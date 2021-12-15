https://ria.ru/20211215/imperiya-1763866654.html
Поляки грезят о большой империи в противовес России
Поляки захотели создать империю до Черного моря в противовес России - РИА Новости, 15.12.2021
Поляки грезят о большой империи в противовес России
Читатели портала Wirtualna Polska высказались о гипотетическом конфликте между Россией и Украиной. РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T15:33
2021-12-15T15:33
2021-12-15T17:14
политика
украина
сша
дмитрий песков
витольд ващиковский
анна фотыга
россия
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Читатели портала Wirtualna Polska высказались о гипотетическом конфликте между Россией и Украиной.Ранее в Европарламенте выступил бывший министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский, который потребовал от Германии отменить эмбарго на поставку вооружений Киеву. Анна Фотыга из партии "Право и справедливость", в свою очередь, призвала коллективный Запад занять жесткую антироссийскую позицию в украинском вопросе."Есть очень простой способ спасти Украину от "захвата" Россией. Достаточно, чтобы она попросила присоединить ее к Польше. Мы, конечно, великодушно согласимся. Получится два в одном: и мир на Украине, и Польша от моря до моря. А Донбасс и Крым мы подарим России в обмен на поставки газа. Просто? Просто! Не стоит благодарности", — предложил пользователь с ником były i obecny."Она уже столько лет в политике, а не знает, что Запад в последние сто лет не воюет за чужие интересы, в особенности на востоке", — напомнил HB."То, что на Украине находятся американские войска, это нормально, а то, что Россия перебрасывает свои, чтобы уравнять силы, это уже плохо. Эх, госпожа Фотыга! Перестаньте пугать людей Москвой. Кто хоть раз бывал в России, знает, что нас там любят, да и их есть за что любить. Это не значит, что нам следует забыть об истории, но нужно двигаться вперед", — подытожил Gfdswaq.В последнее время западные политики все чаще стали обвинять Россию в подготовке "нападения" на Украину. В Москве не раз опровергали эти утверждения. Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин подчеркнул, что никакого вторжения в соседнюю страну не планируется. Он назвал подобные заявления злонамеренной пропагандой США. Вместе с тем, как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Североатлантический альянс постепенно подминает под себя Киев.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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политика, украина, сша, дмитрий песков, витольд ващиковский, анна фотыга, россия
15:33 15.12.2021 (обновлено: 17:14 15.12.2021)
Поляки захотели создать империю до Черного моря в противовес России
Читатели Wirtualna Polska захотели создать империю до Черного моря в противовес России
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости.
Читатели портала Wirtualna Polska
высказались о гипотетическом конфликте между Россией и Украиной.
Ранее в Европарламенте выступил бывший министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский, который потребовал от Германии отменить эмбарго на поставку вооружений Киеву. Анна Фотыга из партии "Право и справедливость", в свою очередь, призвала коллективный Запад занять жесткую антироссийскую позицию в украинском вопросе.
"Есть очень простой способ спасти Украину от "захвата" Россией. Достаточно, чтобы она попросила присоединить ее к Польше. Мы, конечно, великодушно согласимся. Получится два в одном: и мир на Украине, и Польша от моря до моря. А Донбасс и Крым мы подарим России в обмен на поставки газа. Просто? Просто! Не стоит благодарности", — предложил пользователь с ником były i obecny.
"У ЕС нет армии, так что госпоже Фотыге и другим европарламентариям остается только топать от бессилия ногами, но лучше не слишком громко, иначе россияне перекроют газовые вентили, а тогда вся Европа выйдет на улицы протестовать", — пишет Jab.
"Она уже столько лет в политике, а не знает, что Запад в последние сто лет не воюет за чужие интересы, в особенности на востоке", — напомнил HB.
"То, что на Украине находятся американские войска, это нормально, а то, что Россия перебрасывает свои, чтобы уравнять силы, это уже плохо. Эх, госпожа Фотыга! Перестаньте пугать людей Москвой. Кто хоть раз бывал в России, знает, что нас там любят, да и их есть за что любить. Это не значит, что нам следует забыть об истории, но нужно двигаться вперед", — подытожил Gfdswaq.
В последнее время западные политики все чаще стали обвинять Россию в подготовке "нападения" на Украину. В Москве не раз опровергали эти утверждения. Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин подчеркнул, что никакого вторжения в соседнюю страну не планируется. Он назвал подобные заявления злонамеренной пропагандой США. Вместе с тем, как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Североатлантический альянс постепенно подминает под себя Киев.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>