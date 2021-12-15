https://ria.ru/20211215/dopros-1763825311.html
Адвокат Сафронова сообщил о допросе Рогозина летом
Адвокат Сафронова сообщил о допросе Рогозина летом - РИА Новости, 15.12.2021
Адвокат Сафронова сообщил о допросе Рогозина летом
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин летом был допрошен в качестве свидетеля по уголовному делу о госизмене в отношении его советника Ивана Сафронова, сообщил РИА РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T13:07
2021-12-15T13:07
2021-12-15T13:46
происшествия
дмитрий рогозин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
роскосмос
россия
иван сафронов
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин летом был допрошен в качестве свидетеля по уголовному делу о госизмене в отношении его советника Ивана Сафронова, сообщил РИА Новости адвокат Иван Павлов* (признан в РФ иностранным агентом)."Рогозин летом 2021 года был допрошен в качестве свидетеля по делу", - рассказал собеседник агентства, не уточняя подробностей. По словам Павлова, показания Рогозина были "нейтральными".Сафронов, до перехода в "Роскосмос" занимавшийся военной и космической тематиками в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", был задержан 7 июля 2020 года. ФСБ сообщала, что ему вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО.Защита заявляла, что следователи подозревают Сафронова в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается предполагаемой передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки. Конечными получателями секретных сведений, по данным следствия, были США.Расследование этого дела было завершено, защита утверждает, что оно поступит в суд для рассмотрения не раньше весны. Сафронов не согласен ни с одним из пунктов обвинения и считает своё преследование незаконным.* Признан в России иностранным агентом
https://ria.ru/20211102/safronov-1757347776.html
https://ria.ru/20211108/reestr-1758130220.html
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происшествия, дмитрий рогозин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), роскосмос, россия, иван сафронов
13:07 15.12.2021 (обновлено: 13:46 15.12.2021)
Адвокат Сафронова сообщил о допросе Рогозина летом
Адвокат Павлов*: главу "Роскосмоса" Рогозина летом допрашивали по делу Сафронова