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Тверская область
https://ria.ru/20211215/gazifikatsiya-1763904644.html
Руденя: газификация Тверской области идет хорошими темпами
Руденя: газификация Тверской области идет хорошими темпами - РИА Новости, 15.12.2021
Руденя: газификация Тверской области идет хорошими темпами
Газификация Тверской области и бесплатное подключение домовладений к газу идет хорошими темпами, заявил губернатор области Игорь Руденя. РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T17:28
2021-12-15T17:28
тверская область
игорь руденя
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ТВЕРЬ, 15 дек – РИА Новости. Газификация Тверской области и бесплатное подключение домовладений к газу идет хорошими темпами, заявил губернатор области Игорь Руденя.При этом он сообщил, что в 2023 году начнется строительство одного из ключевых газовых объектов региона - газопровода Ржев-Нелидово-Западная Двина-Торопец. "Процесс проектирования находится в активной стадии, через год начнется строительство", - сказал Руденя на пресс-конференции в среду.По словам губернатора, особое внимание уделяется газификации Краснохолмского и Молоковского муниципальных округов, Максатихинского района, где действуют промышленные объекты. Важным направлением глава региона назвал северо-восток области, где газификация играет стратегическую роль в развитии экономики, создании рабочих мест, демографических процессах.Губернатор отметил готовность региональной власти оказать помощь Молоково в проектировании газовых сетей. Он сообщил, что в следующем году планируется ввести межпоселковый газопровод "Красный Холм – Молоково", который позволит провести голубое топливо на территорию Молоковского муниципального округа. В этом году построены внутрипоселковые газовые сети в Молоково.Руденя напомнил, что в регионе есть система мер поддержки для многодетных и пенсионеров по компенсации части затрат на приобретение газового оборудования.Губернатор сказал, что всего до 2026 года в Тверской области благодаря вводу 1100 километров газовых сетей и 150 километров газопроводов-отводов будет обеспечена газификация порядка 100 тысяч домовладений и 120 котельных в населенных пунктах.
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игорь руденя
17:28 15.12.2021
 

Руденя: газификация Тверской области идет хорошими темпами

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКонфорка газовой плиты
Конфорка газовой плиты - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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ТВЕРЬ, 15 дек – РИА Новости. Газификация Тверской области и бесплатное подключение домовладений к газу идет хорошими темпами, заявил губернатор области Игорь Руденя.
При этом он сообщил, что в 2023 году начнется строительство одного из ключевых газовых объектов региона - газопровода Ржев-Нелидово-Западная Двина-Торопец. "Процесс проектирования находится в активной стадии, через год начнется строительство", - сказал Руденя на пресс-конференции в среду.
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По словам губернатора, особое внимание уделяется газификации Краснохолмского и Молоковского муниципальных округов, Максатихинского района, где действуют промышленные объекты. Важным направлением глава региона назвал северо-восток области, где газификация играет стратегическую роль в развитии экономики, создании рабочих мест, демографических процессах.
Губернатор отметил готовность региональной власти оказать помощь Молоково в проектировании газовых сетей. Он сообщил, что в следующем году планируется ввести межпоселковый газопровод "Красный Холм – Молоково", который позволит провести голубое топливо на территорию Молоковского муниципального округа. В этом году построены внутрипоселковые газовые сети в Молоково.
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Руденя напомнил, что в регионе есть система мер поддержки для многодетных и пенсионеров по компенсации части затрат на приобретение газового оборудования.
Губернатор сказал, что всего до 2026 года в Тверской области благодаря вводу 1100 километров газовых сетей и 150 километров газопроводов-отводов будет обеспечена газификация порядка 100 тысяч домовладений и 120 котельных в населенных пунктах.
 
Тверская областьИгорь Руденя
 
 
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