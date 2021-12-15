https://ria.ru/20211215/bednost-1763849776.html
Путин назвал борьбу с бедностью одним из основных приоритетов
Путин назвал борьбу с бедностью одним из основных приоритетов - РИА Новости, 15.12.2021
Путин назвал борьбу с бедностью одним из основных приоритетов
Борьба с бедностью остается одним безусловным приоритетом российских властей, заявил Владимир Путин. РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T14:46
2021-12-15T14:46
2021-12-15T17:05
владимир путин
общество
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/02/1761864426_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_1a79970391c18b45d18308a0b24b1827.jpg
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Борьба с бедностью остается одним безусловным приоритетом российских властей, заявил Владимир Путин.По словам президента, этот вопрос напрямую связан с реакцией на "демографический вызов.""Для повышения доходов граждан важно все", — подчеркнул глава государства на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.Путин отмечал, что низкие доходы населения остаются главным врагом России. Эта проблема угрожает стабильному развитию страны и не позволяет улучшить демографическую ситуацию, указывал он. По словам президента, в ближайшие три года на социальную политику выделят 41,5 триллиона рублей.В законе о федеральном бюджете на 2022-2024 годы заложили финансирование адресной поддержки семей с детьми, выплаты пособий беременным женщинам, проведение углубленной диспансеризации, реализацию программ медицинской реабилитации. Повышение доходов коснется 19 миллионов граждан.
https://ria.ru/20211119/popravki-1759806497.html
https://ria.ru/20210811/bednye-1745256223.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/02/1761864426_113:0:2844:2048_1920x0_80_0_0_94fe9637273213d55b0b85a0876961e7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, общество, россия
14:46 15.12.2021 (обновлено: 17:05 15.12.2021)
Путин назвал борьбу с бедностью одним из основных приоритетов
Президент Путин: борьба с бедностью остается одним из основных приоритетов
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости.
Борьба с бедностью остается одним безусловным приоритетом российских властей, заявил Владимир Путин
.
По словам президента, этот вопрос напрямую связан с реакцией на "демографический вызов."
"Для повышения доходов граждан важно все", — подчеркнул глава государства на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
Путин отмечал, что низкие доходы населения остаются главным врагом России. Эта проблема угрожает стабильному развитию страны и не позволяет улучшить демографическую ситуацию, указывал он. По словам президента, в ближайшие три года на социальную политику выделят 41,5 триллиона рублей.
В законе о федеральном бюджете на 2022-2024 годы заложили финансирование адресной поддержки семей с детьми, выплаты пособий беременным женщинам, проведение углубленной диспансеризации, реализацию программ медицинской реабилитации. Повышение доходов коснется 19 миллионов граждан.