https://ria.ru/20211215/frantsiya-1763926861.html

Зеленский выразил надежду, что Франция уделит внимание безопасности Украины

Зеленский выразил надежду, что Франция уделит внимание безопасности Украины - РИА Новости, 15.12.2021

Зеленский выразил надежду, что Франция уделит внимание безопасности Украины

Украинский президент Владимир Зеленский рассчитывает, что Франция во время председательства в Европейском совете будет уделять особое внимание вопросам... РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T18:50

2021-12-15T18:50

2021-12-15T18:58

в мире

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франция

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ситуация на украине

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КИЕВ, 15 дек - РИА Новости. Украинский президент Владимир Зеленский рассчитывает, что Франция во время председательства в Европейском совете будет уделять особое внимание вопросам безопасности Украины."Обсудил с Эммануэлем Макроном вопросы сотрудничества Украины и Франции. Надеюсь, что председательство Франции в Европейском совете будет уделять особое внимание безопасности Украины и противодействию гибридной агрессии России в Европе", - написал Зеленский в Twitter по итогам встречи с Макроном в Брюсселе в рамках саммита "Восточного партнерства" в среду.Позже в офисе Зеленского уточнили, что президент на встрече говорил о стремлении страны попасть в НАТО. "Лидеры скоординировали позиции по реализации евроатлантических устремлений Украины. Глава государства отметил, что курс Украины на членство в НАТО остается неизменным, а поддержка этого курса в украинском обществе продолжает расти", - говорится в сообщении на сайте офиса.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.

https://ria.ru/20211209/makron-1763025198.html

https://ria.ru/20211119/posledstviya-1759798703.html

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