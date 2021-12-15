https://ria.ru/20211215/bednost-1763849776.html

Путин назвал борьбу с бедностью одним из основных приоритетов

Путин назвал борьбу с бедностью одним из основных приоритетов - РИА Новости, 15.12.2021

Путин назвал борьбу с бедностью одним из основных приоритетов

Борьба с бедностью остается одним безусловным приоритетом российских властей, заявил Владимир Путин. РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T14:46

2021-12-15T14:46

2021-12-15T17:05

владимир путин

общество

россия

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Борьба с бедностью остается одним безусловным приоритетом российских властей, заявил Владимир Путин.По словам президента, этот вопрос напрямую связан с реакцией на "демографический вызов.""Для повышения доходов граждан важно все", — подчеркнул глава государства на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.Путин отмечал, что низкие доходы населения остаются главным врагом России. Эта проблема угрожает стабильному развитию страны и не позволяет улучшить демографическую ситуацию, указывал он. По словам президента, в ближайшие три года на социальную политику выделят 41,5 триллиона рублей.В законе о федеральном бюджете на 2022-2024 годы заложили финансирование адресной поддержки семей с детьми, выплаты пособий беременным женщинам, проведение углубленной диспансеризации, реализацию программ медицинской реабилитации. Повышение доходов коснется 19 миллионов граждан.

https://ria.ru/20211119/popravki-1759806497.html

https://ria.ru/20210811/bednye-1745256223.html

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владимир путин, общество, россия