https://ria.ru/20211215/gaz-1763853614.html
Еврокомиссия предложила установить в ЕС минимальные резервы газа
Еврокомиссия предложила установить в ЕС минимальные резервы газа - РИА Новости, 15.12.2021
Еврокомиссия предложила установить в ЕС минимальные резервы газа
Еврокомиссия предлагает странам Евросоюза оценивать состояние хранилищ газа и в случае возникновения рисков для снабжения принимать меры, включая введение... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T14:58
2021-12-15T14:58
2021-12-15T14:58
экономика
в мире
природный газ
евросоюз
еврокомиссия
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БРЮССЕЛЬ, 15 дек - РИА Новости, Мария Князева. Еврокомиссия предлагает странам Евросоюза оценивать состояние хранилищ газа и в случае возникновения рисков для снабжения принимать меры, включая введение обязательств по минимальным уровням топлива в них, говорится в её пресс-релизе.ЕК в среду предложила пакет мер по рынку газа."В пакет включены положения об эффективном использовании газовых хранилищ и о добровольных совместных закупках. Государства-члены ЕС должны включить анализ своих уровней хранилищ и потенциальных рисков, связанных с безопасностью снабжения, в том числе, когда хранилище принадлежит организациям из третьих стран, в свою общую оценку рисков на региональном уровне. Когда будут выявлены риски, они должны будут ввести контрмеры из ряда вариантов, включая минимальные обязательства по хранению, торги или аукционы", - пишет ЕК.
https://ria.ru/20211215/gaz-1763848339.html
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экономика, в мире, природный газ, евросоюз, еврокомиссия
Еврокомиссия предложила установить в ЕС минимальные резервы газа
ЕК предложила странам ЕС установить минимальные резервы газа в случае риска для снабжения