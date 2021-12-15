Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211215/gosdolg-1763762774.html
Сенат США поддержал увеличение предела госдолга
Сенат США поддержал увеличение предела госдолга - РИА Новости, 15.12.2021
Сенат США поддержал увеличение предела госдолга
Сенат США поддержал увеличение предела государственного долга, свидетельствуют результаты голосования. РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T01:09
2021-12-15T01:33
в мире
сша
джо байден
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/04/1583002368_0:135:2752:1683_1920x0_80_0_0_54368d926706ae4b15de6f7350c140c6.jpg
ВАШИНГТОН, 15 дек - РИА Новости. Сенат США поддержал увеличение предела государственного долга, свидетельствуют результаты голосования.За проголосовали 50 сенаторов, против - 49.После утверждения в сенате за документ должны проголосовать и в палате представителей, после он отправится на подпись к президенту.Ранее президент США Джо Байден подписал законопроект, который упрощает процедуру. Он органичивает время обсуждения инициативы, запрещает вносить поправки и позволяет повысить потолок госдолга простым большинством, которое у демократов - в палате представителей и сенате. Упрощенная процедура предназначена для однократного применения и будет отменена после 16 января 2022 года.В середине октября законодатели, также оказавшись перед угрозой дефолта, одобрили кратковременное - до 3 декабря - увеличение лимита госдолга на 480 миллиардов долларов. Ранее аналитики указывали, что без одобрения новых лимитов заимствований США могут уже 21 декабря оказаться не в состоянии выполнять свои финансовые обязательства.Данный законопроект предполагает увеличение предела госдолга на 2,5 триллиона долларов, до 31,4 триллиона долларов.На пресс-конференции ранее представитель Белого дома Джен Псаки указывала, что решение о поднятии потолка госдолга не является из ряда вон выходящим. По словам Псаки, в истории США это делалось более 80 раз.
https://ria.ru/20211208/gosdolg-1762679305.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/04/1583002368_21:0:2752:2048_1920x0_80_0_0_8f3d9ead3ffc70385d412fc7edfa2d01.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, джо байден
01:09 15.12.2021 (обновлено: 01:33 15.12.2021)
 
Сенат США поддержал увеличение предела госдолга

Американский сенат поддержал закон об увеличении предела госдолга

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Сената
Здание Сената - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 15 дек - РИА Новости. Сенат США поддержал увеличение предела государственного долга, свидетельствуют результаты голосования.
За проголосовали 50 сенаторов, против - 49.
После утверждения в сенате за документ должны проголосовать и в палате представителей, после он отправится на подпись к президенту.
Ранее президент США Джо Байден подписал законопроект, который упрощает процедуру. Он органичивает время обсуждения инициативы, запрещает вносить поправки и позволяет повысить потолок госдолга простым большинством, которое у демократов - в палате представителей и сенате. Упрощенная процедура предназначена для однократного применения и будет отменена после 16 января 2022 года.
В середине октября законодатели, также оказавшись перед угрозой дефолта, одобрили кратковременное - до 3 декабря - увеличение лимита госдолга на 480 миллиардов долларов. Ранее аналитики указывали, что без одобрения новых лимитов заимствований США могут уже 21 декабря оказаться не в состоянии выполнять свои финансовые обязательства.
Данный законопроект предполагает увеличение предела госдолга на 2,5 триллиона долларов, до 31,4 триллиона долларов.
На пресс-конференции ранее представитель Белого дома Джен Псаки указывала, что решение о поднятии потолка госдолга не является из ряда вон выходящим. По словам Псаки, в истории США это делалось более 80 раз.
Табличка на здании Палаты представителей США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
8 декабря, 06:57
Палата представителей США поддержала закон об увеличении предела госдолга
 
В миреСШАДжо Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:35Россиянам посоветовали уникальный продукт с противовирусным действием
02:28ЕС поможет Армении и Азербайджану в демаркации и делимитации границ
02:22Пашинян и Алиев подтвердили договоренность о перезапуске железной дороги
02:17Экономист объяснил, почему снижается спрос на доллары
02:13Экс-глава офиса президента Украины заявил, что Зеленский должен ему денег
02:10Американский зонд Parker впервые "коснулся" Солнца
02:08Россиян призвали не увлекаться подогревом сидений в авто
02:07Макрон отметил сокращение потоков мигрантов на границе с Белоруссией
02:05Полянский: заявления США о снятии санкций с Ирана нужно подтвердить делами
01:57Экс-глава офиса Зеленского рассказал, как на Украине "отбирали" телеканалы
01:48Постпред заявил, что Иран не выдвигает новых условий на переговорах по СВПД
01:42Экс-глава офиса Зеленского назвал его отношения с Путиным "катастрофой"
01:38Экс-глава офиса Зеленского заявил, что тот неудачно пародирует Путина
01:28WP: работницы завода Tesla пожаловавшись на непристойное поведение коллег
01:21В Елисейском дворце рассказали о разговоре Путина и Макрона
01:16Эксперт рассказал, кому невыгодно укрепление рубля
01:13Экс-глава офиса Зеленского заявил, что Коломойский настоял на его отставке
01:09Сенат США поддержал увеличение предела госдолга
01:06Полянский назвал неуместными выводы Запада по позиции Ирана в Вене
01:03На Украине пообещали разгромить венгерскую армию силами одной бригады
Лента новостейМолния
Россиянам посоветовали уникальный продукт с противовирусным действиемЕС поможет Армении и Азербайджану в демаркации и делимитации границПашинян и Алиев подтвердили договоренность о перезапуске железной дорогиЭкономист объяснил, почему снижается спрос на долларыЭкс-глава офиса президента Украины заявил, что Зеленский должен ему денегАмериканский зонд Parker впервые "коснулся" СолнцаРоссиян призвали не увлекаться подогревом сидений в автоМакрон отметил сокращение потоков мигрантов на границе с БелоруссиейПолянский: заявления США о снятии санкций с Ирана нужно подтвердить деламиЭкс-глава офиса Зеленского рассказал, как на Украине "отбирали" телеканалыПостпред заявил, что Иран не выдвигает новых условий на переговорах по СВПДЭкс-глава офиса Зеленского назвал его отношения с Путиным "катастрофой"Экс-глава офиса Зеленского заявил, что тот неудачно пародирует ПутинаWP: работницы завода Tesla пожаловавшись на непристойное поведение коллегВ Елисейском дворце рассказали о разговоре Путина и МакронаЭксперт рассказал, кому невыгодно укрепление рубляЭкс-глава офиса Зеленского заявил, что Коломойский настоял на его отставкеСенат США поддержал увеличение предела госдолгаПолянский назвал неуместными выводы Запада по позиции Ирана в ВенеНа Украине пообещали разгромить венгерскую армию силами одной бригады