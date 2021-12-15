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В Омске женщине вынесли приговор за истязание сына
В Омске женщине вынесли приговор за истязание сына - РИА Новости, 15.12.2021
В Омске женщине вынесли приговор за истязание сына
Жительница Омска, истязавшая своего сына, приговорена почти к 5 годам лишения свободы, а ее подруга-соучастница - почти к 4 годам, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T13:38
2021-12-15T13:38
происшествия
омск
генеральная прокуратура рф
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Жительница Омска, истязавшая своего сына, приговорена почти к 5 годам лишения свободы, а ее подруга-соучастница - почти к 4 годам, сообщается на сайте СК РФ.Дело об истязании ребенка было заведено в 2020 году. Сообщалось, что ребенок со своей матерью жил в семье у многодетной знакомой. Дело взяли под контроль центральный аппарат СК и Генпрокуратура РФ. Обвинение было предъявлено матери мальчика и ее знакомой, беременной четвертым ребенком."Приговором суда одной из фигуранток по делу назначено наказание в виде трех лет девяти месяцев лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора до достижения ее детьми 14-летнего возраста. Матери ребенка назначено наказание в виде в виде четырех лет 10 месяцев лишения свободы, она взята под стражу в зале суда", - говорится в сообщении.Отмечается, что обвиняемые признали вину частично. Как установило следствие, ребенок был связан и ограничен в движении от получаса до шести часов. Кроме того, мать плохо кормила мальчика, не стирала детскую одежду, долго не меняла сыну подгузники и не купала его. Ребенка изъяли, мать мальчика была ограничена в родительских правах. Подчеркивается, что ряд ответственных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.
https://ria.ru/20211129/izbienie-1761222592.html
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РИА Новости
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происшествия, омск, генеральная прокуратура рф, следственный комитет россии (ск рф), россия
13:38 15.12.2021
 
В Омске женщине вынесли приговор за истязание сына

Жительница Омска, истязавшая своего сына, получила почти пять лет лишения свободы

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Жительница Омска, истязавшая своего сына, приговорена почти к 5 годам лишения свободы, а ее подруга-соучастница - почти к 4 годам, сообщается на сайте СК РФ.
Дело об истязании ребенка было заведено в 2020 году. Сообщалось, что ребенок со своей матерью жил в семье у многодетной знакомой. Дело взяли под контроль центральный аппарат СК и Генпрокуратура РФ. Обвинение было предъявлено матери мальчика и ее знакомой, беременной четвертым ребенком.
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"Приговором суда одной из фигуранток по делу назначено наказание в виде трех лет девяти месяцев лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора до достижения ее детьми 14-летнего возраста. Матери ребенка назначено наказание в виде в виде четырех лет 10 месяцев лишения свободы, она взята под стражу в зале суда", - говорится в сообщении.
Отмечается, что обвиняемые признали вину частично. Как установило следствие, ребенок был связан и ограничен в движении от получаса до шести часов. Кроме того, мать плохо кормила мальчика, не стирала детскую одежду, долго не меняла сыну подгузники и не купала его. Ребенка изъяли, мать мальчика была ограничена в родительских правах. Подчеркивается, что ряд ответственных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.
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ПроисшествияОмскГенеральная прокуратура РФСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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