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Греф заявил об устойчивости российской экономики перед "черными лебедями"
Греф заявил об устойчивости российской экономики перед "черными лебедями" - РИА Новости, 15.12.2021
Греф заявил об устойчивости российской экономики перед "черными лебедями"
Экономика России устойчива перед любым "черным лебедем", благодаря проводимой макроэкономической политике ее потенциал роста в 2022 году сохранится на уровне... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T17:09
2021-12-15T17:09
2021-12-15T17:23
экономика
герман греф
сбербанк россии
россия
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Экономика России устойчива перед любым "черным лебедем", благодаря проводимой макроэкономической политике ее потенциал роста в 2022 году сохранится на уровне 2,5%, заявил глава Сбербанка Герман Греф.По его словам, отдельные сигналы указывают, что в мировой экономике накопилось множество дисбалансов. Возможные макрошоки могут быть связаны с новыми волнами эпидемии, с геополитической напряженностью и с рядом других факторов."Но откуда бы не прилетел "черный лебедь" наша экономика сейчас устойчива, благодаря проводимой макроэкономической политике. Политике плавающего обменного курса, действию бюджетного правила и большим объемам накопленных золотовалютных резервов", - сказал Греф, выступая в ходе Дня инвестора.Он отметил, что кризисы новой реальности проходили менее болезненно, чем кризисы 1998 и 2009 годов, когда сокращение ВВП превышало 5 процентных пунктов."По совокупности мы смотрим в 2022 год с осторожным оптимизмом, и наша экономика сохранит потенциал роста на уровне около 2,5%", - заключил он.
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экономика, герман греф, сбербанк россии, россия
17:09 15.12.2021 (обновлено: 17:23 15.12.2021)
Греф заявил об устойчивости российской экономики перед "черными лебедями"
Глава Сбербанка Греф заявил об устойчивости российской экономики перед "черными лебедями"
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости.
Экономика России
устойчива перед любым "черным лебедем", благодаря проводимой макроэкономической политике ее потенциал роста в 2022 году сохранится на уровне 2,5%, заявил глава Сбербанка Герман Греф
.
По его словам, отдельные сигналы указывают, что в мировой экономике накопилось множество дисбалансов. Возможные макрошоки могут быть связаны с новыми волнами эпидемии, с геополитической напряженностью и с рядом других факторов.
"Но откуда бы не прилетел "черный лебедь" наша экономика сейчас устойчива, благодаря проводимой макроэкономической политике. Политике плавающего обменного курса, действию бюджетного правила и большим объемам накопленных золотовалютных резервов", - сказал Греф, выступая в ходе Дня инвестора.
Он отметил, что кризисы новой реальности проходили менее болезненно, чем кризисы 1998 и 2009 годов, когда сокращение ВВП превышало 5 процентных пунктов.
"По совокупности мы смотрим в 2022 год с осторожным оптимизмом, и наша экономика сохранит потенциал роста на уровне около 2,5%", - заключил он.