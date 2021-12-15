https://ria.ru/20211215/bloger-1763781850.html

Блогер проехал на автомобиле по торговому центру в Подмосковье

Блогер проехал на автомобиле по торговому центру в Подмосковье - РИА Новости, 15.12.2021

Блогер проехал на автомобиле по торговому центру в Подмосковье

Подмосковная прокуратура заинтересовалась кадрами, на которых блогер ездит на автомобиле по торговому центру в Одинцово, сообщает пресс-служба надзорного... РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T09:47

2021-12-15T09:47

2021-12-15T11:40

происшествия

одинцово

московская область (подмосковье)

авто

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0f/1763809447_0:241:797:689_1920x0_80_0_0_9244e44fd3f3b7c88708632740e49563.jpg

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Подмосковная прокуратура заинтересовалась кадрами, на которых блогер ездит на автомобиле по торговому центру в Одинцово, сообщает пресс-служба надзорного ведомства."Прокуратура организовала проверку после публикации в социальных сетях видео, на котором блогер демонстрирует, как передвигается на автомобиле внутри здания одного из торговых центров Одинцовского городского округа", — говорится в сообщении.Как уточнил источник РИА Новости в правоохранительных органах, ролик выложил Михаил Литвин.В пресс-релизе говорится, что прокуроры оценят законность распространения видео и в целом проверять материалы на соответствие требованиям законодательства.

https://ria.ru/20211127/vandalizm-1761050033.html

одинцово

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, одинцово, московская область (подмосковье), авто