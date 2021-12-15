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В Самаре стартовал международный форум "Волонтеры Победы"
В Самаре стартовал международный форум "Волонтеры Победы" - РИА Новости, 15.12.2021
В Самаре стартовал международный форум "Волонтеры Победы"
Международный форум "Волонтеры Победы" открылся в Самаре, сообщила пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T09:14
2021-12-15T11:10
общество
самарская область
самара
владимир путин
россия
волонтеры победы
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САМАРА, 15 дек – РИА Новости. Международный форум "Волонтеры Победы" открылся в Самаре, сообщила пресс-служба правительства региона."Во вторник, 14 декабря, в Самаре открылся международный форум "Волонтеров Победы". В церемонии открытия приняли участие активисты региональных отделений со всей страны, участники федеральных команд, представители международного сообщества всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы", - говорится в сообщении.По информации пресс-службы, прямую онлайн-трансляцию церемонии открытия посмотрело более 15 тысяч человек. Приветственный адрес участникам форума направил президент России Владимир Путин, который отметил, что за прошедшие годы движение "Волонтеры Победы" "завоевало высокий общественный авторитет, объединило вокруг своих благородных задач энергичных, неравнодушных людей как в России, так и за ее пределами".Отмечается, что местом проведения первого международного форума не случайно была выбрана Самара – запасная столица страны в годы Великой Отечественной войны, город трудовой доблести."В прошлом году президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным было принято решение о присвоении столице нашего региона – городу Самаре – высокого звания "Город трудовой доблести". Более 700 тысяч подписей собрали волонтеры в поддержку этого решения. И ключевую, ведущую роль в этой работе сыграли именно "Волонтеры Победы". Спасибо вам за это", - цитирует пресс-служба губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.Глава региона отметил, что волонтерское движение в Самарской области развивается очень активно и насчитывает более 150 тысяч участников. "Ту важнейшую работу, которую делают "Волонтеры Победы", по достоинству оценил президент страны, и обращение Владимира Владимировича Путина ко всем участникам форума говорит о том, насколько это важно для каждого из нас и для нашего руководителя государства лично", - приводит слова Азарова пресс-служба.В рамках мероприятия состоялась церемония награждения добровольцев и лидеров движения благодарностью президента РФ.Форум продлится до 18 декабря, его участниками станут представители из всех 85 регионов России. Программа форума включает в себя стратегические сессии, мастер-классы и круглые столы, встречи с экспертами в сфере патриотического воспитания и сохранения исторической памяти.В 2015 году Путиным была поддержана инициатива создания всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы". Региональные отделения движения ведут работу во всех регионах России, действуют 365 школьных отрядов, создано 1058 местных отделений, 293 общественных центра в образовательных организациях, представительства движения открыты в 52 государствах.
https://ria.ru/20211214/zasedanie-1763750888.html
https://ria.ru/20211213/avtomobili-1763472768.html
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общество, самарская область, самара, владимир путин, россия, волонтеры победы
09:14 15.12.2021 (обновлено: 11:10 15.12.2021)
 
В Самаре стартовал международный форум "Волонтеры Победы"

В Самаре стартовал международный форум "Волонтеры Победы"

© Фото предоставлено правительством Самарской областиМеждународный форум "Волонтеры Победы" стартовал в Самаре
Международный форум Волонтеры Победы стартовал в Самаре
© Фото предоставлено правительством Самарской области
Читать ria.ru в
САМАРА, 15 дек – РИА Новости. Международный форум "Волонтеры Победы" открылся в Самаре, сообщила пресс-служба правительства региона.
"Во вторник, 14 декабря, в Самаре открылся международный форум "Волонтеров Победы". В церемонии открытия приняли участие активисты региональных отделений со всей страны, участники федеральных команд, представители международного сообщества всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы", - говорится в сообщении.
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По информации пресс-службы, прямую онлайн-трансляцию церемонии открытия посмотрело более 15 тысяч человек. Приветственный адрес участникам форума направил президент России Владимир Путин, который отметил, что за прошедшие годы движение "Волонтеры Победы" "завоевало высокий общественный авторитет, объединило вокруг своих благородных задач энергичных, неравнодушных людей как в России, так и за ее пределами".
Отмечается, что местом проведения первого международного форума не случайно была выбрана Самара – запасная столица страны в годы Великой Отечественной войны, город трудовой доблести.
© Фото предоставлено правительством Самарской областиВ Самаре стартовал международный форум "Волонтеры Победы"
В Самаре стартовал международный форум Волонтеры Победы
© Фото предоставлено правительством Самарской области
В Самаре стартовал международный форум "Волонтеры Победы"
"В прошлом году президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным было принято решение о присвоении столице нашего региона – городу Самаре – высокого звания "Город трудовой доблести". Более 700 тысяч подписей собрали волонтеры в поддержку этого решения. И ключевую, ведущую роль в этой работе сыграли именно "Волонтеры Победы". Спасибо вам за это", - цитирует пресс-служба губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.
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Глава региона отметил, что волонтерское движение в Самарской области развивается очень активно и насчитывает более 150 тысяч участников. "Ту важнейшую работу, которую делают "Волонтеры Победы", по достоинству оценил президент страны, и обращение Владимира Владимировича Путина ко всем участникам форума говорит о том, насколько это важно для каждого из нас и для нашего руководителя государства лично", - приводит слова Азарова пресс-служба.
В рамках мероприятия состоялась церемония награждения добровольцев и лидеров движения благодарностью президента РФ.
Форум продлится до 18 декабря, его участниками станут представители из всех 85 регионов России. Программа форума включает в себя стратегические сессии, мастер-классы и круглые столы, встречи с экспертами в сфере патриотического воспитания и сохранения исторической памяти.
В 2015 году Путиным была поддержана инициатива создания всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы". Региональные отделения движения ведут работу во всех регионах России, действуют 365 школьных отрядов, создано 1058 местных отделений, 293 общественных центра в образовательных организациях, представительства движения открыты в 52 государствах.
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ОбществоСамарская областьСамараВладимир ПутинРоссияВолонтеры Победы
 
 
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