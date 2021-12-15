https://ria.ru/20211215/fedyaev-1763771361.html
Собственника "Листвяжной" задержали по делу о трагедии на шахте
Собственника "Листвяжной" задержали по делу о трагедии на шахте - РИА Новости, 15.12.2021
Собственника "Листвяжной" задержали по делу о трагедии на шахте
По делу о трагедии на "Листвяжной" задержали еще четырех человек, сообщила РИА Новости официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T07:34
2021-12-15T07:34
2021-12-15T10:54
происшествия
кемеровская область
следственный комитет россии (ск рф)
сдс-уголь
россия
авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. По делу о трагедии на "Листвяжной" задержали еще четырех человек, сообщила РИА Новости официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко."Среди них: основной собственник шахты, председатель совета директоров АО ХК "СДС-Уголь" Михаил Федяев; генеральный директор указанного юридического лица Геннадий Алексеев; технический директор общества Антон Якутов; главный инженер ООО "Шахта "Листвяжная" Анатолий Лобанов", — сказала она.В зависимости от роли каждого им предъявлены обвинения в "нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" (часть 3 статьи 217 УК) и "злоупотреблении полномочиями в коммерческой организации, повлекшем тяжкие последствия" (часть 2 статьи 201 УК)."В отношении всех задержанных следствие намерено ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", — добавила Петренко.Двадцать пятого ноября на предприятии в Белово Кемеровской области произошел взрыв метана. Под землей тогда находились 285 человек. Большая часть из них покинула забой, а за оставшимися отправились горноспасатели; позднее их пришлось отозвать из-за опасности повторного взрыва. В итоге погибли 46 рабочих и пять сотрудников МЧС, пострадали более ста человек.После трагедии задержали директора "Листвяжной" Сергея Махракова, его первого заместителя Андрея Молоствова и начальника участка Сергея Герасименка. Им вменяют нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек (часть 3 статьи 217 УК). Также арестованы госинспекторы Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Сергей Винокуров и Вячеслав Семыкин. Их обвиняют в халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более человек (часть 3 статьи 293 УК). По версии следствия, в ноябре они составили акты о проверке штрека, на деле не выполнив ее.По статьям 217 и 293 фигурантам грозит до семи лет лишения свободы, по 201-й — до десяти.
https://ria.ru/20211213/listvyazhnaya-1763387518.html
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происшествия, кемеровская область, следственный комитет россии (ск рф), сдс-уголь, россия, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
07:34 15.12.2021 (обновлено: 10:54 15.12.2021)
Собственника "Листвяжной" задержали по делу о трагедии на шахте
СК задержал главу "СДС-Угля" Федяева и еще троих человек по делу об аварии на "Листвяжной"
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости.
По делу о трагедии на "Листвяжной" задержали еще четырех человек, сообщила РИА Новости официальный представитель Следственного комитета
Светлана Петренко.
"Среди них: основной собственник шахты, председатель совета директоров АО ХК "СДС-Уголь" Михаил Федяев; генеральный директор указанного юридического лица Геннадий Алексеев; технический директор общества Антон Якутов; главный инженер ООО "Шахта "Листвяжная" Анатолий Лобанов", — сказала она.
В зависимости от роли каждого им предъявлены обвинения в "нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" (часть 3 статьи 217 УК) и "злоупотреблении полномочиями в коммерческой организации, повлекшем тяжкие последствия" (часть 2 статьи 201 УК).
"В отношении всех задержанных следствие намерено ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", — добавила Петренко.
Двадцать пятого ноября на предприятии в Белово
Кемеровской области произошел взрыв метана. Под землей тогда находились 285 человек. Большая часть из них покинула забой, а за оставшимися отправились горноспасатели; позднее их пришлось отозвать из-за опасности повторного взрыва. В итоге погибли 46 рабочих и пять сотрудников МЧС, пострадали более ста человек.
После трагедии задержали директора "Листвяжной" Сергея Махракова, его первого заместителя Андрея Молоствова и начальника участка Сергея Герасименка. Им вменяют нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек (часть 3 статьи 217 УК).
Также арестованы госинспекторы Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора
Сергей Винокуров и Вячеслав Семыкин. Их обвиняют в халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более человек (часть 3 статьи 293 УК). По версии следствия, в ноябре они составили акты о проверке штрека, на деле не выполнив ее.
По статьям 217 и 293 фигурантам грозит до семи лет лишения свободы, по 201-й — до десяти.