18:50 15.12.2021 (обновлено: 18:58 15.12.2021)
Зеленский выразил надежду, что Франция уделит внимание безопасности Украины
Президент Зеленский: надеюсь, что Франция будет уделять внимание безопасности Украины
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода "Антонов"
КИЕВ, 15 дек - РИА Новости. Украинский президент Владимир Зеленский рассчитывает, что Франция во время председательства в Европейском совете будет уделять особое внимание вопросам безопасности Украины.
"Обсудил с Эммануэлем Макроном вопросы сотрудничества Украины и Франции. Надеюсь, что председательство Франции в Европейском совете будет уделять особое внимание безопасности Украины и противодействию гибридной агрессии России в Европе", - написал Зеленский в Twitter по итогам встречи с Макроном в Брюсселе в рамках саммита "Восточного партнерства" в среду.
9 декабря, 20:30Макрон прокомментировал участие США в урегулировании на Украине
Позже в офисе Зеленского уточнили, что президент на встрече говорил о стремлении страны попасть в НАТО. "Лидеры скоординировали позиции по реализации евроатлантических устремлений Украины. Глава государства отметил, что курс Украины на членство в НАТО остается неизменным, а поддержка этого курса в украинском обществе продолжает расти", - говорится в сообщении на сайте офиса.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.