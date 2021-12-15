https://ria.ru/20211215/donfrid-1763912525.html

Донфрид пообещала передать предложения России в Вашингтон и Брюссель

Донфрид пообещала передать предложения России в Вашингтон и Брюссель - РИА Новости, 15.12.2021

Донфрид пообещала передать предложения России в Вашингтон и Брюссель

Помощник госсекретаря США Карен Донфрид заявила, что передаст полученные в Москве предложения о гарантиях безопасности в Вашингтон и союзникам в Европе. РИА Новости, 15.12.2021

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Помощник госсекретаря США Карен Донфрид заявила, что передаст полученные в Москве предложения о гарантиях безопасности в Вашингтон и союзникам в Европе.В среду Донфрид встретилась в Москве с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым и заместителем главы администрации президента РФ Дмитрием Козаком. Из Москвы Донфрид направится с визитом в Брюссель."Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков попросил меня о встрече, чтобы поделиться предложением Москвы о европейской безопасности. Я передам эти идеи в Вашингтон, а также поделюсь ими с нашими союзниками и партнерами", - заявила Донфрид в видеообращении, опубликованном в Twitter посольства.В Москву Донфрид прибыла из Киева, где встретилась с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, главой администрации президента Андреем Ермаком и заместителем главы украинской делегации в контактной группе по Донбассу Андреем Костиным.

https://ria.ru/20211215/donfrid-1763908633.html

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