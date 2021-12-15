https://ria.ru/20211215/gaz-1763847669.html
Россия выполняет все заявки на поставку газа в Европу, заявили в Минэнерго
Россия выполняет все заявки на поставку газа в Европу, заявили в Минэнерго - РИА Новости, 15.12.2021
Россия выполняет все заявки на поставку газа в Европу, заявили в Минэнерго
Россия выполняет все заявки на поставку газа в Европу, при этом практически все они идут по долгосрочным контрактам, по споту - штучные, сообщил замминистра... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T14:40
2021-12-15T14:40
2021-12-15T14:40
экономика
европа
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павел сорокин
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Россия выполняет все заявки на поставку газа в Европу, при этом практически все они идут по долгосрочным контрактам, по споту - штучные, сообщил замминистра энергетики Павел Сорокин в международном дискуссионном клубе "Валдай"."Все заявки, которые поступают в соответствии с контрактами, наши компании выполняют... По 1600 долларов заявок поступает не очень много, там действительно штучные сделки, разовые, на бирже которые проходят, спекулятивные, а основные поставки - да, по долгосрочным или квазидолгосрочным договорам, которые обеспечиваются", - сказал он во время дискуссии "Энергетический кризис: ждет ли Европу самая холодная зима в истории?"Во вторник Блумберг со ссылкой на проект документа сообщил, что Еврокомиссия готовит план по отказу от импорта газа, в том числе из России, к 2049 году. Евросоюз, по информации агентства, планирует установить крайний срок для расторжения долгосрочных контрактов на импорт природного газа в рамках перехода к зеленой энергетике, что может оказаться ударом для России как ведущего поставщика газа.
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экономика, европа, евросоюз, еврокомиссия, павел сорокин, россия
Россия выполняет все заявки на поставку газа в Европу, заявили в Минэнерго
Замминистра энергетики Сорокин: Россия выполняет все заявки на поставку газа в Европу