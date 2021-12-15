https://ria.ru/20211215/dtp-1763876755.html
В Подмосковье в ДТП с грузовиком погибли четыре человека
В Подмосковье в ДТП с грузовиком погибли четыре человека - РИА Новости, 15.12.2021
В Подмосковье в ДТП с грузовиком погибли четыре человека
Четыре человека погибли в столкновении Volkswagen с "Камазом" в Зарайском районе Подмосковья, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по региону. РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T15:59
2021-12-15T15:59
2021-12-15T16:57
происшествия
московская область (подмосковье)
зарайский район
volkswagen polo
авто
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зарайск
telegram (приложение)
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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Четыре человека погибли в столкновении Volkswagen с "Камазом" в Зарайском районе Подмосковья, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по региону."В Зарайском районе на автодороге М-5 "Урал" автомобиль Volkswagen Polo в 15.00 совершил столкновение с "Камазом", в результате ДТП четыре человека погибли", - сказали там.Детей среди погибших нет.На месте работают полицейские."Прокуратура организовала проверку в связи с дорожно-транспортным происшествием в Зарайске, в результате которого погибли четыре человека", - сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской области.
https://ria.ru/20211215/dtp-1763821635.html
московская область (подмосковье)
зарайский район
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происшествия, московская область (подмосковье), зарайский район, volkswagen polo, авто, volkswagen group, зарайск, telegram (приложение)
15:59 15.12.2021 (обновлено: 16:57 15.12.2021)
В Подмосковье в ДТП с грузовиком погибли четыре человека
В Подмосковье погибли четыре человека при столкновении легкового автомобиля с "Камазом"