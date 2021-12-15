https://ria.ru/20211215/buryatiya-1763907015.html
Жители Бурятии ощутили подземные толчки до пяти баллов
Жители Бурятии ощутили подземные толчки до пяти баллов - РИА Новости, 15.12.2021
Жители Бурятии ощутили подземные толчки до пяти баллов
Жители нескольких районов Бурятии ощутили подземные толчки силой от 2 до 5 баллов, жизнеобеспечение объектов не нарушено - МЧС РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T17:34
2021-12-15T17:34
2021-12-15T17:34
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика бурятия
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Жители нескольких районов Бурятии ощутили подземные толчки силой от 2 до 5 баллов, жизнеобеспечение объектов не нарушено - МЧСРИА Новости
республика бурятия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика бурятия
Материал дополняется
Жители Бурятии ощутили подземные толчки до пяти баллов
Жители нескольких районов Бурятии ощутили подземные толчки силой до пяти баллов