https://ria.ru/20211215/dtp-1763948867.html
В Пензенской области в ДТП с фурой погибли три человека
В Пензенской области в ДТП с фурой погибли три человека - РИА Новости, 15.12.2021
В Пензенской области в ДТП с фурой погибли три человека
Легковой автомобиль и фура столкнулись в среду на трассе в Спасском районе Пензенской области, в результате погибли три человека, сообщили журналистам в... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T21:17
2021-12-15T21:17
2021-12-15T21:17
происшествия
спасский район
пензенская область
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САРАТОВ, 15 дек - РИА Новости. Легковой автомобиль и фура столкнулись в среду на трассе в Спасском районе Пензенской области, в результате погибли три человека, сообщили журналистам в пресс-службе регионального управления ГИБДД.ДТП произошло в 16.20 мск на 483-м километре федеральной автодороги М5 "Урал"."По предварительным данным, произошло столкновение автомобиля Volvo с полуприцепом под управлением водителя мужчины 1970 года рождения и автомобиля "Лада Калина" под управлением водителя мужчины 1976 года рождения. В результате происшествия водитель и два пассажира автомобиля "Лада Калина" от полученных травм скончались на месте", - сказали в пресс-службе.Уточняется, что один из погибших пассажиров - мужчина 1966 года рождения, личность второго пассажира устанавливается.ГИБДД по факту автоаварии проводит проверку, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20211202/dtp-1761898587.html
спасский район
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происшествия, спасский район, пензенская область
В Пензенской области в ДТП с фурой погибли три человека
На трассе в Спасском районе Пензенской области в ДТП с фурой погибли три человека