https://ria.ru/20211215/gaz-1763853614.html

Еврокомиссия предложила установить в ЕС минимальные резервы газа

Еврокомиссия предложила установить в ЕС минимальные резервы газа - РИА Новости, 15.12.2021

Еврокомиссия предложила установить в ЕС минимальные резервы газа

Еврокомиссия предлагает странам Евросоюза оценивать состояние хранилищ газа и в случае возникновения рисков для снабжения принимать меры, включая введение... РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T14:58

2021-12-15T14:58

2021-12-15T14:58

экономика

в мире

природный газ

евросоюз

еврокомиссия

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БРЮССЕЛЬ, 15 дек - РИА Новости, Мария Князева. Еврокомиссия предлагает странам Евросоюза оценивать состояние хранилищ газа и в случае возникновения рисков для снабжения принимать меры, включая введение обязательств по минимальным уровням топлива в них, говорится в её пресс-релизе.ЕК в среду предложила пакет мер по рынку газа."В пакет включены положения об эффективном использовании газовых хранилищ и о добровольных совместных закупках. Государства-члены ЕС должны включить анализ своих уровней хранилищ и потенциальных рисков, связанных с безопасностью снабжения, в том числе, когда хранилище принадлежит организациям из третьих стран, в свою общую оценку рисков на региональном уровне. Когда будут выявлены риски, они должны будут ввести контрмеры из ряда вариантов, включая минимальные обязательства по хранению, торги или аукционы", - пишет ЕК.

https://ria.ru/20211215/gaz-1763848339.html

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экономика, в мире, природный газ, евросоюз, еврокомиссия