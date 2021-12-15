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Зеленский заявил, что ждет продвижение США в лидеры "нормандского формата"
Зеленский заявил, что ждет продвижение США в лидеры "нормандского формата" - РИА Новости, 15.12.2021
Зеленский заявил, что ждет продвижение США в лидеры "нормандского формата"
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы, чтобы США играли главную, а не эпизодическую роль в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе, об... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T21:45
2021-12-15T21:45
в мире
киев
сша
оон
владимир зеленский
нато
ситуация в днр и лнр
россия
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КИЕВ, 15 дек – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы, чтобы США играли главную, а не эпизодическую роль в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе, об этом шла речь во время его общения с прессой в Брюсселе."Работает "нормандский формат" или нет, зависит только от результата. Если бы это зависело только от Украины, он бы работал надежнее и эффективнее. Мы работаем над параллельными шагами. Я рад, что США хотят играть в этом ту или иную роль. Я хотел бы, чтобы они играли главную роль, а не эпизодическую в мирном урегулировании (в Донбассе – ред.)", - сказал Зеленский в эфире телеканала "Рада".Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта.В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава Вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
https://ria.ru/20211215/ukraina-1763880494.html
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в мире, киев, сша, оон, владимир зеленский, нато, ситуация в днр и лнр, россия
21:45 15.12.2021
 
Зеленский заявил, что ждет продвижение США в лидеры "нормандского формата"

Зеленский заявил, что выступает за продвижение США в лидеры "нормандского формата"

© REUTERS / Valentyn OgirenkoПрезидент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
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КИЕВ, 15 дек – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы, чтобы США играли главную, а не эпизодическую роль в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе, об этом шла речь во время его общения с прессой в Брюсселе.
"Работает "нормандский формат" или нет, зависит только от результата. Если бы это зависело только от Украины, он бы работал надежнее и эффективнее. Мы работаем над параллельными шагами. Я рад, что США хотят играть в этом ту или иную роль. Я хотел бы, чтобы они играли главную роль, а не эпизодическую в мирном урегулировании (в Донбассе – ред.)", - сказал Зеленский в эфире телеканала "Рада".
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта.
В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава Вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
Флаг США на здании посольства на Новинском бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
16:13
В США заявили о готовности поддержать нормандский формат по Украине
 
В миреКиевСШАООНВладимир ЗеленскийНАТОСитуация в ДНР и ЛНРРоссия
 
 
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