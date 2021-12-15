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Украина не сможет вернуть России долги времен СССР, считает эксперт
Украина не сможет вернуть России долги времен СССР, считает эксперт - РИА Новости, 15.12.2021
Украина не сможет вернуть России долги времен СССР, считает эксперт
Сумма долга времен СССР, которую Украина должна вернуть России, неподъемна для Киева, считает руководитель украинского аналитического центра "Третий сектор"... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T14:28
2021-12-15T14:32
украина
киев
владимир путин
андрей золотарев
россия
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КИЕВ, 15 дек – РИА Новости. Сумма долга времен СССР, которую Украина должна вернуть России, неподъемна для Киева, считает руководитель украинского аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в 1993 году РФ взяла на себя обязательства погасить все долги бывшего СССР за все бывшие союзные республики в расчете на то, что республики передадут зарубежные активы бывшего СССР (так называемый "нулевой вариант"). По словам президента России, Украина до сих пор не выполнила обязательства по передаче своих зарубежных активов. В среду бывший министр экономики Украины Виктор Суслов в эфире интернет-канала Politeka заявил, что Киев рискует получить иск на миллиарды долларов от России, которая потребует вернуть долги СССР."Мне кажется, насчет долгов Советского Союза опасения беспочвенны, это скорее политическое действие. А вот долги (экс-президента Виктора - ред.) Януковича Украине придется выплатить, учитывая то, что в следующем году закончится эпопея в Лондонском суде", - сказал Золотарев в комментарии РИА Новости.Но, по его словам, если Киев все же попросят выплатить долги СССР, "Украина поднять такую сумму физически не сможет"."Я думаю, что до долгов все-таки не дойдет, потому что политика - это искусство реального, а тут все таки есть вполне очевидный политический подтекст", - отметил Золотарев.Суверенные еврооблигации Украины на три миллиарда долларов были размещены в конце 2013 года в пользу России со ставкой купона 5% годовых, что на тот момент было ниже рыночного уровня. До конца 2015 года Киев исправно обслуживал долг, однако затем допустил по нему дефолт.Минфин России подал иск в Высокий суд Лондона и в марте 2017 года выиграл его: суд обязал Украину выплатить номинальную стоимость облигаций в три миллиарда долларов, неосуществленный купонный платеж в 75 миллионов долларов, а также штрафные проценты, начисляемые на эти суммы. Каждый день просрочки обходится Киеву в 673 тысячи долларов.Апелляционный суд Англии в сентябре 2018 года вынес решение по жалобе Украины, подтвердив правомерность отказа ей в рассмотрении трех из четырех оснований, заявленных с целью избежать выполнения обязательств по этим евробондам. При этом суд заявил, что четвертый аргумент Украины (выпуск еврооблигаций под давлением России), в отличие от остальных, не может быть отклонен без проведения всеобъемлющего судебного процесса.Россия в ноябре 2018 года обжаловала в Верховном суде Великобритании решение организовать всеобъемлющий процесс для изучения довода о давлении на Украину. Верховный суд Великобритании в декабре 2019 года завершил слушания по спору о долге Украины перед Россией и удалился для принятия решения.
https://ria.ru/20211215/ukraina-1763778907.html
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украина, киев, владимир путин, андрей золотарев, россия
14:28 15.12.2021 (обновлено: 14:32 15.12.2021)
 
Украина не сможет вернуть России долги времен СССР, считает эксперт

Аналитик "Третьего сектора" Золотарев: Украина не сможет вернуть России долги времен СССР

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 15 дек – РИА Новости. Сумма долга времен СССР, которую Украина должна вернуть России, неподъемна для Киева, считает руководитель украинского аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в 1993 году РФ взяла на себя обязательства погасить все долги бывшего СССР за все бывшие союзные республики в расчете на то, что республики передадут зарубежные активы бывшего СССР (так называемый "нулевой вариант"). По словам президента России, Украина до сих пор не выполнила обязательства по передаче своих зарубежных активов. В среду бывший министр экономики Украины Виктор Суслов в эфире интернет-канала Politeka заявил, что Киев рискует получить иск на миллиарды долларов от России, которая потребует вернуть долги СССР.
"Мне кажется, насчет долгов Советского Союза опасения беспочвенны, это скорее политическое действие. А вот долги (экс-президента Виктора - ред.) Януковича Украине придется выплатить, учитывая то, что в следующем году закончится эпопея в Лондонском суде", - сказал Золотарев в комментарии РИА Новости.
Но, по его словам, если Киев все же попросят выплатить долги СССР, "Украина поднять такую сумму физически не сможет".
"Я думаю, что до долгов все-таки не дойдет, потому что политика - это искусство реального, а тут все таки есть вполне очевидный политический подтекст", - отметил Золотарев.
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Суверенные еврооблигации Украины на три миллиарда долларов были размещены в конце 2013 года в пользу России со ставкой купона 5% годовых, что на тот момент было ниже рыночного уровня. До конца 2015 года Киев исправно обслуживал долг, однако затем допустил по нему дефолт.
Минфин России подал иск в Высокий суд Лондона и в марте 2017 года выиграл его: суд обязал Украину выплатить номинальную стоимость облигаций в три миллиарда долларов, неосуществленный купонный платеж в 75 миллионов долларов, а также штрафные проценты, начисляемые на эти суммы. Каждый день просрочки обходится Киеву в 673 тысячи долларов.
Апелляционный суд Англии в сентябре 2018 года вынес решение по жалобе Украины, подтвердив правомерность отказа ей в рассмотрении трех из четырех оснований, заявленных с целью избежать выполнения обязательств по этим евробондам. При этом суд заявил, что четвертый аргумент Украины (выпуск еврооблигаций под давлением России), в отличие от остальных, не может быть отклонен без проведения всеобъемлющего судебного процесса.
Россия в ноябре 2018 года обжаловала в Верховном суде Великобритании решение организовать всеобъемлющий процесс для изучения довода о давлении на Украину. Верховный суд Великобритании в декабре 2019 года завершил слушания по спору о долге Украины перед Россией и удалился для принятия решения.
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