https://ria.ru/20211215/gazifikatsiya-1763904644.html

Руденя: газификация Тверской области идет хорошими темпами

Руденя: газификация Тверской области идет хорошими темпами - РИА Новости, 15.12.2021

Руденя: газификация Тверской области идет хорошими темпами

Газификация Тверской области и бесплатное подключение домовладений к газу идет хорошими темпами, заявил губернатор области Игорь Руденя. РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T17:28

2021-12-15T17:28

2021-12-15T17:28

тверская область

игорь руденя

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156005/76/1560057688_0:176:2977:1851_1920x0_80_0_0_f0cdd76b99c30c14e8b39b001236e018.jpg

ТВЕРЬ, 15 дек – РИА Новости. Газификация Тверской области и бесплатное подключение домовладений к газу идет хорошими темпами, заявил губернатор области Игорь Руденя.При этом он сообщил, что в 2023 году начнется строительство одного из ключевых газовых объектов региона - газопровода Ржев-Нелидово-Западная Двина-Торопец. "Процесс проектирования находится в активной стадии, через год начнется строительство", - сказал Руденя на пресс-конференции в среду.По словам губернатора, особое внимание уделяется газификации Краснохолмского и Молоковского муниципальных округов, Максатихинского района, где действуют промышленные объекты. Важным направлением глава региона назвал северо-восток области, где газификация играет стратегическую роль в развитии экономики, создании рабочих мест, демографических процессах.Губернатор отметил готовность региональной власти оказать помощь Молоково в проектировании газовых сетей. Он сообщил, что в следующем году планируется ввести межпоселковый газопровод "Красный Холм – Молоково", который позволит провести голубое топливо на территорию Молоковского муниципального округа. В этом году построены внутрипоселковые газовые сети в Молоково.Руденя напомнил, что в регионе есть система мер поддержки для многодетных и пенсионеров по компенсации части затрат на приобретение газового оборудования.Губернатор сказал, что всего до 2026 года в Тверской области благодаря вводу 1100 километров газовых сетей и 150 километров газопроводов-отводов будет обеспечена газификация порядка 100 тысяч домовладений и 120 котельных в населенных пунктах.

https://ria.ru/20211215/transport-1763895775.html

https://ria.ru/20211215/gospodderzhka-1763814869.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

игорь руденя