Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211215/fedyaev-1763771361.html
Собственника "Листвяжной" задержали по делу о трагедии на шахте
Собственника "Листвяжной" задержали по делу о трагедии на шахте - РИА Новости, 15.12.2021
Собственника "Листвяжной" задержали по делу о трагедии на шахте
По делу о трагедии на "Листвяжной" задержали еще четырех человек, сообщила РИА Новости официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T07:34
2021-12-15T10:54
происшествия
кемеровская область
следственный комитет россии (ск рф)
сдс-уголь
россия
авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0f/1763770177_0:0:3027:1703_1920x0_80_0_0_5c3dd177ec8abef3e71edfad3957a343.jpg
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. По делу о трагедии на "Листвяжной" задержали еще четырех человек, сообщила РИА Новости официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко."Среди них: основной собственник шахты, председатель совета директоров АО ХК "СДС-Уголь" Михаил Федяев; генеральный директор указанного юридического лица Геннадий Алексеев; технический директор общества Антон Якутов; главный инженер ООО "Шахта "Листвяжная" Анатолий Лобанов", — сказала она.В зависимости от роли каждого им предъявлены обвинения в "нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" (часть 3 статьи 217 УК) и "злоупотреблении полномочиями в коммерческой организации, повлекшем тяжкие последствия" (часть 2 статьи 201 УК)."В отношении всех задержанных следствие намерено ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", — добавила Петренко.Двадцать пятого ноября на предприятии в Белово Кемеровской области произошел взрыв метана. Под землей тогда находились 285 человек. Большая часть из них покинула забой, а за оставшимися отправились горноспасатели; позднее их пришлось отозвать из-за опасности повторного взрыва. В итоге погибли 46 рабочих и пять сотрудников МЧС, пострадали более ста человек.После трагедии задержали директора "Листвяжной" Сергея Махракова, его первого заместителя Андрея Молоствова и начальника участка Сергея Герасименка. Им вменяют нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек (часть 3 статьи 217 УК). Также арестованы госинспекторы Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Сергей Винокуров и Вячеслав Семыкин. Их обвиняют в халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более человек (часть 3 статьи 293 УК). По версии следствия, в ноябре они составили акты о проверке штрека, на деле не выполнив ее.По статьям 217 и 293 фигурантам грозит до семи лет лишения свободы, по 201-й — до десяти.
https://ria.ru/20211213/listvyazhnaya-1763387518.html
https://radiosputnik.ria.ru/20211214/listvyazhnaya-1763684485.html
кемеровская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0f/1763770177_290:0:3019:2047_1920x0_80_0_0_fa6f20e21a38fc1a4547825e6602e5bf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, кемеровская область, следственный комитет россии (ск рф), сдс-уголь, россия, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
07:34 15.12.2021 (обновлено: 10:54 15.12.2021)
 
Собственника "Листвяжной" задержали по делу о трагедии на шахте

СК задержал главу "СДС-Угля" Федяева и еще троих человек по делу об аварии на "Листвяжной"

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкСовладелец и президент холдинговой компании "Сибирский Деловой Союз" (СДС) Михаил Федяев
Совладелец и президент холдинговой компании Сибирский Деловой Союз (СДС) Михаил Федяев - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. По делу о трагедии на "Листвяжной" задержали еще четырех человек, сообщила РИА Новости официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
"Среди них: основной собственник шахты, председатель совета директоров АО ХК "СДС-Уголь" Михаил Федяев; генеральный директор указанного юридического лица Геннадий Алексеев; технический директор общества Антон Якутов; главный инженер ООО "Шахта "Листвяжная" Анатолий Лобанов", — сказала она.
В зависимости от роли каждого им предъявлены обвинения в "нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" (часть 3 статьи 217 УК) и "злоупотреблении полномочиями в коммерческой организации, повлекшем тяжкие последствия" (часть 2 статьи 201 УК).
"В отношении всех задержанных следствие намерено ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", — добавила Петренко.
Местные жители возлагают цветы в память о погибших на шахте Листвяжная к мемориалу Память шахтерам Кузбасса в Кемерове - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
13 декабря, 04:53
На "Листвяжной" подняли тело последнего погибшего
Двадцать пятого ноября на предприятии в Белово Кемеровской области произошел взрыв метана. Под землей тогда находились 285 человек. Большая часть из них покинула забой, а за оставшимися отправились горноспасатели; позднее их пришлось отозвать из-за опасности повторного взрыва. В итоге погибли 46 рабочих и пять сотрудников МЧС, пострадали более ста человек.
После трагедии задержали директора "Листвяжной" Сергея Махракова, его первого заместителя Андрея Молоствова и начальника участка Сергея Герасименка. Им вменяют нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек (часть 3 статьи 217 УК).
Также арестованы госинспекторы Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Сергей Винокуров и Вячеслав Семыкин. Их обвиняют в халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более человек (часть 3 статьи 293 УК). По версии следствия, в ноябре они составили акты о проверке штрека, на деле не выполнив ее.
По статьям 217 и 293 фигурантам грозит до семи лет лишения свободы, по 201-й — до десяти.
Директор шахты Листвяжная Сергей Махраков, обвиняемый по делу о гибели горняков на шахте Листвяжная, во время избрания ему меры пресечения в Центральном районном суде в Кемерове - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
14 декабря, 16:05В России
Фигуранты дела об аварии на "Листвяжной" не признали вину
 
ПроисшествияКемеровская областьСледственный комитет России (СК РФ)СДС-УгольРоссияАвария на шахте "Листвяжная" в Кузбассе
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:18"Омикрон" перекинулся на переносчиков чумы
02:17Аналитик рассказал, кому лучше не менять рубли на доллары
02:16Украина решила стать лидером в развитии водородной энергетики
02:08"Гадость льют": как часто надо мыть машину зимой
02:03Глава МИД Ирана обвинил Запад в стагнации переговоров по СВПД в Вене
01:56СМИ: в Ливии вооруженные люди захватили здание правительства
01:51Российский дипломат напомнила о преступлениях Запада против других народов
01:44На Украине назвали "фатальную" ошибку Зеленского
01:39НАСА в очередной раз отложило запуск телескопа "Джеймс Уэбб"
01:35При расследовании убийства Кеннеди проверяли документы о коммунистах
01:21Глава Евросовета пригрозил жесткими мерами по ситуации вокруг Украины
01:16Автоэксперт объяснил, нужно ли прогревать автомобиль с коробкой-автоматом
01:14Европарламент исправил опечатки в грамоте, выданной "Алескею" Навальному
01:01Участники саммита "Восточного партнерства" осудили действия Лукашенко
00:51ЕС выразил готовность предоставлять вакцины от COVID-19 "народу Белоруссии"
00:47ЕС и "Восточное партнерство" обсудили "общую обеспокоенность" по Украине
00:43Украина, Грузия и Молдавия призвали ЕС признать их европейскую перспективу
00:38Американские F-15 прибыли в Румынию для "усиления присутствия НАТО"
00:28Мишель заявил, что ЕС поддержит реформы в странах "Восточного партнерства"
23:56МИД разделяет озабоченности ООН по деградации положения общества на Украине
Лента новостейМолния
"Омикрон" перекинулся на переносчиков чумыАналитик рассказал, кому лучше не менять рубли на долларыУкраина решила стать лидером в развитии водородной энергетики"Гадость льют": как часто надо мыть машину зимойГлава МИД Ирана обвинил Запад в стагнации переговоров по СВПД в ВенеСМИ: в Ливии вооруженные люди захватили здание правительстваРоссийский дипломат напомнила о преступлениях Запада против других народовНа Украине назвали "фатальную" ошибку ЗеленскогоНАСА в очередной раз отложило запуск телескопа "Джеймс Уэбб" При расследовании убийства Кеннеди проверяли документы о коммунистахГлава Евросовета пригрозил жесткими мерами по ситуации вокруг УкраиныАвтоэксперт объяснил, нужно ли прогревать автомобиль с коробкой-автоматомЕвропарламент исправил опечатки в грамоте, выданной "Алескею" НавальномуУчастники саммита "Восточного партнерства" осудили действия ЛукашенкоЕС выразил готовность предоставлять вакцины от COVID-19 "народу Белоруссии"ЕС и "Восточное партнерство" обсудили "общую обеспокоенность" по УкраинеУкраина, Грузия и Молдавия призвали ЕС признать их европейскую перспективуАмериканские F-15 прибыли в Румынию для "усиления присутствия НАТО"Мишель заявил, что ЕС поддержит реформы в странах "Восточного партнерства"МИД разделяет озабоченности ООН по деградации положения общества на Украине