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https://ria.ru/20211215/donfrid-1763912525.html
Донфрид пообещала передать предложения России в Вашингтон и Брюссель
Донфрид пообещала передать предложения России в Вашингтон и Брюссель - РИА Новости, 15.12.2021
Донфрид пообещала передать предложения России в Вашингтон и Брюссель
Помощник госсекретаря США Карен Донфрид заявила, что передаст полученные в Москве предложения о гарантиях безопасности в Вашингтон и союзникам в Европе. РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T17:51
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сша
москва
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Помощник госсекретаря США Карен Донфрид заявила, что передаст полученные в Москве предложения о гарантиях безопасности в Вашингтон и союзникам в Европе.В среду Донфрид встретилась в Москве с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым и заместителем главы администрации президента РФ Дмитрием Козаком. Из Москвы Донфрид направится с визитом в Брюссель."Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков попросил меня о встрече, чтобы поделиться предложением Москвы о европейской безопасности. Я передам эти идеи в Вашингтон, а также поделюсь ими с нашими союзниками и партнерами", - заявила Донфрид в видеообращении, опубликованном в Twitter посольства.В Москву Донфрид прибыла из Киева, где встретилась с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, главой администрации президента Андреем Ермаком и заместителем главы украинской делегации в контактной группе по Донбассу Андреем Костиным.
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сша, москва, дмитрий козак, сергей рябков, мид украины, дмитрий кулеба, россия
17:51 15.12.2021 (обновлено: 17:52 15.12.2021)
 
Донфрид пообещала передать предложения России в Вашингтон и Брюссель

Помощник госсекретаря США Донфрид пообещала передать идеи России в Вашингтон и Брюссель

CC BY 2.0 / Brookings Institution / Chris MaddaloniКарин Донфрид
Карин Донфрид - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
CC BY 2.0 / Brookings Institution / Chris Maddaloni
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Помощник госсекретаря США Карен Донфрид заявила, что передаст полученные в Москве предложения о гарантиях безопасности в Вашингтон и союзникам в Европе.
В среду Донфрид встретилась в Москве с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым и заместителем главы администрации президента РФ Дмитрием Козаком. Из Москвы Донфрид направится с визитом в Брюссель.
"Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков попросил меня о встрече, чтобы поделиться предложением Москвы о европейской безопасности. Я передам эти идеи в Вашингтон, а также поделюсь ими с нашими союзниками и партнерами", - заявила Донфрид в видеообращении, опубликованном в Twitter посольства.
В Москву Донфрид прибыла из Киева, где встретилась с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, главой администрации президента Андреем Ермаком и заместителем главы украинской делегации в контактной группе по Донбассу Андреем Костиным.
Помощник госсекретаря США Карен Донфрид у здания министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
17:38
Помощник Блинкена рассказала о встречах в Москве
 
СШАМоскваДмитрий КозакСергей РябковМИД УкраиныДмитрий КулебаРоссия
 
 
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