https://ria.ru/20211215/dtp-1763876755.html

В Подмосковье в ДТП с грузовиком погибли четыре человека

В Подмосковье в ДТП с грузовиком погибли четыре человека - РИА Новости, 15.12.2021

В Подмосковье в ДТП с грузовиком погибли четыре человека

Четыре человека погибли в столкновении Volkswagen с "Камазом" в Зарайском районе Подмосковья, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по региону. РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T15:59

2021-12-15T15:59

2021-12-15T16:57

происшествия

московская область (подмосковье)

зарайский район

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volkswagen group

зарайск

telegram (приложение)

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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Четыре человека погибли в столкновении Volkswagen с "Камазом" в Зарайском районе Подмосковья, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по региону."В Зарайском районе на автодороге М-5 "Урал" автомобиль Volkswagen Polo в 15.00 совершил столкновение с "Камазом", в результате ДТП четыре человека погибли", - сказали там.Детей среди погибших нет.На месте работают полицейские."Прокуратура организовала проверку в связи с дорожно-транспортным происшествием в Зарайске, в результате которого погибли четыре человека", - сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской области.

https://ria.ru/20211215/dtp-1763821635.html

московская область (подмосковье)

зарайский район

зарайск

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