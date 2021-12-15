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Роспотребнадзор оценил риск из-за неизвестной болезни в Южном Судане

Роспотребнадзор оценил риск из-за неизвестной болезни в Южном Судане - РИА Новости, 15.12.2021

Роспотребнадзор оценил риск из-за неизвестной болезни в Южном Судане

Роспотребнадзор следит за ситуацией с неизвестной болезнью в Южном Судане, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T10:10

2021-12-15T10:10

2021-12-15T12:34

в мире

южный судан

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

россия

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Роспотребнадзор следит за ситуацией с неизвестной болезнью в Южном Судане, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства."Мероприятия по санитарной охране территории Российской Федерации в настоящее время позволяют избежать завоз в страну инфекционных заболеваний из стран Африки, в частности Южного Судана (отсутствует прямое авиасообщение)", — сказали там.В пресс-службе добавили, что риск распространения этой болезни в России практически отсутствует.По сообщению радиостанции SABC Южного Судана со ссылкой на местные органы здравоохранения, за последние недели в провинции Джонглей на востоке страны 89 человек умерли от неизвестного заболевания. При этом местные власти полагают, что число погибших от осложнений намного выше заявленного.

https://ria.ru/20211215/mozg-1763769191.html

южный судан

россия

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в мире, южный судан, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия