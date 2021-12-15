https://ria.ru/20211215/chukotka-1763769890.html

На Чукотке из-за метели задержали все внутрирегиональные авиарейсы

На Чукотке из-за метели задержали все внутрирегиональные авиарейсы - РИА Новости, 15.12.2021

На Чукотке из-за метели задержали все внутрирегиональные авиарейсы

Все внутрирегиональные рейсы на Чукотке в среду задержаны из-за метели и сильного ветра. РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T06:31

2021-12-15T06:31

2021-12-15T06:31

анадырь

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

чукотка

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ВЛАДИВОСТОК, 15 дек - РИА Новости. Все внутрирегиональные рейсы на Чукотке в среду задержаны из-за метели и сильного ветра.На Чукотке, по данным МЧС, второй день снег, сильный ветер, порывами до ураганного. До вечера четверга в Анадыре ожидается метель, ветер северо-восточный 19-24 метров в секунду с усилениями до 34 метров в секунду.Согласно информации на сайте аэропорта Анадыря, в среду отменены все местные рейсы, в том числе прибытие самолетов из Лаврентия, Провидения, Залива Креста, Кепервеема, а также из Якутска. Вылет этих же рейсов откладывается ориентировочно до утра 16 декабря.Как сообщил РИА Новости представитель мэрии Анадыря, вторая смена в школах города отменена. Автобусы ходят в штатном режиме.

https://ria.ru/20211214/aeroporty-1763594257.html

анадырь

чукотка

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анадырь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), чукотка