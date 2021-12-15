https://ria.ru/20211215/gaz-1763959868.html
Цены на газ в Европе опустились ниже 1450 долларов за тысячу кубометров
Цены на газ в Европе опустились ниже 1450 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 16.12.2021
Цены на газ в Европе опустились ниже 1450 долларов за тысячу кубометров
Цены фьючерсов на газ в Европе после скачка выше 1550 долларов к закрытию торгов опустились ниже 1450 долларов, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-15T23:27
2021-12-15T23:27
2021-12-16T00:06
экономика
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азия
норвегия
европа
мид германии
северный поток — 2
анналена бербок
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Цены фьючерсов на газ в Европе после скачка выше 1550 долларов к закрытию торгов опустились ниже 1450 долларов, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Стоимость фьючерсов по индексу голландского TTF на открытии торговой сессии чуть превысила 1480 долларов, в начале торгов росла и превышала 1550 долларов. Однако к закрытию биржевые котировки снизились, последний фьючерс торговался по 1448,8 доллара, что на 3,4% ниже расчетной цены накануне (рекордных 1499 долларов).Стоимость газа на форвардном рынке продолжает расти. Средняя цена январских фьючерсов в прошлом месяце составила 960 долларов, а сейчас же, по расчетам РИА Новости, аналогичный показатель вырос почти до 1190 долларов. Средняя цена на споте в ноябре почти дошла до 950 долларов, а сейчас аналогичный показатель приблизился к рекордной отметке в 1130 долларов. По итогам прошлой недели цены на ICE Futures и Spot TTF закрепились на уровне выше 1200 долларов за тысячу кубометров.Резко — почти на десять процентов — цены подскочили в прошлую среду. Компания независимых энергетических исследований Rystad Energy связывала это с незапланированной остановкой работ на газовом месторождении Troll в Норвегии в тот день, после чего поток газа оттуда снизился примерно на 14%. А рост цен 13 декабря мог быть вызван словами главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что работа газопровода "Северный поток — 2" пока не может быть согласована, потому что он не отвечает требованиям европейского энергетического права.Ощутимый рост цен на газ в Европе начался с апреля — мая, когда средняя цена на споте по TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В последние дни лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а уже в начале октября перешагнула порог в 1000 долларов.Исторический максимум на фьючерсном рынке — выше 1900 долларов за тысячу кубометров — был достигнут 6 октября. Таких устойчиво высоких цен за всю историю функционирования газовых хабов — с 1996 года — в Европе не было. Эксперты связывали рост цен с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.
https://ria.ru/20211215/pozitsiya-1763860008.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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экономика, в мире, азия, норвегия, европа, мид германии, северный поток — 2, анналена бербок
23:27 15.12.2021 (обновлено: 00:06 16.12.2021)
Цены на газ в Европе опустились ниже 1450 долларов за тысячу кубометров
Цены фьючерсов на газ в Европе к закрытию торгов опустились ниже 1450 долларов
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Цены фьючерсов на газ в Европе после скачка выше 1550 долларов к закрытию торгов опустились ниже 1450 долларов, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Стоимость фьючерсов по индексу голландского TTF на открытии торговой сессии чуть превысила 1480 долларов, в начале торгов росла и превышала 1550 долларов. Однако к закрытию биржевые котировки снизились, последний фьючерс торговался по 1448,8 доллара, что на 3,4% ниже расчетной цены накануне (рекордных 1499 долларов).
Стоимость газа на форвардном рынке продолжает расти. Средняя цена январских фьючерсов в прошлом месяце составила 960 долларов, а сейчас же, по расчетам РИА Новости, аналогичный показатель вырос почти до 1190 долларов. Средняя цена на споте в ноябре почти дошла до 950 долларов, а сейчас аналогичный показатель приблизился к рекордной отметке в 1130 долларов. По итогам прошлой недели цены на ICE Futures и Spot TTF закрепились на уровне выше 1200 долларов за тысячу кубометров.
Резко —
почти на десять процентов —
цены подскочили в прошлую среду. Компания независимых энергетических исследований Rystad Energy связывала это с незапланированной остановкой работ на газовом месторождении Troll в Норвегии
в тот день, после чего поток газа оттуда снизился примерно на 14%. А рост цен 13 декабря мог быть вызван словами главы МИД Германии Анналены Бербок
о том, что работа газопровода "Северный поток — 2
" пока не может быть согласована, потому что он не отвечает требованиям европейского энергетического права.
Ощутимый рост цен на газ в Европе
начался с апреля — мая, когда средняя цена на споте по TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В последние дни лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а уже в начале октября перешагнула порог в 1000 долларов.
Исторический максимум на фьючерсном рынке — выше 1900 долларов за тысячу кубометров — был достигнут 6 октября. Таких устойчиво высоких цен за всю историю функционирования газовых хабов — с 1996 года — в Европе не было. Эксперты связывали рост цен с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии
.