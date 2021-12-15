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Удмуртская Республика
https://ria.ru/20211215/derevnya-1763924628.html
В Удмуртии представили первую в России "Деревню будущего"
В Удмуртии представили первую в России "Деревню будущего" - РИА Новости, 15.12.2021
В Удмуртии представили первую в России "Деревню будущего"
Власти Удмуртии представили первую в стране "Деревню будущего" в селе Пихтовка, где для сельчан создали городские условия, сообщили в пресс-службе руководителя... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T18:41
2021-12-15T18:41
удмуртская республика
общество
селтинский район
герман греф
мтс
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
сбербанк россии
александр бречалов
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УФА, 15 дек – РИА Новости. Власти Удмуртии представили первую в стране "Деревню будущего" в селе Пихтовка, где для сельчан создали городские условия, сообщили в пресс-службе руководителя республики.Презентацию "Деревни будущего" в удмуртском селе Пихтовка, где в рамках проекта построили новый цифровой фельдшерско-акушерский пункт, отремонтировали и оснастили школу, детский сад, стадион, общественное пространство в онлайн режиме увидели министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев, президент, председатель правления ПАО "Сбербанк" Герман Греф, глава Удмуртии Александр Бречалов и вице-президент - председатель Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк Петр Колтыпин, информирует пресс-служба.Бречалов рассказал, что в разработке концепции "деревни будущего" активное участие принимали сами жители Пихтовки, предлагая идеи и высказывая пожелания. "Главная задача регионального проекта – подготовить и помочь состояться предприятию, которое будет конкурировать на глобальном рынке. В этом вопросе мы начали двигается по пути агломерации – в радиусе 5 километров от Пихтовки множество населенных пунктов, и все перемены здесь – для развития бизнеса и жителей. В следующем году мы запланировали создать ещё две "деревни будущего" на селе Узи Селтинского района и в деревне Старые Быги Шарканского района. Надеемся, что проект станет побудительным мотивом для бизнеса, местных властей и партнёров для масштабирования", - сказал он, поблагодарив Минсельхоз России, Германа Грефа и команду Сбера за помощь в реализации проекта.По данным пресс-службы главы региона, в рамках проекта в 2021 году в Пихтовке проведено благоустройство села с одновременным оснащением его цифровыми сервисами и разработками Сбера. Здесь отремонтировали дом культуры, который оснастили современными сервисами, а молодёжной зоне учреждения и в школьной библиотеке установили приставки SberBox.В сообщении отмечается, что в Пихтовке построили ФАП, где совместно с компанией СберЗдоровье реализовали систему дистанционного мониторинга состояния пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями, такими как артериальная гипертония и сахарный диабет. Все процессы в ФАПе продуманы таким образом, чтобы обеспечить максимальное удобство пациента и врача: благодаря продукту Voice2Med от группы компаний ЦРТ (входит в экосистему Сбера), фельдшер может проводить медицинские манипуляции с пациентом, не отвлекаясь на заполнение бумаг, а просто надиктовывая свои наблюдения через беспроводную гарнитуру. В итоге время на подготовку медицинского документа сокращается на 2 %."В рамках проекта "Деревня будущего" в Пихтовке отремонтировали среднюю школу, здесь с 1 сентября открылся агрокласс, где дети могут изучать рыбоводство, растениеводство и сельское предпринимательство. Для класса информатики приобретены мебель, ноутбуки, для кабинета английского класса - интерактивная панель, гарнитура, ноутбуки и комплект LEGO EducationWeDo (лего-конструктор), "Умная ферма". Для комфортного времяпровождения на переменах для детей оборудованы зоны коворкинга", - сообщили в пресс-службе, отметив, что в школе благоустроили стадион: футбольное поле покрыли искусственным газоном, а баскетбольную площадку - резиновым покрытием.Также в Пихтовке отремонтировали и благоустроили детский сад, обновили дорожную инфраструктуру, построили "умную" остановку общественного транспорта с интернетом и зарядкой для гаджетов, – в ожидании автобуса здесь теперь можно осуществить зарядку гаджетов, для улучшения качества и скорости интернета в село за счет средств бюджета Удмуртии проели оптоволокно и установили вышку связи МТС. Кроме того, власти региона по проекту намерены внедрить систему интеллектуального управления от компании "Мустанг Технологии кормления в градообразующее предприятие – рыбхоза "Пихтовка", где выращивают карпов, чтобы повысить эффективность и оперативность принятия решений в компании.
https://ria.ru/20211214/udmurtiya-1763611926.html
https://ria.ru/20211215/zhile-1763784493.html
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общество, селтинский район, герман греф, мтс, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), сбербанк россии, александр бречалов, дмитрий патрушев, россия
18:41 15.12.2021
 
В Удмуртии представили первую в России "Деревню будущего"

Власти Удмуртии представили первую в России "Деревню будущего" с городскими условиями

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСвято-Михайловский собор в Ижевске
Свято-Михайловский собор в Ижевске - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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УФА, 15 дек – РИА Новости. Власти Удмуртии представили первую в стране "Деревню будущего" в селе Пихтовка, где для сельчан создали городские условия, сообщили в пресс-службе руководителя республики.
Презентацию "Деревни будущего" в удмуртском селе Пихтовка, где в рамках проекта построили новый цифровой фельдшерско-акушерский пункт, отремонтировали и оснастили школу, детский сад, стадион, общественное пространство в онлайн режиме увидели министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев, президент, председатель правления ПАО "Сбербанк" Герман Греф, глава Удмуртии Александр Бречалов и вице-президент - председатель Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк Петр Колтыпин, информирует пресс-служба.
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Бречалов рассказал о нацпроектах, в которых лидирует Удмуртия
Бречалов рассказал, что в разработке концепции "деревни будущего" активное участие принимали сами жители Пихтовки, предлагая идеи и высказывая пожелания. "Главная задача регионального проекта – подготовить и помочь состояться предприятию, которое будет конкурировать на глобальном рынке. В этом вопросе мы начали двигается по пути агломерации – в радиусе 5 километров от Пихтовки множество населенных пунктов, и все перемены здесь – для развития бизнеса и жителей. В следующем году мы запланировали создать ещё две "деревни будущего" на селе Узи Селтинского района и в деревне Старые Быги Шарканского района. Надеемся, что проект станет побудительным мотивом для бизнеса, местных властей и партнёров для масштабирования", - сказал он, поблагодарив Минсельхоз России, Германа Грефа и команду Сбера за помощь в реализации проекта.
По данным пресс-службы главы региона, в рамках проекта в 2021 году в Пихтовке проведено благоустройство села с одновременным оснащением его цифровыми сервисами и разработками Сбера. Здесь отремонтировали дом культуры, который оснастили современными сервисами, а молодёжной зоне учреждения и в школьной библиотеке установили приставки SberBox.
В сообщении отмечается, что в Пихтовке построили ФАП, где совместно с компанией СберЗдоровье реализовали систему дистанционного мониторинга состояния пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями, такими как артериальная гипертония и сахарный диабет. Все процессы в ФАПе продуманы таким образом, чтобы обеспечить максимальное удобство пациента и врача: благодаря продукту Voice2Med от группы компаний ЦРТ (входит в экосистему Сбера), фельдшер может проводить медицинские манипуляции с пациентом, не отвлекаясь на заполнение бумаг, а просто надиктовывая свои наблюдения через беспроводную гарнитуру. В итоге время на подготовку медицинского документа сокращается на 2 %.
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"В рамках проекта "Деревня будущего" в Пихтовке отремонтировали среднюю школу, здесь с 1 сентября открылся агрокласс, где дети могут изучать рыбоводство, растениеводство и сельское предпринимательство. Для класса информатики приобретены мебель, ноутбуки, для кабинета английского класса - интерактивная панель, гарнитура, ноутбуки и комплект LEGO EducationWeDo (лего-конструктор), "Умная ферма". Для комфортного времяпровождения на переменах для детей оборудованы зоны коворкинга", - сообщили в пресс-службе, отметив, что в школе благоустроили стадион: футбольное поле покрыли искусственным газоном, а баскетбольную площадку - резиновым покрытием.
Также в Пихтовке отремонтировали и благоустроили детский сад, обновили дорожную инфраструктуру, построили "умную" остановку общественного транспорта с интернетом и зарядкой для гаджетов, – в ожидании автобуса здесь теперь можно осуществить зарядку гаджетов, для улучшения качества и скорости интернета в село за счет средств бюджета Удмуртии проели оптоволокно и установили вышку связи МТС. Кроме того, власти региона по проекту намерены внедрить систему интеллектуального управления от компании "Мустанг Технологии кормления в градообразующее предприятие – рыбхоза "Пихтовка", где выращивают карпов, чтобы повысить эффективность и оперативность принятия решений в компании.
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Удмуртская РеспубликаОбществоСелтинский районГерман ГрефМТСМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Сбербанк РоссииАлександр БречаловДмитрий ПатрушевРоссия
 
 
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