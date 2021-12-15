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Греф заявил об устойчивости российской экономики перед "черными лебедями"

Греф заявил об устойчивости российской экономики перед "черными лебедями" - РИА Новости, 15.12.2021

Греф заявил об устойчивости российской экономики перед "черными лебедями"

Экономика России устойчива перед любым "черным лебедем", благодаря проводимой макроэкономической политике ее потенциал роста в 2022 году сохранится на уровне... РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T17:09

2021-12-15T17:09

2021-12-15T17:23

экономика

герман греф

сбербанк россии

россия

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Экономика России устойчива перед любым "черным лебедем", благодаря проводимой макроэкономической политике ее потенциал роста в 2022 году сохранится на уровне 2,5%, заявил глава Сбербанка Герман Греф.По его словам, отдельные сигналы указывают, что в мировой экономике накопилось множество дисбалансов. Возможные макрошоки могут быть связаны с новыми волнами эпидемии, с геополитической напряженностью и с рядом других факторов."Но откуда бы не прилетел "черный лебедь" наша экономика сейчас устойчива, благодаря проводимой макроэкономической политике. Политике плавающего обменного курса, действию бюджетного правила и большим объемам накопленных золотовалютных резервов", - сказал Греф, выступая в ходе Дня инвестора.Он отметил, что кризисы новой реальности проходили менее болезненно, чем кризисы 1998 и 2009 годов, когда сокращение ВВП превышало 5 процентных пунктов."По совокупности мы смотрим в 2022 год с осторожным оптимизмом, и наша экономика сохранит потенциал роста на уровне около 2,5%", - заключил он.

https://ria.ru/20211204/gref-1762181566.html

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экономика, герман греф, сбербанк россии, россия