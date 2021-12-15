https://ria.ru/20211215/fregat-1763776611.html

Российский фрегат поразил подводную цель комплексом "Ответ"

Российский фрегат поразил подводную цель комплексом "Ответ" - РИА Новости, 15.12.2021

Российский фрегат поразил подводную цель комплексом "Ответ"

Фрегат Тихоокеанского флота "Маршал Шапошников" произвел пуск ракеты новейшего противолодочного комплекса "Ответ", сообщили журналистам в Минобороны. РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T09:04

2021-12-15T09:04

2021-12-15T10:45

безопасность

японское море

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Фрегат Тихоокеанского флота "Маршал Шапошников" произвел пуск ракеты новейшего противолодочного комплекса "Ответ", сообщили журналистам в Минобороны.Учения проходили в акватории Японского моря. "Боевая часть ракеты успешно поразила подводную цель", — сказано в релизе.В ведомстве уточнили, что при этом использовали те же универсальные пусковые установки, что и при стрельбах "Ониксами".Весной этого года, пройдя глубокую модернизацию, фрегат "Маршал Шапошников" успешно выполнил из акватории залива Петра Великого испытательные ракетные пуски крылатыми ракетами морского базирования "Калибр" по береговой и морской целям."Ответ" — перспективный противолодочный ракетный комплекс на базе ракеты 91Р1 "Калибр", предназначенный для поражения вражеских субмарин.

https://ria.ru/20211027/podlodki-1756414483.html

японское море

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2021

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безопасность, японское море, министерство обороны рф (минобороны рф)