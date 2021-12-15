https://ria.ru/20211215/blogery-1763838245.html

В Госдуме предложили "обнулять" аккаунты блогеров-хулиганов

В Госдуме предложили "обнулять" аккаунты блогеров-хулиганов - РИА Новости, 15.12.2021

В Госдуме предложили "обнулять" аккаунты блогеров-хулиганов

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР), комментируя поездку блогера Михаила Литвина по торговому центру на автомобиле, сообщил РИА Новости, что за подобное... РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T14:01

2021-12-15T14:01

2021-12-15T14:01

общество

технологии

госдума рф

лдпр

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

борис чернышов (депутат)

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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР), комментируя поездку блогера Михаила Литвина по торговому центру на автомобиле, сообщил РИА Новости, что за подобное нужно "обнулять" подобные "прокачанные аккаунты" в социальных сетях - это лишит людей мотивации повторять такие поступки.Ранее сообщалось, что Литвин прокатился на автомобиле по торговому центру в Одинцове. Как уточняла прокуратура, блогер, устроивший заезд, был лишен водительских прав в мае, экзамена на их получение обратно не проходил. На него составили протокол за езду без прав. В пресс-службе ТРК "Вегас" РИА Недвижимость сообщили, что ролик был постановочным, на момент съемок в торгово-развлекательном комплексе не присутствовали посетители."Мы должны понять цель – почему он это все делал. Она очень простая – показать в своих сториз, в своих соцсетях, как замечательно он (блогер) проводит время, какой он смелый, как стоит все это освещать и дальше. Главным наказанием будет для него – отрубить его от своего прокачанного аккаунта с большим количеством подписчиков. Роскомнадзор должен это сделать. В правоохранительные органы должны обратиться пользователи соцсетей, где он проводил трансляцию. Чтобы обнулили (его подписчиков). Это будет эффективно для всех… Если у него на аккаунте будет ноль подписчиков, история эта будет развиваться по-другому", - заявил Чернышов, добавив, что за подобные нарушения не надо сажать, а в "век соцсетей" лучше лишать таких блогеров внимания аудитории."Покатушки" блогера могли обернуться ущербом для людей, отметил парламентарий. "Ну и наказать рублем. Деньги, которые он получает на своем траффике, было бы здорово отдать в какой-нибудь благотворительный фонд. Это было бы правильно с учетом приближающегося Нового года. Это хулиганство", - добавил вице-спикер Госдумы.

https://ria.ru/20211215/bloger-1763781850.html

https://ria.ru/20210605/bloger-1735744500.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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общество, технологии, госдума рф, лдпр, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), борис чернышов (депутат)