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https://ria.ru/20211215/frantsiya-1763926861.html
Зеленский выразил надежду, что Франция уделит внимание безопасности Украины
Зеленский выразил надежду, что Франция уделит внимание безопасности Украины - РИА Новости, 15.12.2021
Зеленский выразил надежду, что Франция уделит внимание безопасности Украины
Украинский президент Владимир Зеленский рассчитывает, что Франция во время председательства в Европейском совете будет уделять особое внимание вопросам... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T18:50
2021-12-15T18:58
в мире
украина
франция
владимир зеленский
нато
европейский совет
эммануэль макрон
ситуация на украине
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КИЕВ, 15 дек - РИА Новости. Украинский президент Владимир Зеленский рассчитывает, что Франция во время председательства в Европейском совете будет уделять особое внимание вопросам безопасности Украины."Обсудил с Эммануэлем Макроном вопросы сотрудничества Украины и Франции. Надеюсь, что председательство Франции в Европейском совете будет уделять особое внимание безопасности Украины и противодействию гибридной агрессии России в Европе", - написал Зеленский в Twitter по итогам встречи с Макроном в Брюсселе в рамках саммита "Восточного партнерства" в среду.Позже в офисе Зеленского уточнили, что президент на встрече говорил о стремлении страны попасть в НАТО. "Лидеры скоординировали позиции по реализации евроатлантических устремлений Украины. Глава государства отметил, что курс Украины на членство в НАТО остается неизменным, а поддержка этого курса в украинском обществе продолжает расти", - говорится в сообщении на сайте офиса.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
https://ria.ru/20211209/makron-1763025198.html
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в мире, украина, франция, владимир зеленский, нато, европейский совет, эммануэль макрон, ситуация на украине, ситуация в днр и лнр
18:50 15.12.2021 (обновлено: 18:58 15.12.2021)
 
Зеленский выразил надежду, что Франция уделит внимание безопасности Украины

Президент Зеленский: надеюсь, что Франция будет уделять внимание безопасности Украины

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода "Антонов"
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода Антонов - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 15 дек - РИА Новости. Украинский президент Владимир Зеленский рассчитывает, что Франция во время председательства в Европейском совете будет уделять особое внимание вопросам безопасности Украины.
"Обсудил с Эммануэлем Макроном вопросы сотрудничества Украины и Франции. Надеюсь, что председательство Франции в Европейском совете будет уделять особое внимание безопасности Украины и противодействию гибридной агрессии России в Европе", - написал Зеленский в Twitter по итогам встречи с Макроном в Брюсселе в рамках саммита "Восточного партнерства" в среду.
Президент Франции Эммануэль Макрон на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
9 декабря, 20:30
Макрон прокомментировал участие США в урегулировании на Украине
Позже в офисе Зеленского уточнили, что президент на встрече говорил о стремлении страны попасть в НАТО. "Лидеры скоординировали позиции по реализации евроатлантических устремлений Украины. Глава государства отметил, что курс Украины на членство в НАТО остается неизменным, а поддержка этого курса в украинском обществе продолжает расти", - говорится в сообщении на сайте офиса.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
19 ноября, 13:29
Глава МИД Франции пригрозил последствиями за любое нападение на Украину
 
В миреУкраинаФранцияВладимир ЗеленскийНАТОЕвропейский советЭммануэль МакронСитуация на УкраинеСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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