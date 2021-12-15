https://ria.ru/20211215/gosdolg-1763762774.html
Сенат США поддержал увеличение предела госдолга
Сенат США поддержал увеличение предела госдолга - РИА Новости, 15.12.2021
Сенат США поддержал увеличение предела госдолга
Сенат США поддержал увеличение предела государственного долга, свидетельствуют результаты голосования. РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T01:09
2021-12-15T01:09
2021-12-15T01:33
в мире
сша
джо байден
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ВАШИНГТОН, 15 дек - РИА Новости. Сенат США поддержал увеличение предела государственного долга, свидетельствуют результаты голосования.За проголосовали 50 сенаторов, против - 49.После утверждения в сенате за документ должны проголосовать и в палате представителей, после он отправится на подпись к президенту.Ранее президент США Джо Байден подписал законопроект, который упрощает процедуру. Он органичивает время обсуждения инициативы, запрещает вносить поправки и позволяет повысить потолок госдолга простым большинством, которое у демократов - в палате представителей и сенате. Упрощенная процедура предназначена для однократного применения и будет отменена после 16 января 2022 года.В середине октября законодатели, также оказавшись перед угрозой дефолта, одобрили кратковременное - до 3 декабря - увеличение лимита госдолга на 480 миллиардов долларов. Ранее аналитики указывали, что без одобрения новых лимитов заимствований США могут уже 21 декабря оказаться не в состоянии выполнять свои финансовые обязательства.Данный законопроект предполагает увеличение предела госдолга на 2,5 триллиона долларов, до 31,4 триллиона долларов.На пресс-конференции ранее представитель Белого дома Джен Псаки указывала, что решение о поднятии потолка госдолга не является из ряда вон выходящим. По словам Псаки, в истории США это делалось более 80 раз.
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в мире, сша, джо байден
01:09 15.12.2021 (обновлено: 01:33 15.12.2021)
Сенат США поддержал увеличение предела госдолга
Американский сенат поддержал закон об увеличении предела госдолга
ВАШИНГТОН, 15 дек - РИА Новости.
Сенат США
поддержал увеличение предела государственного долга, свидетельствуют результаты голосования.
За проголосовали 50 сенаторов, против - 49.
После утверждения в сенате за документ должны проголосовать и в палате представителей, после он отправится на подпись к президенту.
Ранее президент США Джо Байден
подписал законопроект, который упрощает процедуру. Он органичивает время обсуждения инициативы, запрещает вносить поправки и позволяет повысить потолок госдолга простым большинством, которое у демократов - в палате представителей и сенате. Упрощенная процедура предназначена для однократного применения и будет отменена после 16 января 2022 года.
В середине октября законодатели, также оказавшись перед угрозой дефолта, одобрили кратковременное - до 3 декабря - увеличение лимита госдолга на 480 миллиардов долларов. Ранее аналитики указывали, что без одобрения новых лимитов заимствований США могут уже 21 декабря оказаться не в состоянии выполнять свои финансовые обязательства.
Данный законопроект предполагает увеличение предела госдолга на 2,5 триллиона долларов, до 31,4 триллиона долларов.
На пресс-конференции ранее представитель Белого дома Джен Псаки указывала, что решение о поднятии потолка госдолга не является из ряда вон выходящим. По словам Псаки, в истории США это делалось более 80 раз.