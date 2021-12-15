Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211215/gaz-1763847669.html
Россия выполняет все заявки на поставку газа в Европу, заявили в Минэнерго
Россия выполняет все заявки на поставку газа в Европу, заявили в Минэнерго - РИА Новости, 15.12.2021
Россия выполняет все заявки на поставку газа в Европу, заявили в Минэнерго
Россия выполняет все заявки на поставку газа в Европу, при этом практически все они идут по долгосрочным контрактам, по споту - штучные, сообщил замминистра... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T14:40
2021-12-15T14:40
экономика
европа
евросоюз
еврокомиссия
павел сорокин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151329/73/1513297314_0:158:3083:1892_1920x0_80_0_0_fb1c68b62c1d86cf9fe92cea106b1d53.jpg
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Россия выполняет все заявки на поставку газа в Европу, при этом практически все они идут по долгосрочным контрактам, по споту - штучные, сообщил замминистра энергетики Павел Сорокин в международном дискуссионном клубе "Валдай"."Все заявки, которые поступают в соответствии с контрактами, наши компании выполняют... По 1600 долларов заявок поступает не очень много, там действительно штучные сделки, разовые, на бирже которые проходят, спекулятивные, а основные поставки - да, по долгосрочным или квазидолгосрочным договорам, которые обеспечиваются", - сказал он во время дискуссии "Энергетический кризис: ждет ли Европу самая холодная зима в истории?"Во вторник Блумберг со ссылкой на проект документа сообщил, что Еврокомиссия готовит план по отказу от импорта газа, в том числе из России, к 2049 году. Евросоюз, по информации агентства, планирует установить крайний срок для расторжения долгосрочных контрактов на импорт природного газа в рамках перехода к зеленой энергетике, что может оказаться ударом для России как ведущего поставщика газа.
https://ria.ru/20211215/gaz-1763829827.html
европа
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151329/73/1513297314_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_f2ec3aed612c91b51158d7d3b5254457.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, европа, евросоюз, еврокомиссия, павел сорокин, россия
14:40 15.12.2021
 
Россия выполняет все заявки на поставку газа в Европу, заявили в Минэнерго

Замминистра энергетики Сорокин: Россия выполняет все заявки на поставку газа в Европу

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВентиль на трубопроводе газораспределительной станции
Вентиль на трубопроводе газораспределительной станции - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Россия выполняет все заявки на поставку газа в Европу, при этом практически все они идут по долгосрочным контрактам, по споту - штучные, сообщил замминистра энергетики Павел Сорокин в международном дискуссионном клубе "Валдай".
"Все заявки, которые поступают в соответствии с контрактами, наши компании выполняют... По 1600 долларов заявок поступает не очень много, там действительно штучные сделки, разовые, на бирже которые проходят, спекулятивные, а основные поставки - да, по долгосрочным или квазидолгосрочным договорам, которые обеспечиваются", - сказал он во время дискуссии "Энергетический кризис: ждет ли Европу самая холодная зима в истории?"
Компрессорная станция Зайда (Sayda), связывающая трубопроводные системы Чехии и Германии - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
13:29
Цены на газ в Европе опустились до 1400 долларов за тысячу кубометров
Во вторник Блумберг со ссылкой на проект документа сообщил, что Еврокомиссия готовит план по отказу от импорта газа, в том числе из России, к 2049 году. Евросоюз, по информации агентства, планирует установить крайний срок для расторжения долгосрочных контрактов на импорт природного газа в рамках перехода к зеленой энергетике, что может оказаться ударом для России как ведущего поставщика газа.
 
ЭкономикаЕвропаЕвросоюзЕврокомиссияПавел СорокинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:18"Омикрон" перекинулся на переносчиков чумы
02:17Аналитик рассказал, кому лучше не менять рубли на доллары
02:16Украина решила стать лидером в развитии водородной энергетики
02:08"Гадость льют": как часто надо мыть машину зимой
02:03Глава МИД Ирана обвинил Запад в стагнации переговоров по СВПД в Вене
01:56СМИ: в Ливии вооруженные люди захватили здание правительства
01:51Российский дипломат напомнила о преступлениях Запада против других народов
01:44На Украине назвали "фатальную" ошибку Зеленского
01:39НАСА в очередной раз отложило запуск телескопа "Джеймс Уэбб"
01:35При расследовании убийства Кеннеди проверяли документы о коммунистах
01:21Глава Евросовета пригрозил жесткими мерами по ситуации вокруг Украины
01:16Автоэксперт объяснил, нужно ли прогревать автомобиль с коробкой-автоматом
01:14Европарламент исправил опечатки в грамоте, выданной "Алескею" Навальному
01:01Участники саммита "Восточного партнерства" осудили действия Лукашенко
00:51ЕС выразил готовность предоставлять вакцины от COVID-19 "народу Белоруссии"
00:47ЕС и "Восточное партнерство" обсудили "общую обеспокоенность" по Украине
00:43Украина, Грузия и Молдавия призвали ЕС признать их европейскую перспективу
00:38Американские F-15 прибыли в Румынию для "усиления присутствия НАТО"
00:28Мишель заявил, что ЕС поддержит реформы в странах "Восточного партнерства"
23:56МИД разделяет озабоченности ООН по деградации положения общества на Украине
Лента новостейМолния
"Омикрон" перекинулся на переносчиков чумыАналитик рассказал, кому лучше не менять рубли на долларыУкраина решила стать лидером в развитии водородной энергетики"Гадость льют": как часто надо мыть машину зимойГлава МИД Ирана обвинил Запад в стагнации переговоров по СВПД в ВенеСМИ: в Ливии вооруженные люди захватили здание правительстваРоссийский дипломат напомнила о преступлениях Запада против других народовНа Украине назвали "фатальную" ошибку ЗеленскогоНАСА в очередной раз отложило запуск телескопа "Джеймс Уэбб" При расследовании убийства Кеннеди проверяли документы о коммунистахГлава Евросовета пригрозил жесткими мерами по ситуации вокруг УкраиныАвтоэксперт объяснил, нужно ли прогревать автомобиль с коробкой-автоматомЕвропарламент исправил опечатки в грамоте, выданной "Алескею" НавальномуУчастники саммита "Восточного партнерства" осудили действия ЛукашенкоЕС выразил готовность предоставлять вакцины от COVID-19 "народу Белоруссии"ЕС и "Восточное партнерство" обсудили "общую обеспокоенность" по УкраинеУкраина, Грузия и Молдавия призвали ЕС признать их европейскую перспективуАмериканские F-15 прибыли в Румынию для "усиления присутствия НАТО"Мишель заявил, что ЕС поддержит реформы в странах "Восточного партнерства"МИД разделяет озабоченности ООН по деградации положения общества на Украине