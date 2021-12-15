14:28 15.12.2021 (обновлено: 14:32 15.12.2021)
Украина не сможет вернуть России долги времен СССР, считает эксперт
Аналитик "Третьего сектора" Золотарев: Украина не сможет вернуть России долги времен СССР
КИЕВ, 15 дек – РИА Новости. Сумма долга времен СССР, которую Украина должна вернуть России, неподъемна для Киева, считает руководитель украинского аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в 1993 году РФ взяла на себя обязательства погасить все долги бывшего СССР за все бывшие союзные республики в расчете на то, что республики передадут зарубежные активы бывшего СССР (так называемый "нулевой вариант"). По словам президента России, Украина до сих пор не выполнила обязательства по передаче своих зарубежных активов. В среду бывший министр экономики Украины Виктор Суслов в эфире интернет-канала Politeka заявил, что Киев рискует получить иск на миллиарды долларов от России, которая потребует вернуть долги СССР.
"Мне кажется, насчет долгов Советского Союза опасения беспочвенны, это скорее политическое действие. А вот долги (экс-президента Виктора - ред.) Януковича Украине придется выплатить, учитывая то, что в следующем году закончится эпопея в Лондонском суде", - сказал Золотарев в комментарии РИА Новости.
"Я думаю, что до долгов все-таки не дойдет, потому что политика - это искусство реального, а тут все таки есть вполне очевидный политический подтекст", - отметил Золотарев.
Минфин России подал иск в Высокий суд Лондона и в марте 2017 года выиграл его: суд обязал Украину выплатить номинальную стоимость облигаций в три миллиарда долларов, неосуществленный купонный платеж в 75 миллионов долларов, а также штрафные проценты, начисляемые на эти суммы. Каждый день просрочки обходится Киеву в 673 тысячи долларов.
Апелляционный суд Англии в сентябре 2018 года вынес решение по жалобе Украины, подтвердив правомерность отказа ей в рассмотрении трех из четырех оснований, заявленных с целью избежать выполнения обязательств по этим евробондам. При этом суд заявил, что четвертый аргумент Украины (выпуск еврооблигаций под давлением России), в отличие от остальных, не может быть отклонен без проведения всеобъемлющего судебного процесса.
Россия в ноябре 2018 года обжаловала в Верховном суде Великобритании решение организовать всеобъемлющий процесс для изучения довода о давлении на Украину. Верховный суд Великобритании в декабре 2019 года завершил слушания по спору о долге Украины перед Россией и удалился для принятия решения.