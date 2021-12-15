13:18 15.12.2021 (обновлено: 14:16 15.12.2021)
"Газпром": запасы газа на Украине опустились почти до уровня начала закачки
"Газпром": запасы газа в хранилищах на Украине опустились почти до уровня начала закачки
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГазораспределительная станция "Нежухив" в Стрыйском районе Львовской области
"По данным Gas Infrastructure Europe, на 13 декабря объем активного газа в европейских подземных хранилищах на 24,5 процента (на 19,9 миллиарда кубометров) меньше прошлогоднего уровня", — говорится в официальном Telegram-канале компании.
Там добавили, что запасы топлива в украинских ПХГ опустились до 15,34 миллиарда кубометров, что ниже прошлогоднего показателя на 39,2 процента, или на 9,9 миллиарда кубометров.
"Таким образом, из хранилищ Украины поднят уже почти весь газ, закачанный при подготовке к зиме", — подчеркнул "Газпром".
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Киев с конца 2015 года не покупает топливо у России напрямую, а получает его по так называемому виртуальному реверсу, отбирая из транзитных объемов, следующих в Европу. Это дешевле физического реверса, но дороже прямых поставок. Тем не менее украинские власти заявляют, что импорт газа непосредственно из России поставил бы под угрозу суверенитет страны.
К концу октября запасы природного газа в украинских ПХГ составляли около 18,5 миллиарда кубометров, что более чем на треть меньше прошлогодних показателей. При этом уже по состоянию на 9 ноября объемы уменьшились до 17,6 миллиарда.
Газовый рынок Европы остается нестабильным. Еще в начале августа контракты на поставку газа торговались на уровне 515 долларов за тысячу кубов, но уже в октябре цена на них достигла исторического максимума в 1937 долларов. Эксперты связали рост с низким уровнем заполненности подземных хранилищ на континенте, а также с высоким спросом на СПГ в Азии.