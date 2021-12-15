https://ria.ru/20211215/buryatiya-1763907015.html

Жители Бурятии ощутили подземные толчки до пяти баллов

Жители Бурятии ощутили подземные толчки до пяти баллов - РИА Новости, 15.12.2021

Жители Бурятии ощутили подземные толчки до пяти баллов

Жители нескольких районов Бурятии ощутили подземные толчки силой от 2 до 5 баллов, жизнеобеспечение объектов не нарушено - МЧС РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T17:34

2021-12-15T17:34

2021-12-15T17:34

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика бурятия

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Жители нескольких районов Бурятии ощутили подземные толчки силой от 2 до 5 баллов, жизнеобеспечение объектов не нарушено - МЧСРИА Новости

республика бурятия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика бурятия