https://ria.ru/20211215/fregat-1763776611.html
Российский фрегат поразил подводную цель комплексом "Ответ"
Российский фрегат поразил подводную цель комплексом "Ответ" - РИА Новости, 15.12.2021
Российский фрегат поразил подводную цель комплексом "Ответ"
Фрегат Тихоокеанского флота "Маршал Шапошников" произвел пуск ракеты новейшего противолодочного комплекса "Ответ", сообщили журналистам в Минобороны. РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T09:04
2021-12-15T09:04
2021-12-15T10:45
безопасность
японское море
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Фрегат Тихоокеанского флота "Маршал Шапошников" произвел пуск ракеты новейшего противолодочного комплекса "Ответ", сообщили журналистам в Минобороны.Учения проходили в акватории Японского моря. "Боевая часть ракеты успешно поразила подводную цель", — сказано в релизе.В ведомстве уточнили, что при этом использовали те же универсальные пусковые установки, что и при стрельбах "Ониксами".Весной этого года, пройдя глубокую модернизацию, фрегат "Маршал Шапошников" успешно выполнил из акватории залива Петра Великого испытательные ракетные пуски крылатыми ракетами морского базирования "Калибр" по береговой и морской целям."Ответ" — перспективный противолодочный ракетный комплекс на базе ракеты 91Р1 "Калибр", предназначенный для поражения вражеских субмарин.
https://ria.ru/20211027/podlodki-1756414483.html
японское море
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, японское море, министерство обороны рф (минобороны рф)
09:04 15.12.2021 (обновлено: 10:45 15.12.2021)
Российский фрегат поразил подводную цель комплексом "Ответ"
Фрегат "Маршал Шапошников" поразил в Японском море подводную цель комплексом "Ответ"
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости
. Фрегат Тихоокеанского флота "Маршал Шапошников" произвел пуск ракеты новейшего противолодочного комплекса "Ответ", сообщили журналистам в Минобороны
.
Учения проходили в акватории Японского моря
.
"Боевая часть ракеты успешно поразила подводную цель", — сказано в релизе.
В ведомстве уточнили, что при этом использовали те же универсальные пусковые установки, что и при стрельбах "Ониксами".
Весной этого года, пройдя глубокую модернизацию, фрегат "Маршал Шапошников" успешно выполнил из акватории залива Петра Великого испытательные ракетные пуски крылатыми ракетами морского базирования "Калибр" по береговой и морской целям.
"Ответ" — перспективный противолодочный ракетный комплекс на базе ракеты 91Р1 "Калибр", предназначенный для поражения вражеских субмарин.