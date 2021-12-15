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Это провал: почему у Байдена не получилось собрать коалицию против нас
Это провал: почему у Байдена не получилось собрать коалицию против нас - РИА Новости, 15.12.2021
Это провал: почему у Байдена не получилось собрать коалицию против нас
Мы щедро терпели четыре дня — ждали: может быть, это выходные помешали мировым СМИ массой воспеть как великое событие "саммит за демократию", который... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T08:00
2021-12-15T07:55
авторы
сша
оон
джо байден
россия
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Мы щедро терпели четыре дня — ждали: может быть, это выходные помешали мировым СМИ массой воспеть как великое событие "саммит за демократию", который администрация Джо Байдена устроила по московскому времени в пятницу и субботу? Но и после выходных фонтана красноречия не наблюдается.Поисковые системы хорошо отзываются на запрос насчет того самого саммита. Но выдают они процентов на восемьдесят то, что говорилось накануне такового. Что говорилось — ниже напомним. А пока отметим факт: умных длинных материалов о том, как это было здорово — заставить лидеров 110 стран одного за другим читать по видео речи в пользу демократии — таких материалов уникально мало.Это называется — провал. Тяжелый провал. Хотя вопрос в том, чего на самом деле хотели. Но если хотели, как объявлялось, заявить, что демократия вечно жива и что сейчас половина мира встряхнется и таковую омолодит, то заявить-то заявили, но в ответ получили молчание, за которым кроется одна мысль: скучно. Событие отсутствует. Не о чем вещать или писать.Вспомним массовые мероприятия по поводу… ну хотя бы столетия со дня рождения Владимира Ленина. По всей стране и соцлагерю проходят собрания, заседания и прочие концерты с оркестрами русских народных инструментов, снимаются фильмы и ставятся спектакли. Результат тот же: скучно. Потому что ничего яркого все равно в этом хоре не мелькает, и это притом что человек-то был интересный. А тут-то, у американцев, даже не человек, а философская категория, если не тоталитарная религия.Вот теперь вспомним, что говорили мировые СМИ накануне этого события — то была целая буря эмоций. И первым делом отмечали, что американские демократы сами загнали себя в ловушку. Если заставлять участвовать в перекличке всех (около 200 признанных и непризнанных государств), это будет ООН. Если собрать только патентованных демократов, то будет ощеренная кучка сектантов среди безнадежно авторитарного мира.Что ж, в ловушке организаторы и оказались, хотя со своими 110 странами зависли как бы в середине, между двумя крайностями. Список приглашенных оказался очень странным. Из государств Азии, например, пригласили Филиппины с их скандалящим президентом, но не позвали вполне прозападный Сингапур: это как? И то же в каждом регионе: туча обиженных и что-то затаивших. И в неприглашенных на это мероприятие России и Китае в первую очередь отметили очевидное: хотели разделить мир и вызвать склоку — это и получили.Интересно вышло и с альтернативной идеей саммита (а она была). Ее лучше всего выразило издание Politico, дав слово супердемократам. От России то были Лилия Шевцова и Владимир Милов, от прочих стран нечто подобное. Заголовок этой переклички людей в белых одеждах хороший: "Байденовский саммит не спасет демократию. 18 альтернативных идей о том, как ее починить".И вот эти выступающие все ругательски ругают Америку, обвиняя ее в том, что она не громит антидемократов по всему миру так, как следовало бы, и не дает на это денег и авианосцев. Все говорят очевидное — кстати, Байден тоже эту мысль выразил — что начинать лечение демократии надо с самих США. Но звать читать речи надо не высших чиновников, а наставников таковых. Вот этих — профессиональных демократов.Здесь ответ на вопрос о том, почему все-таки эту видеоперекличку решили устроить, несмотря на очевидные несуразности ситуации: потому что дальше нельзя было молчать. Как и то, что в США с группой союзников все еще называют демократией. Эта штука, по их же признанию, находится в отступлении по всему миру. Растет число стран, которые признанные гуру правильных ценностей записывают в авторитарные, а то и хуже. Какая-то встряска тут нужна, начиная с обозначения пациента больным. То есть перед нами признание провала тоталитарной религии Запада на букву "д", но и обещание скоро начать что-то делать с ситуацией.Вопрос, что именно. Понятно, что просто цепочка унылых речей, которые никто даже не цитировал, не дает ничего. Поэтому правительство демократов в США считает этот "концерт" первым шагом по пути к чему-то полезному типа обновленного альянса непонятно кого. Через год соберут правильных людей снова, и тогда все будет конкретнее. В том числе и список гостей.А пока что, оказывается, администрация США в порядке демонстрации "лидерства" заготовила к саммиту целый букет международных программ, на некоторые из которых даже выделены деньги. Все вместе называется "президентской программой по демократическому обновлению".Там значатся: поддержка "свободных и независимых СМИ", борьба с коррупцией, поддержка демократов-реформаторов, продвижение технологий (информационных прежде всего) за демократию, защита "свободных и справедливых выборов".И тут возникает простой и очевидный вопрос: а раньше эта публика чем занималась, уже сколько десятилетий? Да тем же самым. Раздавали деньги своим ставленникам по всему миру, ставленники эти вели информационные кампании против своих правительств, назначая членов таковых коррупционерами. Вели информационные войны в интернете, оспаривали все и всяческие выборы. Максимум, что сейчас может измениться, — это если заставить всех желающих быть демократами тратить собственные деньги на поддержку этой довольно старой политики. Стоп, так это уже и так делалось там, где возможно.Добавим, что яростное навязывание всем и каждому правильной модели демократии привело к двум результатам. Первый: самая модная сейчас в мире идеология, вызывающая веселые и яростные споры среди своих, — это консерватизм разных оттенков, сводящийся к простой формуле: отстаньте от людей со своим промыванием мозгов, дайте им жить, как они сами хотят. Ну а про второй результат уже сказано: как-то теперь всем понятно, что под вывеской демократии людям навязывают невыносимо скучную жвачку.
https://ria.ru/20211209/sammit-1762942065.html
https://ria.ru/20211212/obyazatelstva-1763356848.html
https://ria.ru/20211211/nato-1763188801.html
https://ria.ru/20211213/ekologiya-1763346335.html
https://ria.ru/20211212/putin-1763336579.html
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РИА Новости
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96
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7 495 645-6601
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авторы, сша, оон, джо байден, россия
08:00 15.12.2021
 

Это провал: почему у Байдена не получилось собрать коалицию против нас

© AP Photo / Evan VucciВыступление Джо Байдена на "саммите за демократию"
Выступление Джо Байдена на саммите за демократию - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
© AP Photo / Evan Vucci
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Дмитрий Косырев
Дмитрий Косырев
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Мы щедро терпели четыре дня — ждали: может быть, это выходные помешали мировым СМИ массой воспеть как великое событие "саммит за демократию", который администрация Джо Байдена устроила по московскому времени в пятницу и субботу? Но и после выходных фонтана красноречия не наблюдается.
Поисковые системы хорошо отзываются на запрос насчет того самого саммита. Но выдают они процентов на восемьдесят то, что говорилось накануне такового. Что говорилось — ниже напомним. А пока отметим факт: умных длинных материалов о том, как это было здорово — заставить лидеров 110 стран одного за другим читать по видео речи в пользу демократии — таких материалов уникально мало.
Открытие Саммита за демократию в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
9 декабря, 15:01
В мире критикуют американский "саммит за демократию"
Это называется — провал. Тяжелый провал. Хотя вопрос в том, чего на самом деле хотели. Но если хотели, как объявлялось, заявить, что демократия вечно жива и что сейчас половина мира встряхнется и таковую омолодит, то заявить-то заявили, но в ответ получили молчание, за которым кроется одна мысль: скучно. Событие отсутствует. Не о чем вещать или писать.
Вспомним массовые мероприятия по поводу… ну хотя бы столетия со дня рождения Владимира Ленина. По всей стране и соцлагерю проходят собрания, заседания и прочие концерты с оркестрами русских народных инструментов, снимаются фильмы и ставятся спектакли. Результат тот же: скучно. Потому что ничего яркого все равно в этом хоре не мелькает, и это притом что человек-то был интересный. А тут-то, у американцев, даже не человек, а философская категория, если не тоталитарная религия.
Открытие Саммита за демократию в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.12.2021
12 декабря, 17:17
В Совбезе раскрыли суть обязательств стран-участниц "саммита демократий"
Вот теперь вспомним, что говорили мировые СМИ накануне этого события — то была целая буря эмоций. И первым делом отмечали, что американские демократы сами загнали себя в ловушку. Если заставлять участвовать в перекличке всех (около 200 признанных и непризнанных государств), это будет ООН. Если собрать только патентованных демократов, то будет ощеренная кучка сектантов среди безнадежно авторитарного мира.
Что ж, в ловушке организаторы и оказались, хотя со своими 110 странами зависли как бы в середине, между двумя крайностями. Список приглашенных оказался очень странным. Из государств Азии, например, пригласили Филиппины с их скандалящим президентом, но не позвали вполне прозападный Сингапур: это как? И то же в каждом регионе: туча обиженных и что-то затаивших. И в неприглашенных на это мероприятие России и Китае в первую очередь отметили очевидное: хотели разделить мир и вызвать склоку — это и получили.
Президент США Джо Байден садится в самолет - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
11 декабря, 08:00
России — пятерка от НАТО: новые детали разговора Путина и Байдена
Интересно вышло и с альтернативной идеей саммита (а она была). Ее лучше всего выразило издание Politico, дав слово супердемократам. От России то были Лилия Шевцова и Владимир Милов, от прочих стран нечто подобное. Заголовок этой переклички людей в белых одеждах хороший: "Байденовский саммит не спасет демократию. 18 альтернативных идей о том, как ее починить".
И вот эти выступающие все ругательски ругают Америку, обвиняя ее в том, что она не громит антидемократов по всему миру так, как следовало бы, и не дает на это денег и авианосцев. Все говорят очевидное — кстати, Байден тоже эту мысль выразил — что начинать лечение демократии надо с самих США. Но звать читать речи надо не высших чиновников, а наставников таковых. Вот этих — профессиональных демократов.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
13 декабря, 08:00
Байден предал соратников и планету
Здесь ответ на вопрос о том, почему все-таки эту видеоперекличку решили устроить, несмотря на очевидные несуразности ситуации: потому что дальше нельзя было молчать. Как и то, что в США с группой союзников все еще называют демократией. Эта штука, по их же признанию, находится в отступлении по всему миру. Растет число стран, которые признанные гуру правильных ценностей записывают в авторитарные, а то и хуже. Какая-то встряска тут нужна, начиная с обозначения пациента больным. То есть перед нами признание провала тоталитарной религии Запада на букву "д", но и обещание скоро начать что-то делать с ситуацией.
Вопрос, что именно. Понятно, что просто цепочка унылых речей, которые никто даже не цитировал, не дает ничего. Поэтому правительство демократов в США считает этот "концерт" первым шагом по пути к чему-то полезному типа обновленного альянса непонятно кого. Через год соберут правильных людей снова, и тогда все будет конкретнее. В том числе и список гостей.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом США Джо Байденом по видеосвязи
12 декабря, 13:15
Песков объяснил, почему Путин назвал саммит с Байденом протокольным
А пока что, оказывается, администрация США в порядке демонстрации "лидерства" заготовила к саммиту целый букет международных программ, на некоторые из которых даже выделены деньги. Все вместе называется "президентской программой по демократическому обновлению".
Там значатся: поддержка "свободных и независимых СМИ", борьба с коррупцией, поддержка демократов-реформаторов, продвижение технологий (информационных прежде всего) за демократию, защита "свободных и справедливых выборов".
И тут возникает простой и очевидный вопрос: а раньше эта публика чем занималась, уже сколько десятилетий? Да тем же самым. Раздавали деньги своим ставленникам по всему миру, ставленники эти вели информационные кампании против своих правительств, назначая членов таковых коррупционерами. Вели информационные войны в интернете, оспаривали все и всяческие выборы. Максимум, что сейчас может измениться, — это если заставить всех желающих быть демократами тратить собственные деньги на поддержку этой довольно старой политики. Стоп, так это уже и так делалось там, где возможно.
Онлайн саммит президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
10 декабря, 15:32
Байдену припомнили слова о Путине и обвинили в безответственности
Добавим, что яростное навязывание всем и каждому правильной модели демократии привело к двум результатам. Первый: самая модная сейчас в мире идеология, вызывающая веселые и яростные споры среди своих, — это консерватизм разных оттенков, сводящийся к простой формуле: отстаньте от людей со своим промыванием мозгов, дайте им жить, как они сами хотят. Ну а про второй результат уже сказано: как-то теперь всем понятно, что под вывеской демократии людям навязывают невыносимо скучную жвачку.
 
АвторыСШАООНДжо БайденРоссия
 
 
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