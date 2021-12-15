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В Google предупредили о возможном увольнении невакцинированных сотрудников
В Google предупредили о возможном увольнении невакцинированных сотрудников - РИА Новости, 15.12.2021
В Google предупредили о возможном увольнении невакцинированных сотрудников
Невакцинированным от коронавируса сотрудникам Google угрожает увольнение, сообщил телеканал CNBC со ссылкой на внутренние документы компании. РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T15:59
2021-12-15T17:09
в мире
джо байден
google
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Невакцинированным от коронавируса сотрудникам Google угрожает увольнение, сообщил телеканал CNBC со ссылкой на внутренние документы компании. В циркуляре, распространенном руководством Google, персоналу предписывалось еще до 3 декабря предоставить подтвержденную информацию об инъекции либо о невозможности поставить прививку по медицинским или религиозным причинам.В нем говорится, что работников, не выполнивших это требование до 18 января, отправят сначала в "оплаченный административный отпуск" на 30 дней. По истечении этого срока непривитым придется взять уже неоплачиваемый отпуск на шесть месяцев, а по его прошествии их освободят от обязанностей. Как отмечается, в отличие от других технологических компаний, допускающих удаленную работу, Google может требовать от сотрудников физически присутствовать в офисе три дня в неделю. "Постоянное тестирование не является действенной альтернативой для вакцинации", — указывается в документе.Администрация президента Джо Байдена ранее распорядилась, чтобы все американские компании, насчитывающие более 100 сотрудников, обеспечили их полную вакцинацию или регулярное тестирование до 18 января. Однако федеральный суд в ноябре приостановил действие этого указа, напоминает телеканал.
https://ria.ru/20211206/vaktsinatsiya-1762428272.html
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в мире, джо байден, google
15:59 15.12.2021 (обновлено: 17:09 15.12.2021)
 
В Google предупредили о возможном увольнении невакцинированных сотрудников

В Google предупредили о возможном увольнении невакцинированных от коронавируса сотрудников

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВакцинация
Вакцинация - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Невакцинированным от коронавируса сотрудникам Google угрожает увольнение, сообщил телеканал CNBC со ссылкой на внутренние документы компании.
В циркуляре, распространенном руководством Google, персоналу предписывалось еще до 3 декабря предоставить подтвержденную информацию об инъекции либо о невозможности поставить прививку по медицинским или религиозным причинам.
Медицинский сотрудник готовит шприц для проведения вакцинации - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
6 декабря, 17:34Распространение коронавируса
В Нью-Йорке объявили обязательную вакцинацию сотрудников частного сектора
В нем говорится, что работников, не выполнивших это требование до 18 января, отправят сначала в "оплаченный административный отпуск" на 30 дней. По истечении этого срока непривитым придется взять уже неоплачиваемый отпуск на шесть месяцев, а по его прошествии их освободят от обязанностей.
Как отмечается, в отличие от других технологических компаний, допускающих удаленную работу, Google может требовать от сотрудников физически присутствовать в офисе три дня в неделю. "Постоянное тестирование не является действенной альтернативой для вакцинации", — указывается в документе.
Администрация президента Джо Байдена ранее распорядилась, чтобы все американские компании, насчитывающие более 100 сотрудников, обеспечили их полную вакцинацию или регулярное тестирование до 18 января. Однако федеральный суд в ноябре приостановил действие этого указа, напоминает телеканал.
Медработник готовит шприц с вакциной Pfizer-BioNTech на участке вакцинации COVID-19 в NYC Health + Hospitals Metropolitan в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
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В миреДжо БайденGoogle
 
 
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