https://ria.ru/20211215/format-1763951881.html

Зеленский заявил, что ждет продвижение США в лидеры "нормандского формата"

Зеленский заявил, что ждет продвижение США в лидеры "нормандского формата" - РИА Новости, 15.12.2021

Зеленский заявил, что ждет продвижение США в лидеры "нормандского формата"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы, чтобы США играли главную, а не эпизодическую роль в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе, об... РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T21:45

2021-12-15T21:45

2021-12-15T21:45

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КИЕВ, 15 дек – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы, чтобы США играли главную, а не эпизодическую роль в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе, об этом шла речь во время его общения с прессой в Брюсселе."Работает "нормандский формат" или нет, зависит только от результата. Если бы это зависело только от Украины, он бы работал надежнее и эффективнее. Мы работаем над параллельными шагами. Я рад, что США хотят играть в этом ту или иную роль. Я хотел бы, чтобы они играли главную роль, а не эпизодическую в мирном урегулировании (в Донбассе – ред.)", - сказал Зеленский в эфире телеканала "Рада".Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта.В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава Вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.

https://ria.ru/20211215/ukraina-1763880494.html

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