщении.Отмечается, что обвиняемые признали вину частично. Как установило следствие, ребенок был связан и ограничен в движении от получаса до шести часов. Кроме того, мать плохо кормила мальчика, не стирала детскую одежду, долго не меняла сыну подгузники и не купала его. Ребенка изъяли, мать мальчика была ограничена в родительских правах. Подчеркивается, что ряд ответственных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.

https://ria.ru/20211129/izbienie-1761222592.html

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происшествия, омск, генеральная прокуратура рф, следственный комитет россии (ск рф), россия