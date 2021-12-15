17:26 15.12.2021 (обновлено: 18:25 15.12.2021)
Запасы газа на Украине опустились ниже уровня начала закачки
"Оператор ГТС Украины": запасы газа в хранилищах опустились ниже уровня начала закачки
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГазораспределительная станция "Нежухив" в Стрыйском районе Львовской области
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Запасы газа в украинских подземных хранилищах опустились ниже уровня начала его закачки в этом году, свидетельствуют оперативные данные "Оператора ГТС Украины.
Так, по информации на сайте компании на 14 декабря, за сутки из ПХГ отобрали 74,56 миллиона кубометров топлива. Общий уровень запасов при этом опустился до 15,258 миллиарда кубометров.
Согласно более ранним данным, заполнение ПХГ в этом году началось в конце апреля, на тот момент в них было 15,29 миллиарда кубометров. В сезон отбора, который стартовал в начале октября, Украина вошла с запасами на уровне 18,9 миллиарда кубометров.
Ранее компания "Газпром" сообщила, что из украинских хранилищ подняли почти весь газ, закачанный при подготовке к зиме, а в Европе отобрана треть от заполненного летом объема.
Киев с конца 2015 года не покупает топливо у России напрямую, а получает его по так называемому виртуальному реверсу, отбирая из транзитных объемов, следующих в Европу. Это дешевле физического реверса, но дороже прямых поставок. Тем не менее украинские власти заявляют, что импорт газа непосредственно из России поставил бы под угрозу суверенитет страны.
Газовый рынок Европы остается нестабильным. Еще в начале августа контракты на поставку топлива торговались на уровне 515 долларов за тысячу кубов, но уже в октябре цена на них достигла исторического максимума в 1937 долларов. Эксперты связали рост с низким уровнем заполненности подземных хранилищ на континенте, а также с высоким спросом на СПГ в Азии.