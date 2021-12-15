В Госдуме предложили "обнулять" аккаунты блогеров-хулиганов
Депутат Чернышов предложил "обнулять" аккаунты блогеров, совершающих правонарушения
МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР), комментируя поездку блогера Михаила Литвина по торговому центру на автомобиле, сообщил РИА Новости, что за подобное нужно "обнулять" подобные "прокачанные аккаунты" в социальных сетях - это лишит людей мотивации повторять такие поступки.
Ранее сообщалось, что Литвин прокатился на автомобиле по торговому центру в Одинцове. Как уточняла прокуратура, блогер, устроивший заезд, был лишен водительских прав в мае, экзамена на их получение обратно не проходил. На него составили протокол за езду без прав. В пресс-службе ТРК "Вегас" РИА Недвижимость сообщили, что ролик был постановочным, на момент съемок в торгово-развлекательном комплексе не присутствовали посетители.
"Мы должны понять цель – почему он это все делал. Она очень простая – показать в своих сториз, в своих соцсетях, как замечательно он (блогер) проводит время, какой он смелый, как стоит все это освещать и дальше. Главным наказанием будет для него – отрубить его от своего прокачанного аккаунта с большим количеством подписчиков. Роскомнадзор должен это сделать. В правоохранительные органы должны обратиться пользователи соцсетей, где он проводил трансляцию. Чтобы обнулили (его подписчиков). Это будет эффективно для всех… Если у него на аккаунте будет ноль подписчиков, история эта будет развиваться по-другому", - заявил Чернышов, добавив, что за подобные нарушения не надо сажать, а в "век соцсетей" лучше лишать таких блогеров внимания аудитории.
"Покатушки" блогера могли обернуться ущербом для людей, отметил парламентарий. "Ну и наказать рублем. Деньги, которые он получает на своем траффике, было бы здорово отдать в какой-нибудь благотворительный фонд. Это было бы правильно с учетом приближающегося Нового года. Это хулиганство", - добавил вице-спикер Госдумы.