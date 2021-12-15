https://ria.ru/20211215/dtp-1763948867.html

В Пензенской области в ДТП с фурой погибли три человека

В Пензенской области в ДТП с фурой погибли три человека - РИА Новости, 15.12.2021

В Пензенской области в ДТП с фурой погибли три человека

Легковой автомобиль и фура столкнулись в среду на трассе в Спасском районе Пензенской области, в результате погибли три человека, сообщили журналистам в... РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T21:17

2021-12-15T21:17

2021-12-15T21:17

происшествия

спасский район

пензенская область

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САРАТОВ, 15 дек - РИА Новости. Легковой автомобиль и фура столкнулись в среду на трассе в Спасском районе Пензенской области, в результате погибли три человека, сообщили журналистам в пресс-службе регионального управления ГИБДД.ДТП произошло в 16.20 мск на 483-м километре федеральной автодороги М5 "Урал"."По предварительным данным, произошло столкновение автомобиля Volvo с полуприцепом под управлением водителя мужчины 1970 года рождения и автомобиля "Лада Калина" под управлением водителя мужчины 1976 года рождения. В результате происшествия водитель и два пассажира автомобиля "Лада Калина" от полученных травм скончались на месте", - сказали в пресс-службе.Уточняется, что один из погибших пассажиров - мужчина 1966 года рождения, личность второго пассажира устанавливается.ГИБДД по факту автоаварии проводит проверку, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20211202/dtp-1761898587.html

спасский район

пензенская область

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происшествия, спасский район, пензенская область