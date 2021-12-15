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Роспотребнадзор оценил риск из-за неизвестной болезни в Южном Судане
Роспотребнадзор оценил риск из-за неизвестной болезни в Южном Судане - РИА Новости, 15.12.2021
Роспотребнадзор оценил риск из-за неизвестной болезни в Южном Судане
Роспотребнадзор следит за ситуацией с неизвестной болезнью в Южном Судане, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T10:10
2021-12-15T10:10
2021-12-15T12:34
в мире
южный судан
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Роспотребнадзор следит за ситуацией с неизвестной болезнью в Южном Судане, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства."Мероприятия по санитарной охране территории Российской Федерации в настоящее время позволяют избежать завоз в страну инфекционных заболеваний из стран Африки, в частности Южного Судана (отсутствует прямое авиасообщение)", — сказали там.В пресс-службе добавили, что риск распространения этой болезни в России практически отсутствует.По сообщению радиостанции SABC Южного Судана со ссылкой на местные органы здравоохранения, за последние недели в провинции Джонглей на востоке страны 89 человек умерли от неизвестного заболевания. При этом местные власти полагают, что число погибших от осложнений намного выше заявленного.
https://ria.ru/20211215/mozg-1763769191.html
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в мире, южный судан, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия
10:10 15.12.2021 (обновлено: 12:34 15.12.2021)
Роспотребнадзор оценил риск из-за неизвестной болезни в Южном Судане
Роспотребнадзор следит за ситуацией с неизвестной болезнью в Южном Судане