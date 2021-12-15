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На Украине заявили, что запасов газа и угля хватит для прохождения зимы
На Украине заявили, что запасов газа и угля хватит для прохождения зимы - РИА Новости, 15.12.2021
На Украине заявили, что запасов газа и угля хватит для прохождения зимы
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в подземных хранилищах (ПХГ) по состоянию на середину декабря находилось более 15 миллиардов кубометров газа,... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T14:52
2021-12-15T14:53
экономика
в мире
природный газ
украина
газпром
нафтогаз украины
денис шмыгаль
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КИЕВ, 15 дек — РИА Новости. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в подземных хранилищах (ПХГ) по состоянию на середину декабря находилось более 15 миллиардов кубометров газа, чего достаточно для обеспечения нужд потребителей всех категорий в текущем отопительном сезоне."На начала отопительного сезона "Нафтогаз" закачал в ПХГ 18,6 миллиарда кубометров топлива, средний показатель, с которым начинали отопительные сезоны в 2011-2019 годах, был 17,9 миллиарда кубометров. По состоянию на середину декабря в наших газохранилищах более 15 миллиардов кубометров газа - этого абсолютно достаточно, чтобы обеспечить "голубым топливом" и людей, и коммунальные предприятия, и промышленных потребителей", - сказал он на заседании правительства в среду.Компания "Газпром" ранее в среду заявила, что запасы газа в подземных хранилищах газа Украины почти опустились до уровня начала закачки и составляют 15,34 миллиарда кубометров. Это ниже показателя прошлого года на 39,2% (на 9,9 миллиарда кубометров) и практически соответствует уровню на начало закачки в этом году (15,29 миллиарда кубометров), добавил "Газпром"."Второй важный вопрос - это достаточное количество угля. Некоторые политики рассказывали, что уже в середине декабря на Украине закончится уголь на складах. Типичные страшилки оказались очередным фейком: по данным министерства энергетики в декабре в целом ожидается около двух миллионов тонн поставок украинского и импортного угля. В то же время запланированное потребление ожидается на уровне 1,7 миллиона тонн", - сказал он на заседании правительства в среду.Также по его словам, активизирована работа по наращиванию добычи угля на Украине проводится работа по погашению задолженности по зарплатам шахтерам.Шмыгаль также добавил, что на Украине не планируют вводить веерные отключения электроэнергии. "С начала отопительного сезона никаких веерных отключений потребителей, то есть отключений, связанных с мерами принудительного снижения потребления, не проводилось", - сказал премьер.
https://ria.ru/20211215/gaz-1763847951.html
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экономика, в мире, природный газ, украина, газпром, нафтогаз украины, денис шмыгаль
14:52 15.12.2021 (обновлено: 14:53 15.12.2021)
 
На Украине заявили, что запасов газа и угля хватит для прохождения зимы

Премьер Украины Шмыгаль: запасов угля и газа в хранилищах хватит для прохождения зимы

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГазораспределительная станция "Нежухив" в Стрыйском районе Львовской области
Газораспределительная станция Нежухив в Стрыйском районе Львовской области - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 15 дек — РИА Новости. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в подземных хранилищах (ПХГ) по состоянию на середину декабря находилось более 15 миллиардов кубометров газа, чего достаточно для обеспечения нужд потребителей всех категорий в текущем отопительном сезоне.
"На начала отопительного сезона "Нафтогаз" закачал в ПХГ 18,6 миллиарда кубометров топлива, средний показатель, с которым начинали отопительные сезоны в 2011-2019 годах, был 17,9 миллиарда кубометров. По состоянию на середину декабря в наших газохранилищах более 15 миллиардов кубометров газа - этого абсолютно достаточно, чтобы обеспечить "голубым топливом" и людей, и коммунальные предприятия, и промышленных потребителей", - сказал он на заседании правительства в среду.
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14:41
Украина может столкнуться с нехваткой газа из-за морозов, заявил эксперт
Компания "Газпром" ранее в среду заявила, что запасы газа в подземных хранилищах газа Украины почти опустились до уровня начала закачки и составляют 15,34 миллиарда кубометров. Это ниже показателя прошлого года на 39,2% (на 9,9 миллиарда кубометров) и практически соответствует уровню на начало закачки в этом году (15,29 миллиарда кубометров), добавил "Газпром".
"Второй важный вопрос - это достаточное количество угля. Некоторые политики рассказывали, что уже в середине декабря на Украине закончится уголь на складах. Типичные страшилки оказались очередным фейком: по данным министерства энергетики в декабре в целом ожидается около двух миллионов тонн поставок украинского и импортного угля. В то же время запланированное потребление ожидается на уровне 1,7 миллиона тонн", - сказал он на заседании правительства в среду.
Также по его словам, активизирована работа по наращиванию добычи угля на Украине проводится работа по погашению задолженности по зарплатам шахтерам.
Шмыгаль также добавил, что на Украине не планируют вводить веерные отключения электроэнергии. "С начала отопительного сезона никаких веерных отключений потребителей, то есть отключений, связанных с мерами принудительного снижения потребления, не проводилось", - сказал премьер.
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ЭкономикаВ миреПриродный газУкраинаГазпромНафтогаз УкраиныДенис Шмыгаль
 
 
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