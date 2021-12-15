https://ria.ru/20211215/espch-1763827641.html

Россия обжаловала решение ЕСПЧ, признавшего незаконной ликвидацию НБП*

Россия обжаловала решение ЕСПЧ, признавшего незаконной ликвидацию НБП* - РИА Новости, 15.12.2021

Россия обжаловала решение ЕСПЧ, признавшего незаконной ликвидацию НБП*

Россия обжаловала решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), признавшего незаконной ликвидацию Национал-большевистской партии*, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T13:16

2021-12-15T13:16

2021-12-15T13:24

в мире

национал-большевистская партия

страсбург

европейский суд по правам человека (еспч)

эдуард лимонов

россия

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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Россия обжаловала решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), признавшего незаконной ликвидацию Национал-большевистской партии*, сообщил РИА Новости адвокат истцов Дмитрий Аграновский."Мне пришло извещение от правительства РФ, что решение обжаловано - просят передать дело в Большую палату суда", - сказал адвокат.НБП* была признана экстремистской решением суда в 2007 году, деятельность партии была запрещена. Бывшие члены партии пожаловались на это решение в ЕСПЧ.Страсбургский суд посчитал ликвидацию партии нарушением статьи 11 Конвенции о защите прав человек и основным свобод. Данная статья декларирует, что каждый имеет право на свободу мирных собраний и объединения с другими.Кроме того, суд в Страсбурге назначил заявителям, среди которых были и дети основателя партии Эдуарда Лимонова, 10 тысяч евро.Лимонов умер в марте 2020 года в возрасте 77 лет.* Запрещенная в России экстремистская организация.

https://ria.ru/20200926/partiya-1577811428.html

https://ria.ru/20211214/kompensatsiya-1763657172.html

страсбург

россия

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в мире, национал-большевистская партия, страсбург, европейский суд по правам человека (еспч), эдуард лимонов, россия