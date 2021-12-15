https://ria.ru/20211215/fedyaev-1763771361.html

Собственника "Листвяжной" задержали по делу о трагедии на шахте

Собственника "Листвяжной" задержали по делу о трагедии на шахте - РИА Новости, 15.12.2021

Собственника "Листвяжной" задержали по делу о трагедии на шахте

По делу о трагедии на "Листвяжной" задержали еще четырех человек, сообщила РИА Новости официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T07:34

2021-12-15T07:34

2021-12-15T10:54

происшествия

кемеровская область

следственный комитет россии (ск рф)

сдс-уголь

россия

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0f/1763770177_0:0:3027:1703_1920x0_80_0_0_5c3dd177ec8abef3e71edfad3957a343.jpg

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. По делу о трагедии на "Листвяжной" задержали еще четырех человек, сообщила РИА Новости официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко."Среди них: основной собственник шахты, председатель совета директоров АО ХК "СДС-Уголь" Михаил Федяев; генеральный директор указанного юридического лица Геннадий Алексеев; технический директор общества Антон Якутов; главный инженер ООО "Шахта "Листвяжная" Анатолий Лобанов", — сказала она.В зависимости от роли каждого им предъявлены обвинения в "нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" (часть 3 статьи 217 УК) и "злоупотреблении полномочиями в коммерческой организации, повлекшем тяжкие последствия" (часть 2 статьи 201 УК)."В отношении всех задержанных следствие намерено ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", — добавила Петренко.Двадцать пятого ноября на предприятии в Белово Кемеровской области произошел взрыв метана. Под землей тогда находились 285 человек. Большая часть из них покинула забой, а за оставшимися отправились горноспасатели; позднее их пришлось отозвать из-за опасности повторного взрыва. В итоге погибли 46 рабочих и пять сотрудников МЧС, пострадали более ста человек.После трагедии задержали директора "Листвяжной" Сергея Махракова, его первого заместителя Андрея Молоствова и начальника участка Сергея Герасименка. Им вменяют нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек (часть 3 статьи 217 УК). Также арестованы госинспекторы Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Сергей Винокуров и Вячеслав Семыкин. Их обвиняют в халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более человек (часть 3 статьи 293 УК). По версии следствия, в ноябре они составили акты о проверке штрека, на деле не выполнив ее.По статьям 217 и 293 фигурантам грозит до семи лет лишения свободы, по 201-й — до десяти.

https://ria.ru/20211213/listvyazhnaya-1763387518.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211214/listvyazhnaya-1763684485.html

кемеровская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, кемеровская область, следственный комитет россии (ск рф), сдс-уголь, россия, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе