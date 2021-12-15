https://ria.ru/20211215/donfrid-1763780294.html
Помощник госсекретаря США прибыла в МИД России
Помощник госсекретаря США прибыла в МИД России - РИА Новости, 15.12.2021
Помощник госсекретаря США прибыла в МИД России
Помощник госсекретаря США Карен Донфрид прибыла в министерство иностранных дел России для переговоров с замглавы ведомства Сергеем Рябковым, передает... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T09:29
2021-12-15T09:29
2021-12-15T10:19
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Помощник госсекретаря США Карен Донфрид прибыла в министерство иностранных дел России для переговоров с замглавы ведомства Сергеем Рябковым, передает корреспондент РИА Новости.На встречу также приехал американский посол Джон Салливан.Предваряя консультации, Рябков в интервью РИА Новости выразил надежду, что США проявят практический интерес к идее Москвы о гарантиях безопасности. Он добавил, что российская сторона представит Донфрид конкретные детали.Источник РИА Новости в администрации президента также сообщил, что американский дипломат планирует встретиться с замглавы офиса главы государства Дмитрием Козаком. Вероятной темой обсуждения считается Украина, которую Донфрид посетила до визита в Москву.Седьмого декабря лидеры России и США провели переговоры в закрытом режиме. По их итогам Белый дом сообщил, что Джо Байден в беседе выразил обеспокоенность развитием украинского кризиса, призвал к дипломатическому урегулированию. Путин проинформировал американского коллегу о невыполнении Украиной минских соглашений и саботаже договоренностей, а также отметил, что именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у российских рубежей.На следующий день Байден сообщил, что Вашингтон на высоком уровне обсудит с главными союзниками по НАТО обеспокоенность Москвы расширением альянса. Параметры встречи прорабатываются.В российском МИД позже заявили, что настаивают на выработке гарантий безопасности в конкретный промежуток времени. Дипломаты пообещали сделать комплексное предложение в рамках подготовки к новому раунду диалога по стратегической стабильности с США.
https://ria.ru/20211214/stratstabilnost-1763735110.html
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в мире, киев, сша, дмитрий козак, джо байден, сергей рябков, нато, россия
09:29 15.12.2021 (обновлено: 10:19 15.12.2021)
Помощник госсекретаря США прибыла в МИД России
Помощник госсекретаря США Донфрид прибыла в МИД России на переговоры с Рябковым