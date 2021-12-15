https://ria.ru/20211215/bayden-1763914049.html

Байден заявил о желании еще раз поговорить с Путиным

Байден заявил о желании еще раз поговорить с Путиным - РИА Новости, 15.12.2021

Байден заявил о желании еще раз поговорить с Путиным

Президент США Джо Байден заявил, что планирует еще раз побеседовать с российским коллегой Владимиром Путиным. РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T17:58

2021-12-15T17:58

2021-12-15T18:25

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ВАШИНГТОН, 15 дек — РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что планирует еще раз побеседовать с российским коллегой Владимиром Путиным."Мы будем подробно разговаривать", — сказал он журналистам. Седьмого декабря лидеры двух стран около двух часов общались по видеосвязи. Как сообщил Белый дом, Байден выразил обеспокоенность по поводу напряженности в отношениях России и Украины и призвал к дипломатическому урегулированию, предупредив о коллективном ответе Запада в случае эскалации.Путин, в свою очередь, обратил внимание коллеги на то, что Киев не выполняет Минские соглашения, саботируя их. Кроме того, российский лидер обозначил красные линии — расширение НАТО на восток и размещение на украинской территории и в сопредельных с Россией странах наступательных вооружений.В последнее время Запад чаще заговорил о планах России "вторгнуться" на Украину, обвиняя страну в стягивании войск к границе с соседним государством. В Кремле в ответ подчеркивают, что Москва никому не угрожает и нападать ни на кого не собирается, а Вооруженные силы перемещает у себя и по своему усмотрению. По мнению российских властей, подобные выпады используются как предлог, чтобы развернуть у границ страны больше натовских сил. Путин потребовал от западных стран гарантий безопасности.На следующий день после разговора с российским коллегой Байден сообщил, что готовится встреча Соединенных Штатов и ведущих стран альянса с Россией, на которой стороны смогут обсудить опасения Москвы по поводу продвижения блока на восток и выработать меры для разрядки напряженности на восточном фланге.

https://ria.ru/20211207/ssha-1762628740.html

https://ria.ru/20211212/putin-1763366351.html

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сша, россия, в мире, владимир путин, джо байден