Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211215/fregat-1763776611.html
Российский фрегат поразил подводную цель комплексом "Ответ"
Российский фрегат поразил подводную цель комплексом "Ответ" - РИА Новости, 15.12.2021
Российский фрегат поразил подводную цель комплексом "Ответ"
Фрегат Тихоокеанского флота "Маршал Шапошников" произвел пуск ракеты новейшего противолодочного комплекса "Ответ", сообщили журналистам в Минобороны. РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T09:04
2021-12-15T10:45
безопасность
японское море
министерство обороны рф (минобороны рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151573/49/1515734917_0:91:3318:1957_1920x0_80_0_0_247a973252a4c03dd448556336b7bdcd.jpg
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Фрегат Тихоокеанского флота "Маршал Шапошников" произвел пуск ракеты новейшего противолодочного комплекса "Ответ", сообщили журналистам в Минобороны.Учения проходили в акватории Японского моря. "Боевая часть ракеты успешно поразила подводную цель", — сказано в релизе.В ведомстве уточнили, что при этом использовали те же универсальные пусковые установки, что и при стрельбах "Ониксами".Весной этого года, пройдя глубокую модернизацию, фрегат "Маршал Шапошников" успешно выполнил из акватории залива Петра Великого испытательные ракетные пуски крылатыми ракетами морского базирования "Калибр" по береговой и морской целям."Ответ" — перспективный противолодочный ракетный комплекс на базе ракеты 91Р1 "Калибр", предназначенный для поражения вражеских субмарин.
https://ria.ru/20211027/podlodki-1756414483.html
японское море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151573/49/1515734917_294:0:3025:2048_1920x0_80_0_0_42e901ca3b493b22e9fa8556ee948154.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, японское море, министерство обороны рф (минобороны рф)
09:04 15.12.2021 (обновлено: 10:45 15.12.2021)
 
Российский фрегат поразил подводную цель комплексом "Ответ"

Фрегат "Маршал Шапошников" поразил в Японском море подводную цель комплексом "Ответ"

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкБольшой противолодочный корабль (БПК) "Маршал Шапошников"
Большой противолодочный корабль (БПК) Маршал Шапошников - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Фрегат Тихоокеанского флота "Маршал Шапошников" произвел пуск ракеты новейшего противолодочного комплекса "Ответ", сообщили журналистам в Минобороны.
Учения проходили в акватории Японского моря.
"Боевая часть ракеты успешно поразила подводную цель", — сказано в релизе.
В ведомстве уточнили, что при этом использовали те же универсальные пусковые установки, что и при стрельбах "Ониксами".
Весной этого года, пройдя глубокую модернизацию, фрегат "Маршал Шапошников" успешно выполнил из акватории залива Петра Великого испытательные ракетные пуски крылатыми ракетами морского базирования "Калибр" по береговой и морской целям.
"Ответ" — перспективный противолодочный ракетный комплекс на базе ракеты 91Р1 "Калибр", предназначенный для поражения вражеских субмарин.
Торжественная церемония спуска на воду атомного ракетного крейсера четвёртого поколения Красноярск по усовершенствованному проекту Ясень-М - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
27 октября, 06:17
Тихоокеанский флот получит четыре новые подлодки
 
БезопасностьЯпонское мореМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:18"Омикрон" перекинулся на переносчиков чумы
02:17Аналитик рассказал, кому лучше не менять рубли на доллары
02:16Украина решила стать лидером в развитии водородной энергетики
02:08"Гадость льют": как часто надо мыть машину зимой
02:03Глава МИД Ирана обвинил Запад в стагнации переговоров по СВПД в Вене
01:56СМИ: в Ливии вооруженные люди захватили здание правительства
01:51Российский дипломат напомнила о преступлениях Запада против других народов
01:44На Украине назвали "фатальную" ошибку Зеленского
01:39НАСА в очередной раз отложило запуск телескопа "Джеймс Уэбб"
01:35При расследовании убийства Кеннеди проверяли документы о коммунистах
01:21Глава Евросовета пригрозил жесткими мерами по ситуации вокруг Украины
01:16Автоэксперт объяснил, нужно ли прогревать автомобиль с коробкой-автоматом
01:14Европарламент исправил опечатки в грамоте, выданной "Алескею" Навальному
01:01Участники саммита "Восточного партнерства" осудили действия Лукашенко
00:51ЕС выразил готовность предоставлять вакцины от COVID-19 "народу Белоруссии"
00:47ЕС и "Восточное партнерство" обсудили "общую обеспокоенность" по Украине
00:43Украина, Грузия и Молдавия призвали ЕС признать их европейскую перспективу
00:38Американские F-15 прибыли в Румынию для "усиления присутствия НАТО"
00:28Мишель заявил, что ЕС поддержит реформы в странах "Восточного партнерства"
23:56МИД разделяет озабоченности ООН по деградации положения общества на Украине
Лента новостейМолния
"Омикрон" перекинулся на переносчиков чумыАналитик рассказал, кому лучше не менять рубли на долларыУкраина решила стать лидером в развитии водородной энергетики"Гадость льют": как часто надо мыть машину зимойГлава МИД Ирана обвинил Запад в стагнации переговоров по СВПД в ВенеСМИ: в Ливии вооруженные люди захватили здание правительстваРоссийский дипломат напомнила о преступлениях Запада против других народовНа Украине назвали "фатальную" ошибку ЗеленскогоНАСА в очередной раз отложило запуск телескопа "Джеймс Уэбб" При расследовании убийства Кеннеди проверяли документы о коммунистахГлава Евросовета пригрозил жесткими мерами по ситуации вокруг УкраиныАвтоэксперт объяснил, нужно ли прогревать автомобиль с коробкой-автоматомЕвропарламент исправил опечатки в грамоте, выданной "Алескею" НавальномуУчастники саммита "Восточного партнерства" осудили действия ЛукашенкоЕС выразил готовность предоставлять вакцины от COVID-19 "народу Белоруссии"ЕС и "Восточное партнерство" обсудили "общую обеспокоенность" по УкраинеУкраина, Грузия и Молдавия призвали ЕС признать их европейскую перспективуАмериканские F-15 прибыли в Румынию для "усиления присутствия НАТО"Мишель заявил, что ЕС поддержит реформы в странах "Восточного партнерства"МИД разделяет озабоченности ООН по деградации положения общества на Украине