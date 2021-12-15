https://ria.ru/20211215/dtp-1763821635.html
В МВД рассказали о состоянии пострадавших в крупном ДТП в Калмыкии
В МВД рассказали о состоянии пострадавших в крупном ДТП в Калмыкии - РИА Новости, 15.12.2021
В МВД рассказали о состоянии пострадавших в крупном ДТП в Калмыкии
Врачи оценивают состяние троих пострадавших в крупном ДТП в Калмыкии как тяжелое, сообщил РИА Новости представитель регионального управления МВД. РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T12:46
2021-12-15T12:46
2021-12-15T13:07
происшествия
дтп
республика калмыкия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 дек — РИА Новости, Юлия Насулина. Врачи оценивают состяние троих пострадавших в крупном ДТП в Калмыкии как тяжелое, сообщил РИА Новости представитель регионального управления МВД."Пострадавшие находятся в больнице в тяжелом состоянии", — сказал собеседник агентства.Утром на 272-м километре трассы "Астрахань – Ставрополь" лоб в лоб столкнулись Hyundai Solaris и Toyota Vitz. Погибли семь человек, в том числе ребенок. Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК — "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть более двух лиц".
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происшествия, дтп, республика калмыкия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия
12:46 15.12.2021 (обновлено: 13:07 15.12.2021)
В МВД рассказали о состоянии пострадавших в крупном ДТП в Калмыкии
МВД: пострадавшие в крупном ДТП в Калмыкии находятся в тяжелом состоянии в больнице