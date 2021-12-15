https://ria.ru/20211215/gaz-1763959868.html

Цены на газ в Европе опустились ниже 1450 долларов за тысячу кубометров

Цены на газ в Европе опустились ниже 1450 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 16.12.2021

Цены на газ в Европе опустились ниже 1450 долларов за тысячу кубометров

Цены фьючерсов на газ в Европе после скачка выше 1550 долларов к закрытию торгов опустились ниже 1450 долларов, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-15T23:27

2021-12-15T23:27

2021-12-16T00:06

экономика

в мире

азия

норвегия

европа

мид германии

северный поток — 2

анналена бербок

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760481464_0:0:2623:1475_1920x0_80_0_0_e00835a402c0d5c8cfd924663d844921.jpg

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Цены фьючерсов на газ в Европе после скачка выше 1550 долларов к закрытию торгов опустились ниже 1450 долларов, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Стоимость фьючерсов по индексу голландского TTF на открытии торговой сессии чуть превысила 1480 долларов, в начале торгов росла и превышала 1550 долларов. Однако к закрытию биржевые котировки снизились, последний фьючерс торговался по 1448,8 доллара, что на 3,4% ниже расчетной цены накануне (рекордных 1499 долларов).Стоимость газа на форвардном рынке продолжает расти. Средняя цена январских фьючерсов в прошлом месяце составила 960 долларов, а сейчас же, по расчетам РИА Новости, аналогичный показатель вырос почти до 1190 долларов. Средняя цена на споте в ноябре почти дошла до 950 долларов, а сейчас аналогичный показатель приблизился к рекордной отметке в 1130 долларов. По итогам прошлой недели цены на ICE Futures и Spot TTF закрепились на уровне выше 1200 долларов за тысячу кубометров.Резко — почти на десять процентов — цены подскочили в прошлую среду. Компания независимых энергетических исследований Rystad Energy связывала это с незапланированной остановкой работ на газовом месторождении Troll в Норвегии в тот день, после чего поток газа оттуда снизился примерно на 14%. А рост цен 13 декабря мог быть вызван словами главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что работа газопровода "Северный поток — 2" пока не может быть согласована, потому что он не отвечает требованиям европейского энергетического права.Ощутимый рост цен на газ в Европе начался с апреля — мая, когда средняя цена на споте по TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В последние дни лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а уже в начале октября перешагнула порог в 1000 долларов.Исторический максимум на фьючерсном рынке — выше 1900 долларов за тысячу кубометров — был достигнут 6 октября. Таких устойчиво высоких цен за всю историю функционирования газовых хабов — с 1996 года — в Европе не было. Эксперты связывали рост цен с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.

https://ria.ru/20211215/pozitsiya-1763860008.html

https://ria.ru/20211214/potok-1763734558.html

азия

норвегия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, в мире, азия, норвегия, европа, мид германии, северный поток — 2, анналена бербок