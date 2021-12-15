Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211215/blogery-1763838245.html
В Госдуме предложили "обнулять" аккаунты блогеров-хулиганов
В Госдуме предложили "обнулять" аккаунты блогеров-хулиганов - РИА Новости, 15.12.2021
В Госдуме предложили "обнулять" аккаунты блогеров-хулиганов
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР), комментируя поездку блогера Михаила Литвина по торговому центру на автомобиле, сообщил РИА Новости, что за подобное... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T14:01
2021-12-15T14:01
общество
технологии
госдума рф
лдпр
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
борис чернышов (депутат)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155733/21/1557332155_0:0:2674:1504_1920x0_80_0_0_5557ee2d0e2ccb53e0bb3656ea23dbf7.jpg
МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР), комментируя поездку блогера Михаила Литвина по торговому центру на автомобиле, сообщил РИА Новости, что за подобное нужно "обнулять" подобные "прокачанные аккаунты" в социальных сетях - это лишит людей мотивации повторять такие поступки.Ранее сообщалось, что Литвин прокатился на автомобиле по торговому центру в Одинцове. Как уточняла прокуратура, блогер, устроивший заезд, был лишен водительских прав в мае, экзамена на их получение обратно не проходил. На него составили протокол за езду без прав. В пресс-службе ТРК "Вегас" РИА Недвижимость сообщили, что ролик был постановочным, на момент съемок в торгово-развлекательном комплексе не присутствовали посетители."Мы должны понять цель – почему он это все делал. Она очень простая – показать в своих сториз, в своих соцсетях, как замечательно он (блогер) проводит время, какой он смелый, как стоит все это освещать и дальше. Главным наказанием будет для него – отрубить его от своего прокачанного аккаунта с большим количеством подписчиков. Роскомнадзор должен это сделать. В правоохранительные органы должны обратиться пользователи соцсетей, где он проводил трансляцию. Чтобы обнулили (его подписчиков). Это будет эффективно для всех… Если у него на аккаунте будет ноль подписчиков, история эта будет развиваться по-другому", - заявил Чернышов, добавив, что за подобные нарушения не надо сажать, а в "век соцсетей" лучше лишать таких блогеров внимания аудитории."Покатушки" блогера могли обернуться ущербом для людей, отметил парламентарий. "Ну и наказать рублем. Деньги, которые он получает на своем траффике, было бы здорово отдать в какой-нибудь благотворительный фонд. Это было бы правильно с учетом приближающегося Нового года. Это хулиганство", - добавил вице-спикер Госдумы.
https://ria.ru/20211215/bloger-1763781850.html
https://ria.ru/20210605/bloger-1735744500.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155733/21/1557332155_0:0:2674:2006_1920x0_80_0_0_c16913e1c4987db204bb0948ecab62b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, технологии, госдума рф, лдпр, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), борис чернышов (депутат)
14:01 15.12.2021
 
В Госдуме предложили "обнулять" аккаунты блогеров-хулиганов

Депутат Чернышов предложил "обнулять" аккаунты блогеров, совершающих правонарушения

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк Депутат фракции ЛДПР Борис Чернышов
 Депутат фракции ЛДПР Борис Чернышов - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР), комментируя поездку блогера Михаила Литвина по торговому центру на автомобиле, сообщил РИА Новости, что за подобное нужно "обнулять" подобные "прокачанные аккаунты" в социальных сетях - это лишит людей мотивации повторять такие поступки.
Ранее сообщалось, что Литвин прокатился на автомобиле по торговому центру в Одинцове. Как уточняла прокуратура, блогер, устроивший заезд, был лишен водительских прав в мае, экзамена на их получение обратно не проходил. На него составили протокол за езду без прав. В пресс-службе ТРК "Вегас" РИА Недвижимость сообщили, что ролик был постановочным, на момент съемок в торгово-развлекательном комплексе не присутствовали посетители.
Блогер проехал на автомобиле по торговому центру в Московской области. Кадр видео
09:47
Блогер проехал на автомобиле по торговому центру в Подмосковье
"Мы должны понять цель – почему он это все делал. Она очень простая – показать в своих сториз, в своих соцсетях, как замечательно он (блогер) проводит время, какой он смелый, как стоит все это освещать и дальше. Главным наказанием будет для него – отрубить его от своего прокачанного аккаунта с большим количеством подписчиков. Роскомнадзор должен это сделать. В правоохранительные органы должны обратиться пользователи соцсетей, где он проводил трансляцию. Чтобы обнулили (его подписчиков). Это будет эффективно для всех… Если у него на аккаунте будет ноль подписчиков, история эта будет развиваться по-другому", - заявил Чернышов, добавив, что за подобные нарушения не надо сажать, а в "век соцсетей" лучше лишать таких блогеров внимания аудитории.
"Покатушки" блогера могли обернуться ущербом для людей, отметил парламентарий. "Ну и наказать рублем. Деньги, которые он получает на своем траффике, было бы здорово отдать в какой-нибудь благотворительный фонд. Это было бы правильно с учетом приближающегося Нового года. Это хулиганство", - добавил вице-спикер Госдумы.
Блогер Михаил Литвин попал в ДТП на западе Москвы
5 июня, 03:39
Примотавший человека к вертолету блогер разбил автомобиль за 15 миллионов
 
ОбществоТехнологииГосдума РФЛДПРФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Борис Чернышов (депутат)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:08"Гадость льют": как часто надо мыть машину зимой
02:03Глава МИД Ирана обвинил Запад в стагнации переговоров по СВПД в Вене
01:56СМИ: в Ливии вооруженные люди захватили здание правительства
01:51Российский дипломат напомнила о преступлениях Запада против других народов
01:44На Украине назвали "фатальную" ошибку Зеленского
01:39НАСА в очередной раз отложило запуск телескопа "Джеймс Уэбб"
01:35При расследовании убийства Кеннеди проверяли документы о коммунистах
01:21Глава Евросовета пригрозил жесткими мерами по ситуации вокруг Украины
01:16Автоэксперт объяснил, нужно ли прогревать автомобиль с коробкой-автоматом
01:14Европарламент исправил опечатки в грамоте, выданной "Алескею" Навальному
01:01Участники саммита "Восточного партнерства" осудили действия Лукашенко
00:51ЕС выразил готовность предоставлять вакцины от COVID-19 "народу Белоруссии"
00:47ЕС и "Восточное партнерство" обсудили "общую обеспокоенность" по Украине
00:43Украина, Грузия и Молдавия призвали ЕС признать их европейскую перспективу
00:38Американские F-15 прибыли в Румынию для "усиления присутствия НАТО"
00:28Мишель заявил, что ЕС поддержит реформы в странах "Восточного партнерства"
23:56МИД разделяет озабоченности ООН по деградации положения общества на Украине
23:44Санкции против "Северного потока — 2" вызовут рост цен, предупредил Драги
23:40СМИ узнали, когда состоится свадьба Ассанжа и Стеллы Моррис
23:33Около Крымского моста загорелся грузовик
Лента новостейМолния
"Гадость льют": как часто надо мыть машину зимойГлава МИД Ирана обвинил Запад в стагнации переговоров по СВПД в ВенеСМИ: в Ливии вооруженные люди захватили здание правительстваРоссийский дипломат напомнила о преступлениях Запада против других народовНа Украине назвали "фатальную" ошибку ЗеленскогоНАСА в очередной раз отложило запуск телескопа "Джеймс Уэбб" При расследовании убийства Кеннеди проверяли документы о коммунистахГлава Евросовета пригрозил жесткими мерами по ситуации вокруг УкраиныАвтоэксперт объяснил, нужно ли прогревать автомобиль с коробкой-автоматомЕвропарламент исправил опечатки в грамоте, выданной "Алескею" НавальномуУчастники саммита "Восточного партнерства" осудили действия ЛукашенкоЕС выразил готовность предоставлять вакцины от COVID-19 "народу Белоруссии"ЕС и "Восточное партнерство" обсудили "общую обеспокоенность" по УкраинеУкраина, Грузия и Молдавия призвали ЕС признать их европейскую перспективуАмериканские F-15 прибыли в Румынию для "усиления присутствия НАТО"Мишель заявил, что ЕС поддержит реформы в странах "Восточного партнерства"МИД разделяет озабоченности ООН по деградации положения общества на УкраинеСанкции против "Северного потока — 2" вызовут рост цен, предупредил ДрагиСМИ узнали, когда состоится свадьба Ассанжа и Стеллы МоррисОколо Крымского моста загорелся грузовик