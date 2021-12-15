Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211215/gaz-1763904175.html
Запасы газа на Украине опустились ниже уровня начала закачки
Запасы газа на Украине опустились ниже уровня начала закачки - РИА Новости, 15.12.2021
Запасы газа на Украине опустились ниже уровня начала закачки
Запасы газа в украинских подземных хранилищах опустились ниже уровня начала его закачки в этом году, свидетельствуют оперативные данные "Оператора ГТС Украины. РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T17:26
2021-12-15T18:25
экономика
украина
в мире
природный газ
оператор гтс украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156310/68/1563106817_0:158:3083:1892_1920x0_80_0_0_843345f33da1aa0d668aab5f8aad8182.jpg
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Запасы газа в украинских подземных хранилищах опустились ниже уровня начала его закачки в этом году, свидетельствуют оперативные данные "Оператора ГТС Украины.Так, по информации на сайте компании на 14 декабря, за сутки из ПХГ отобрали 74,56 миллиона кубометров топлива. Общий уровень запасов при этом опустился до 15,258 миллиарда кубометров.Согласно более ранним данным, заполнение ПХГ в этом году началось в конце апреля, на тот момент в них было 15,29 миллиарда кубометров. В сезон отбора, который стартовал в начале октября, Украина вошла с запасами на уровне 18,9 миллиарда кубометров.Ранее компания "Газпром" сообщила, что из украинских хранилищ подняли почти весь газ, закачанный при подготовке к зиме, а в Европе отобрана треть от заполненного летом объема.Киев с конца 2015 года не покупает топливо у России напрямую, а получает его по так называемому виртуальному реверсу, отбирая из транзитных объемов, следующих в Европу. Это дешевле физического реверса, но дороже прямых поставок. Тем не менее украинские власти заявляют, что импорт газа непосредственно из России поставил бы под угрозу суверенитет страны.Газовый рынок Европы остается нестабильным. Еще в начале августа контракты на поставку топлива торговались на уровне 515 долларов за тысячу кубов, но уже в октябре цена на них достигла исторического максимума в 1937 долларов. Эксперты связали рост с низким уровнем заполненности подземных хранилищ на континенте, а также с высоким спросом на СПГ в Азии.
https://ria.ru/20211215/gaz-1763851423.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156310/68/1563106817_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_c307ae370465a256855b775bef99fdab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, украина, в мире, природный газ, оператор гтс украины
17:26 15.12.2021 (обновлено: 18:25 15.12.2021)
 
Запасы газа на Украине опустились ниже уровня начала закачки

"Оператор ГТС Украины": запасы газа в хранилищах опустились ниже уровня начала закачки

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГазораспределительная станция "Нежухив" в Стрыйском районе Львовской области
Газораспределительная станция Нежухив в Стрыйском районе Львовской области - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Запасы газа в украинских подземных хранилищах опустились ниже уровня начала его закачки в этом году, свидетельствуют оперативные данные "Оператора ГТС Украины.
Так, по информации на сайте компании на 14 декабря, за сутки из ПХГ отобрали 74,56 миллиона кубометров топлива. Общий уровень запасов при этом опустился до 15,258 миллиарда кубометров.
Согласно более ранним данным, заполнение ПХГ в этом году началось в конце апреля, на тот момент в них было 15,29 миллиарда кубометров. В сезон отбора, который стартовал в начале октября, Украина вошла с запасами на уровне 18,9 миллиарда кубометров.
Ранее компания "Газпром" сообщила, что из украинских хранилищ подняли почти весь газ, закачанный при подготовке к зиме, а в Европе отобрана треть от заполненного летом объема.
Как изменился транзит российского газа через Украину за 30 лет
15 сентября, 12:42Инфографика
Как изменился транзит российского газа через Украину за 30 лет
Инфографика
Посмотреть
Киев с конца 2015 года не покупает топливо у России напрямую, а получает его по так называемому виртуальному реверсу, отбирая из транзитных объемов, следующих в Европу. Это дешевле физического реверса, но дороже прямых поставок. Тем не менее украинские власти заявляют, что импорт газа непосредственно из России поставил бы под угрозу суверенитет страны.
Газовый рынок Европы остается нестабильным. Еще в начале августа контракты на поставку топлива торговались на уровне 515 долларов за тысячу кубов, но уже в октябре цена на них достигла исторического максимума в 1937 долларов. Эксперты связали рост с низким уровнем заполненности подземных хранилищ на континенте, а также с высоким спросом на СПГ в Азии.
Газораспределительная станция Нежухив в Стрыйском районе Львовской области - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
14:52
На Украине заявили, что запасов газа и угля хватит для прохождения зимы
 
ЭкономикаУкраинаВ миреПриродный газОператор ГТС Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:18"Омикрон" перекинулся на переносчиков чумы
02:17Аналитик рассказал, кому лучше не менять рубли на доллары
02:16Украина решила стать лидером в развитии водородной энергетики
02:08"Гадость льют": как часто надо мыть машину зимой
02:03Глава МИД Ирана обвинил Запад в стагнации переговоров по СВПД в Вене
01:56СМИ: в Ливии вооруженные люди захватили здание правительства
01:51Российский дипломат напомнила о преступлениях Запада против других народов
01:44На Украине назвали "фатальную" ошибку Зеленского
01:39НАСА в очередной раз отложило запуск телескопа "Джеймс Уэбб"
01:35При расследовании убийства Кеннеди проверяли документы о коммунистах
01:21Глава Евросовета пригрозил жесткими мерами по ситуации вокруг Украины
01:16Автоэксперт объяснил, нужно ли прогревать автомобиль с коробкой-автоматом
01:14Европарламент исправил опечатки в грамоте, выданной "Алескею" Навальному
01:01Участники саммита "Восточного партнерства" осудили действия Лукашенко
00:51ЕС выразил готовность предоставлять вакцины от COVID-19 "народу Белоруссии"
00:47ЕС и "Восточное партнерство" обсудили "общую обеспокоенность" по Украине
00:43Украина, Грузия и Молдавия призвали ЕС признать их европейскую перспективу
00:38Американские F-15 прибыли в Румынию для "усиления присутствия НАТО"
00:28Мишель заявил, что ЕС поддержит реформы в странах "Восточного партнерства"
23:56МИД разделяет озабоченности ООН по деградации положения общества на Украине
Лента новостейМолния
"Омикрон" перекинулся на переносчиков чумыАналитик рассказал, кому лучше не менять рубли на долларыУкраина решила стать лидером в развитии водородной энергетики"Гадость льют": как часто надо мыть машину зимойГлава МИД Ирана обвинил Запад в стагнации переговоров по СВПД в ВенеСМИ: в Ливии вооруженные люди захватили здание правительстваРоссийский дипломат напомнила о преступлениях Запада против других народовНа Украине назвали "фатальную" ошибку ЗеленскогоНАСА в очередной раз отложило запуск телескопа "Джеймс Уэбб" При расследовании убийства Кеннеди проверяли документы о коммунистахГлава Евросовета пригрозил жесткими мерами по ситуации вокруг УкраиныАвтоэксперт объяснил, нужно ли прогревать автомобиль с коробкой-автоматомЕвропарламент исправил опечатки в грамоте, выданной "Алескею" НавальномуУчастники саммита "Восточного партнерства" осудили действия ЛукашенкоЕС выразил готовность предоставлять вакцины от COVID-19 "народу Белоруссии"ЕС и "Восточное партнерство" обсудили "общую обеспокоенность" по УкраинеУкраина, Грузия и Молдавия призвали ЕС признать их европейскую перспективуАмериканские F-15 прибыли в Румынию для "усиления присутствия НАТО"Мишель заявил, что ЕС поддержит реформы в странах "Восточного партнерства"МИД разделяет озабоченности ООН по деградации положения общества на Украине