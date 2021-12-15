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Блогер проехал на автомобиле по торговому центру в Подмосковье
Блогер проехал на автомобиле по торговому центру в Подмосковье - РИА Новости, 15.12.2021
Блогер проехал на автомобиле по торговому центру в Подмосковье
Подмосковная прокуратура заинтересовалась кадрами, на которых блогер ездит на автомобиле по торговому центру в Одинцово, сообщает пресс-служба надзорного... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T09:47
2021-12-15T09:47
2021-12-15T11:40
происшествия
одинцово
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авто
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Подмосковная прокуратура заинтересовалась кадрами, на которых блогер ездит на автомобиле по торговому центру в Одинцово, сообщает пресс-служба надзорного ведомства."Прокуратура организовала проверку после публикации в социальных сетях видео, на котором блогер демонстрирует, как передвигается на автомобиле внутри здания одного из торговых центров Одинцовского городского округа", — говорится в сообщении.Как уточнил источник РИА Новости в правоохранительных органах, ролик выложил Михаил Литвин.В пресс-релизе говорится, что прокуроры оценят законность распространения видео и в целом проверять материалы на соответствие требованиям законодательства.
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происшествия, одинцово, московская область (подмосковье), авто
09:47 15.12.2021 (обновлено: 11:40 15.12.2021)
Блогер проехал на автомобиле по торговому центру в Подмосковье
Прокуратура начала проверку видео, в котором блогер ездит на автомобиле по ТЦ в Одинцово