https://ria.ru/20211215/blagoustroystvo-1763896961.html

Власти Сургутского района потратят 195 миллионов рублей на благоустройство

Власти Сургутского района потратят 195 миллионов рублей на благоустройство - РИА Новости, 15.12.2021

Власти Сургутского района потратят 195 миллионов рублей на благоустройство

Власти Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа в 2022 году планируют провести благоустройство шести территорий, финансирование проектов... РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T17:04

2021-12-15T17:04

2021-12-15T17:04

ханты-мансийский автономный округ

общество

сургутский район

лянтор

ханты-мансийский автономный округ

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 дек – РИА Новости. Власти Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа в 2022 году планируют провести благоустройство шести территорий, финансирование проектов предусмотрено в размере около 195 миллионов рублей, сообщил глава района Андрей Трубецкой."У нас в работе шесть проектов. Первые два из них – победители рейтингового голосования, которое в этом году впервые проходило во всех регионах России. Речь идет о сквере в пятом микрорайоне Лянтора и Аллее "Московская" в Федоровском… На все эти объекты предусмотрено финансирование в размере 195 миллионов рублей", - написал Трубецкой на своей странице в Facebook.По его словам, сквер в Лянторе будет располагаться между домами на месте пустыря, где жители просили организовать зону для прогулок и отдыха. Реализация проекта начнется в 2022 году и завершится в 2024-м, финансирование составит более 100 миллионов рублей.Также, как отметил глава района, планируется расширение Этнограда в деревне Русскинская с созданием событийной площади для проведения мероприятий. В деревне Лямина будет построена площадка с игровой зоной, спортивными объектами, прогулочными дорожками, освещением и видеонаблюдением. В поселке Нижнесортымском появится детская площадка, а в Ульт-Ягуне – Кедропарк, добавил Трубецкой.Глава района подчеркнул, что в 2021 году были благоустроены шесть территорий, которые были выбраны, отталкиваясь от мнения жителей – предварительно в каждом поселении проходят общественные слушания и голосование, после чего главы поселений представляют проекты, самые востребованные из которых воплощаются в жизнь.

https://ria.ru/20211214/diplom-1763719552.html

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сургутский район

лянтор

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общество, сургутский район, лянтор, ханты-мансийский автономный округ