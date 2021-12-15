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ЦИК подготовил доклад, опровергающий данные о лишенных избирательного права
ЦИК подготовил доклад, опровергающий данные о лишенных избирательного права - РИА Новости, 15.12.2021
ЦИК подготовил доклад, опровергающий данные о лишенных избирательного права
Доклад, опровергающий заявления о якобы лишенных пассивного избирательного права миллионах россиян, готов, его опубликуют на сайте ЦИК, заявила глава... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T12:16
2021-12-15T12:16
политика
парламентская ассамблея совета европы
владимир путин
совет европы
элла памфилова
"голос"
россия
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Доклад, опровергающий заявления о якобы лишенных пассивного избирательного права миллионах россиян, готов, его опубликуют на сайте ЦИК, заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова.Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова заявляла, что Центризбирком подготовил доклад, который "вдребезги разбивает" заявления "Голоса"* о якобы лишенных пассивного избирательного права 9 миллионах россиян. На встрече с президентом России Владимиром Путиным Памфилова назвала неправдой информацию о том, что на прошедших выборах было много лишенных пассивного избирательного права.Памфилова сообщила, что по итогам участия в заседании Комитета по выполнению обязательств государствами Совета Европы обратила внимание, что некоторые представители ПАСЕ, которые не принимали участие в международном наблюдении за выборами в России, имеют абсолютно искаженное представление об избирательной процессе в нашей стране. В частности, они выражали озабоченность тем, что наблюдателей в России проверяют на наличие судимости. Хотя соответствующая проверка проводится только в отношении кандидатов на выборные должности, подчеркнула Памфилова."Мы с вами обещали, что более подробные материалы опубликуем. Мы попросили нашего Игоря Борисова (члена ЦИК), вместе с экспертами они такой доклад подготовили, проанализировали мировую практику лишения пассивного избирательного права, и соответствие ей наших российских подходов. Такой доклад подготовлен", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в среду.Она попросила опубликовать доклад на сайте ЦИК."Надеюсь, что спекуляций по этому поводу не будет больше", - подчеркнула председатель ЦИК.Она напомнила, что ЦИК проверил свыше 5 тысяч сообщений с карты нарушений. "Но я попросила ещё раз, повторно проверить, чтобы не было осечек. И после повторной проверки подтвердились только 9% сообщений", - отметила Памфилова.По ее словам, совсем не подтвердились сообщения о 65% нарушений.* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента
https://ria.ru/20211203/pamfilova-1762033522.html
https://ria.ru/20211203/urny-1762029048.html
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политика, парламентская ассамблея совета европы, владимир путин, совет европы, элла памфилова, "голос", россия
12:16 15.12.2021
 
ЦИК подготовил доклад, опровергающий данные о лишенных избирательного права

ЦИК подготовил доклад, опровергающий сообщения о лишенных пассивного избирательного права

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкФасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России
Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Доклад, опровергающий заявления о якобы лишенных пассивного избирательного права миллионах россиян, готов, его опубликуют на сайте ЦИК, заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова.
Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова заявляла, что Центризбирком подготовил доклад, который "вдребезги разбивает" заявления "Голоса"* о якобы лишенных пассивного избирательного права 9 миллионах россиян. На встрече с президентом России Владимиром Путиным Памфилова назвала неправдой информацию о том, что на прошедших выборах было много лишенных пассивного избирательного права.
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Памфилова пообещала обсудить систему наблюдения на выборах с экспертами
Памфилова сообщила, что по итогам участия в заседании Комитета по выполнению обязательств государствами Совета Европы обратила внимание, что некоторые представители ПАСЕ, которые не принимали участие в международном наблюдении за выборами в России, имеют абсолютно искаженное представление об избирательной процессе в нашей стране. В частности, они выражали озабоченность тем, что наблюдателей в России проверяют на наличие судимости. Хотя соответствующая проверка проводится только в отношении кандидатов на выборные должности, подчеркнула Памфилова.
"Мы с вами обещали, что более подробные материалы опубликуем. Мы попросили нашего Игоря Борисова (члена ЦИК), вместе с экспертами они такой доклад подготовили, проанализировали мировую практику лишения пассивного избирательного права, и соответствие ей наших российских подходов. Такой доклад подготовлен", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в среду.
Она попросила опубликовать доклад на сайте ЦИК.
"Надеюсь, что спекуляций по этому поводу не будет больше", - подчеркнула председатель ЦИК.
Она напомнила, что ЦИК проверил свыше 5 тысяч сообщений с карты нарушений. "Но я попросила ещё раз, повторно проверить, чтобы не было осечек. И после повторной проверки подтвердились только 9% сообщений", - отметила Памфилова.
По ее словам, совсем не подтвердились сообщения о 65% нарушений.
* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента
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ПолитикаПарламентская ассамблея Совета ЕвропыВладимир ПутинСовет ЕвропыЭлла Памфилова"Голос"Россия
 
 
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