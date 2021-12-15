https://ria.ru/20211215/imperiya-1763866654.html

Поляки грезят о большой империи в противовес России

Поляки захотели создать империю до Черного моря в противовес России - РИА Новости, 15.12.2021

Поляки грезят о большой империи в противовес России

Читатели портала Wirtualna Polska высказались о гипотетическом конфликте между Россией и Украиной. РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T15:33

2021-12-15T15:33

2021-12-15T17:14

политика

украина

сша

дмитрий песков

витольд ващиковский

анна фотыга

россия

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Читатели портала Wirtualna Polska высказались о гипотетическом конфликте между Россией и Украиной.Ранее в Европарламенте выступил бывший министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский, который потребовал от Германии отменить эмбарго на поставку вооружений Киеву. Анна Фотыга из партии "Право и справедливость", в свою очередь, призвала коллективный Запад занять жесткую антироссийскую позицию в украинском вопросе."Есть очень простой способ спасти Украину от "захвата" Россией. Достаточно, чтобы она попросила присоединить ее к Польше. Мы, конечно, великодушно согласимся. Получится два в одном: и мир на Украине, и Польша от моря до моря. А Донбасс и Крым мы подарим России в обмен на поставки газа. Просто? Просто! Не стоит благодарности", — предложил пользователь с ником były i obecny."Она уже столько лет в политике, а не знает, что Запад в последние сто лет не воюет за чужие интересы, в особенности на востоке", — напомнил HB."То, что на Украине находятся американские войска, это нормально, а то, что Россия перебрасывает свои, чтобы уравнять силы, это уже плохо. Эх, госпожа Фотыга! Перестаньте пугать людей Москвой. Кто хоть раз бывал в России, знает, что нас там любят, да и их есть за что любить. Это не значит, что нам следует забыть об истории, но нужно двигаться вперед", — подытожил Gfdswaq.В последнее время западные политики все чаще стали обвинять Россию в подготовке "нападения" на Украину. В Москве не раз опровергали эти утверждения. Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин подчеркнул, что никакого вторжения в соседнюю страну не планируется. Он назвал подобные заявления злонамеренной пропагандой США. Вместе с тем, как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Североатлантический альянс постепенно подминает под себя Киев.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://radiosputnik.ria.ru/20211129/polsha-1761305055.html

https://ria.ru/20211214/imperiya-1763725676.html

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политика, украина, сша, дмитрий песков, витольд ващиковский, анна фотыга, россия