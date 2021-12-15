https://ria.ru/20211215/fastfud-1763719698.html

"Правда тела". Почему фастфуд считают вредным и так ли это на самом деле

"Правда тела". Почему фастфуд считают вредным и так ли это на самом деле - РИА Новости, 15.12.2021

"Правда тела". Почему фастфуд считают вредным и так ли это на самом деле

“Фастфуд вреден” - кажется, известный всем факт. Но в чем именно его вред, да и что именно называть фастфудом (например, в чем виновата шаурма)? Рассуждаем, почему блюда из популярных фастфуд-сетей заставляют нас съедать больше, чем нужно, да и еще и запивать их сладкой газировкой. И почему покупать салат “Цезарь” - тоже не самый здоровый вариант.

2021-12-15T12:00

2021-12-15T12:00

2021-12-15T12:15

правда тела

общество

подкаст

сергей малоземов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0e/1763719354_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_7db893d7990b1019c2c3e79fc59e1ca8.png

"Правда тела". Почему фастфуд считают вредным, и так ли это на самом деле “Фастфуд вреден” - кажется, известный всем факт. Но в чем именно его вред, да и что именно называть фастфудом (например, в чем виновата шаурма)? Рассуждаем, почему блюда из популярных фастфуд-сетей заставляют нас съедать больше, чем нужно, да и еще и запивать их сладкой газировкой. И почему покупать салат “Цезарь” - тоже не самый здоровый вариант. audio/mpeg

"Правда тела". Почему фастфуд считают вредным, и так ли это на самом деле “Фастфуд вреден” - кажется, известный всем факт. Но в чем именно его вред, да и что именно называть фастфудом (например, в чем виновата шаурма)? Рассуждаем, почему блюда из популярных фастфуд-сетей заставляют нас съедать больше, чем нужно, да и еще и запивать их сладкой газировкой. И почему покупать салат “Цезарь” - тоже не самый здоровый вариант. audio/mpeg

Чем опасен майонез и “жареная корочка”? Почему после занятий спортом лучше не давать себе “индульгенцию” на фастфуд? И сколько раз в неделю или месяц вообще его можно себе позволить? Объясняет врач по образованию, телеведущий и автор программы “Живая еда”, автор книги "Непробиваемый иммунитет. Как не болеть никогда, и правда ли прививки убивают" Сергей Малозёмов.01:53 “Наука говорит, что не бывает продуктов вредных и полезных”02:47 Что мы вообще называем фастфудом05:35 Соль: почему мы едим пересоленное06:48 Почему фастфуд калорийнее, чем другая еда11:00 “Плавное уменьшение соли вообще не отражается на вкусе еды”12:50 “Майонез опасен не тем, что он калорийный, а тем, что он вкусный”13:40 Усилители вкуса: какую они играют роль17:23 “Конечные продукты гликирования”: чем опасна “жареная корочка”23:22 “Спортом никогда не сожжешь столько, сколько ты переел”Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор Наталия ШашинаМонтаж Анастасии ПаниотиПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, подкаст, сергей малоземов, аудио