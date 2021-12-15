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"Газпром": запасы газа на Украине опустились почти до уровня начала закачки
"Газпром": запасы газа на Украине опустились почти до уровня начала закачки - РИА Новости, 15.12.2021
"Газпром": запасы газа на Украине опустились почти до уровня начала закачки
Запасы газа в украинских ПХГ опустились почти до уровня начала закачки, а в Европе отобрана треть от заполненного летом объема, говорится в сообщении... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T13:18
2021-12-15T14:16
экономика
украина
европа
газпром
в мире
природный газ
россия
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Запасы газа в украинских ПХГ опустились почти до уровня начала закачки, а в Европе отобрана треть от заполненного летом объема, говорится в сообщении "Газпрома"."По данным Gas Infrastructure Europe, на 13 декабря объем активного газа в европейских подземных хранилищах на 24,5 процента (на 19,9 миллиарда кубометров) меньше прошлогоднего уровня", — говорится в официальном Telegram-канале компании.Там добавили, что запасы топлива в украинских ПХГ опустились до 15,34 миллиарда кубометров, что ниже прошлогоднего показателя на 39,2 процента, или на 9,9 миллиарда кубометров."Таким образом, из хранилищ Украины поднят уже почти весь газ, закачанный при подготовке к зиме", — подчеркнул "Газпром".Киев с конца 2015 года не покупает топливо у России напрямую, а получает его по так называемому виртуальному реверсу, отбирая из транзитных объемов, следующих в Европу. Это дешевле физического реверса, но дороже прямых поставок. Тем не менее украинские власти заявляют, что импорт газа непосредственно из России поставил бы под угрозу суверенитет страны.К концу октября запасы природного газа в украинских ПХГ составляли около 18,5 миллиарда кубометров, что более чем на треть меньше прошлогодних показателей. При этом уже по состоянию на 9 ноября объемы уменьшились до 17,6 миллиарда.Газовый рынок Европы остается нестабильным. Еще в начале августа контракты на поставку газа торговались на уровне 515 долларов за тысячу кубов, но уже в октябре цена на них достигла исторического максимума в 1937 долларов. Эксперты связали рост с низким уровнем заполненности подземных хранилищ на континенте, а также с высоким спросом на СПГ в Азии.
https://ria.ru/20211210/energokrizis-1762990609.html
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экономика, украина, европа, газпром, в мире, природный газ, россия
13:18 15.12.2021 (обновлено: 14:16 15.12.2021)
 
"Газпром": запасы газа на Украине опустились почти до уровня начала закачки

"Газпром": запасы газа в хранилищах на Украине опустились почти до уровня начала закачки

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГазораспределительная станция "Нежухив" в Стрыйском районе Львовской области
Газораспределительная станция Нежухив в Стрыйском районе Львовской области - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Запасы газа в украинских ПХГ опустились почти до уровня начала закачки, а в Европе отобрана треть от заполненного летом объема, говорится в сообщении "Газпрома".
"По данным Gas Infrastructure Europe, на 13 декабря объем активного газа в европейских подземных хранилищах на 24,5 процента (на 19,9 миллиарда кубометров) меньше прошлогоднего уровня", — говорится в официальном Telegram-канале компании.
Там добавили, что запасы топлива в украинских ПХГ опустились до 15,34 миллиарда кубометров, что ниже прошлогоднего показателя на 39,2 процента, или на 9,9 миллиарда кубометров.
"Таким образом, из хранилищ Украины поднят уже почти весь газ, закачанный при подготовке к зиме", — подчеркнул "Газпром".
Преобразовательная подстанция NordBalt в Клайпеде - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
10 декабря, 08:00
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Киев с конца 2015 года не покупает топливо у России напрямую, а получает его по так называемому виртуальному реверсу, отбирая из транзитных объемов, следующих в Европу. Это дешевле физического реверса, но дороже прямых поставок. Тем не менее украинские власти заявляют, что импорт газа непосредственно из России поставил бы под угрозу суверенитет страны.
К концу октября запасы природного газа в украинских ПХГ составляли около 18,5 миллиарда кубометров, что более чем на треть меньше прошлогодних показателей. При этом уже по состоянию на 9 ноября объемы уменьшились до 17,6 миллиарда.
Газовый рынок Европы остается нестабильным. Еще в начале августа контракты на поставку газа торговались на уровне 515 долларов за тысячу кубов, но уже в октябре цена на них достигла исторического максимума в 1937 долларов. Эксперты связали рост с низким уровнем заполненности подземных хранилищ на континенте, а также с высоким спросом на СПГ в Азии.
Газораспределительная станция в Львовской области - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
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ЭкономикаУкраинаЕвропаГазпромВ миреПриродный газРоссия
 
 
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