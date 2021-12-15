https://ria.ru/20211215/chukotka-1763769890.html
На Чукотке из-за метели задержали все внутрирегиональные авиарейсы
На Чукотке из-за метели задержали все внутрирегиональные авиарейсы - РИА Новости, 15.12.2021
На Чукотке из-за метели задержали все внутрирегиональные авиарейсы
Все внутрирегиональные рейсы на Чукотке в среду задержаны из-за метели и сильного ветра. РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T06:31
2021-12-15T06:31
2021-12-15T06:31
анадырь
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
чукотка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91331/57/913315775_0:239:2592:1697_1920x0_80_0_0_7cc2ba2279ebc9030e214297ef2214f5.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 15 дек - РИА Новости. Все внутрирегиональные рейсы на Чукотке в среду задержаны из-за метели и сильного ветра.На Чукотке, по данным МЧС, второй день снег, сильный ветер, порывами до ураганного. До вечера четверга в Анадыре ожидается метель, ветер северо-восточный 19-24 метров в секунду с усилениями до 34 метров в секунду.Согласно информации на сайте аэропорта Анадыря, в среду отменены все местные рейсы, в том числе прибытие самолетов из Лаврентия, Провидения, Залива Креста, Кепервеема, а также из Якутска. Вылет этих же рейсов откладывается ориентировочно до утра 16 декабря.Как сообщил РИА Новости представитель мэрии Анадыря, вторая смена в школах города отменена. Автобусы ходят в штатном режиме.
https://ria.ru/20211214/aeroporty-1763594257.html
анадырь
чукотка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91331/57/913315775_6:0:2587:1936_1920x0_80_0_0_e387c92646bbf9510656c3d8e9c0f999.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анадырь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), чукотка
На Чукотке из-за метели задержали все внутрирегиональные авиарейсы
На Чукотке из-за метели и сильного ветра задержали все внутрирегиональные авиарейсы