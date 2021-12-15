https://ria.ru/20211215/google-1763876525.html

В Google предупредили о возможном увольнении невакцинированных сотрудников

В Google предупредили о возможном увольнении невакцинированных сотрудников - РИА Новости, 15.12.2021

В Google предупредили о возможном увольнении невакцинированных сотрудников

Невакцинированным от коронавируса сотрудникам Google угрожает увольнение, сообщил телеканал CNBC со ссылкой на внутренние документы компании. РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T15:59

2021-12-15T15:59

2021-12-15T17:09

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джо байден

google

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Невакцинированным от коронавируса сотрудникам Google угрожает увольнение, сообщил телеканал CNBC со ссылкой на внутренние документы компании. В циркуляре, распространенном руководством Google, персоналу предписывалось еще до 3 декабря предоставить подтвержденную информацию об инъекции либо о невозможности поставить прививку по медицинским или религиозным причинам.В нем говорится, что работников, не выполнивших это требование до 18 января, отправят сначала в "оплаченный административный отпуск" на 30 дней. По истечении этого срока непривитым придется взять уже неоплачиваемый отпуск на шесть месяцев, а по его прошествии их освободят от обязанностей. Как отмечается, в отличие от других технологических компаний, допускающих удаленную работу, Google может требовать от сотрудников физически присутствовать в офисе три дня в неделю. "Постоянное тестирование не является действенной альтернативой для вакцинации", — указывается в документе.Администрация президента Джо Байдена ранее распорядилась, чтобы все американские компании, насчитывающие более 100 сотрудников, обеспечили их полную вакцинацию или регулярное тестирование до 18 января. Однако федеральный суд в ноябре приостановил действие этого указа, напоминает телеканал.

https://ria.ru/20211206/vaktsinatsiya-1762428272.html

https://ria.ru/20211201/ssha-1761629254.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, джо байден, google