https://ria.ru/20211215/gadzhety-1763769615.html
Исследование показало, сколько детей используют гаджеты для учебы
Исследование показало, сколько детей используют гаджеты для учебы - РИА Новости, 15.12.2021
Исследование показало, сколько детей используют гаджеты для учебы
Около 60% детей в России используют гаджеты для учебы, при этом 73,2% играют на них, показало исследование "Яндекс.Учебника", результаты которого имеются в... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T06:17
2021-12-15T06:17
2021-12-15T09:23
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Около 60% детей в России используют гаджеты для учебы, при этом 73,2% играют на них, показало исследование "Яндекс.Учебника", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.Исследование проводилось среди 2 438 родителей, чьи дети участвовали в онлайн-олимпиадах для начальных классов "А я знаю"."Если 73,2% детей в основном играют в гаджетах, то для учебы их используют около 60% детей и столько же смотрят развлекательные видео", - говорится в сообщении.Опрос также показал, что две трети родителей ограничивают время, проводимое ребенком за компьютером, планшетом или телефоном: 66,2% уверены, что ребенок проводит с гаджетами не более двух часов в день. У 6,4% детей вообще нет гаджетов, еще 27,4% опрошенных никак не ограничивают своих детей."Гаджеты могут стать хорошими инструментами для развития учебной мотивации в начальной школе, если найти правильный подход и включать в образовательный процесс качественный обучающий контент: цифровые платформы... обучающие видео, подкасты, онлайн-лекции и аудиокниги", - сказала заведующая учебной частью "Яндекс.Учебника" Елена Краевская, ее слова приводятся в сообщении компании.Все опрошенные родители хотели бы, чтобы ребенок проводил время с гаджетом с пользой: "учился, играя", "смотрел познавательный контент", "пользовался для поиска недостающей информации", "проходил олимпиады".
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общество, яндекс, сн_образование, детские вопросы, социальный навигатор
06:17 15.12.2021 (обновлено: 09:23 15.12.2021)
Исследование показало, сколько детей используют гаджеты для учебы
Исследование "Яндекс.Учебника" показало, сколько детей используют гаджеты для учебы
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Около 60% детей в России используют гаджеты для учебы, при этом 73,2% играют на них, показало исследование "Яндекс.Учебника", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.
Исследование проводилось среди 2 438 родителей, чьи дети участвовали в онлайн-олимпиадах для начальных классов "А я знаю".
"Если 73,2% детей в основном играют в гаджетах, то для учебы их используют около 60% детей и столько же смотрят развлекательные видео", - говорится в сообщении.
Опрос также показал, что две трети родителей ограничивают время, проводимое ребенком за компьютером, планшетом или телефоном: 66,2% уверены, что ребенок проводит с гаджетами не более двух часов в день. У 6,4% детей вообще нет гаджетов, еще 27,4% опрошенных никак не ограничивают своих детей.
"Гаджеты могут стать хорошими инструментами для развития учебной мотивации в начальной школе, если найти правильный подход и включать в образовательный процесс качественный обучающий контент: цифровые платформы... обучающие видео, подкасты, онлайн-лекции и аудиокниги", - сказала заведующая учебной частью "Яндекс
.Учебника" Елена Краевская, ее слова приводятся в сообщении компании.
Все опрошенные родители хотели бы, чтобы ребенок проводил время с гаджетом с пользой: "учился, играя", "смотрел познавательный контент", "пользовался для поиска недостающей информации", "проходил олимпиады".