https://ria.ru/20211215/bayden-1763914049.html
Байден заявил о желании еще раз поговорить с Путиным
Байден заявил о желании еще раз поговорить с Путиным - РИА Новости, 15.12.2021
Байден заявил о желании еще раз поговорить с Путиным
Президент США Джо Байден заявил, что планирует еще раз побеседовать с российским коллегой Владимиром Путиным. РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T17:58
2021-12-15T17:58
2021-12-15T18:25
сша
россия
в мире
владимир путин
джо байден
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/08/1762670668_0:173:2200:1411_1920x0_80_0_0_09cbffc693c5f9c219a6c91133293225.jpg
ВАШИНГТОН, 15 дек — РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что планирует еще раз побеседовать с российским коллегой Владимиром Путиным."Мы будем подробно разговаривать", — сказал он журналистам. Седьмого декабря лидеры двух стран около двух часов общались по видеосвязи. Как сообщил Белый дом, Байден выразил обеспокоенность по поводу напряженности в отношениях России и Украины и призвал к дипломатическому урегулированию, предупредив о коллективном ответе Запада в случае эскалации.Путин, в свою очередь, обратил внимание коллеги на то, что Киев не выполняет Минские соглашения, саботируя их. Кроме того, российский лидер обозначил красные линии — расширение НАТО на восток и размещение на украинской территории и в сопредельных с Россией странах наступательных вооружений.В последнее время Запад чаще заговорил о планах России "вторгнуться" на Украину, обвиняя страну в стягивании войск к границе с соседним государством. В Кремле в ответ подчеркивают, что Москва никому не угрожает и нападать ни на кого не собирается, а Вооруженные силы перемещает у себя и по своему усмотрению. По мнению российских властей, подобные выпады используются как предлог, чтобы развернуть у границ страны больше натовских сил. Путин потребовал от западных стран гарантий безопасности.На следующий день после разговора с российским коллегой Байден сообщил, что готовится встреча Соединенных Штатов и ведущих стран альянса с Россией, на которой стороны смогут обсудить опасения Москвы по поводу продвижения блока на восток и выработать меры для разрядки напряженности на восточном фланге.
https://ria.ru/20211207/ssha-1762628740.html
https://ria.ru/20211212/putin-1763366351.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/08/1762670668_15:0:2200:1639_1920x0_80_0_0_a66bafb28da350ff14fdfdc9dddfe2e3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, в мире, владимир путин, джо байден
17:58 15.12.2021 (обновлено: 18:25 15.12.2021)
Байден заявил о желании еще раз поговорить с Путиным
Президент США Байден заявил о планах провести еще один разговор с коллегой Путиным